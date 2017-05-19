Задержанный на взятке сотрудник уволился из НАБУ в феврале

В НАБУ опровергают факт задержания действующего сотрудника Бюро на Сумщине.
"Ни одного из действующих сотрудников НАБУ пока не задерживали по факту вымогательства неправомерной выгоды или совершения любого другого преступления. Обнародованная ранее информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе, добавив, что Самковый не работает в Бюро с февраля текущего года.
На вопрос о размещенной на сайте НАПК и датированной 6 апреля 2017 года декларации Самкового, где местом работы указано НАБУ, в Бюро акцентировали, что он подавал декларацию за прошлый год.
Вечером 19 мая ГПУ обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанysq вместе с пока еще не идентифицированным сообщником требовал у гражданки денежные средства за закрытие производства относительно уклонения от уплаты налогов на сумму в 4 миллиона гривен, зарегистрированного Государственной фискальной службой.
"14 мая предприниматель написала заявление, 15 мая состоялась ее первая встреча с преступниками, которые изначально требовали 300 тысяч гривен. В процессе переговоров они "сторговались" на 150 тысяч и сегодня их взяли во время передачи денег", - рассказали источники ZN.UA.
Собеседник также отметил, что задержанный Самковый выезжал на место ДТП, которое совершил 14 мая нетрезвый работник НАБУ. В пресс-службе бюро эту информацию ZN.UA подтвердить не смогли.ZN.UA