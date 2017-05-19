Задержанный на взятке сотрудник уволился из НАБУ в феврале

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В НАБУ опровергают факт задержания действующего сотрудника Бюро на Сумщине.

В НАБУ не подтвердили информацию о задержании действующего сотрудника на взятке НАБУ / Flickr

Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что задержан ГПУ на взятке Александр Самковый уволился из Бюро в конце февраля 2017 года. Эту информациюподтвердили в пресс-службе НАБУ.

"Ни одного из действующих сотрудников НАБУ пока не задерживали по факту вымогательства неправомерной выгоды или совершения любого другого преступления. Обнародованная ранее информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе, добавив, что Самковый не работает в Бюро с февраля текущего года.

На вопрос о размещенной на сайте НАПК и датированной 6 апреля 2017 года декларации Самкового, где местом работы указано НАБУ, в Бюро акцентировали, что он подавал декларацию за прошлый год.

Вечером 19 мая ГПУ обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанysq вместе с пока еще не идентифицированным сообщником требовал у гражданки денежные средства за закрытие производства относительно уклонения от уплаты налогов на сумму в 4 миллиона гривен, зарегистрированного Государственной фискальной службой.

"14 мая предприниматель написала заявление, 15 мая состоялась ее первая встреча с преступниками, которые изначально требовали 300 тысяч гривен. В процессе переговоров они "сторговались" на 150 тысяч и сегодня их взяли во время передачи денег", - рассказали источники ZN.UA.

Собеседник также отметил, что задержанный Самковый выезжал на место ДТП, которое совершил 14 мая нетрезвый работник НАБУ. В пресс-службе бюро эту информацию ZN.UA подтвердить не смогли.