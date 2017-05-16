Генпрокуратура считает "неприемлемым" законопроект, которым недовольны в НАБУ

Заявления о посягательстве Генпрокуратуры на независимость НАБУ в ГПУ назвали "инсинуациями".

В ГПУ прокомментировали проект закона о запрете расследования уже закрытых производств e.kryzhanivsky / Depositphotos

В Генеральной прокуратуре Украиныо запрете расследования уже закрытых производств (№6220), одобренный Верховной Радой в первом чтении 13 апреля, назвали "концептуально неприемлемым".

Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская направила главе Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину письмо, в котором изложила позицию ГПУ по данному вопросу.

"Заместитель Генерального прокурора Украины А. Стрижевская обратилась с письмом к председателю Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности А. Кожемякина, в котором изложила аргументы, почему предложенные проектом ограничения относительно внесения сведений в ЕРДР, а также расширение оснований закрытия уголовного производства по статье 284 УПК Украины являются концептуально неприемлемыми", – говорится в сообщении.

Сайт Генеральной прокуратуры

Сайт Генеральной прокуратуры

Сайт Генеральной прокуратуры

При этом, заявления о посягательстве Генпрокуратуры на независимость НАБУ в ГПУ назвали "инсинуациями".

Ранее НАБУ обратилось к депутатам Верховной Рады с призывом не принимать законопроект №6220 о внесении изменений Уголовного процессуального кодекса относительнор внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и оснований для закрытия уголовного производства.

Верховная Рада приняла проект закона №6220 в первом чтении 13 апреля. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас закрытие следователем или прокурором производства за отсутствием события уголовного правонарушения, даже наличие приговора суда, не исключает возможности повторного проведения следственных действий в полном объеме. "Как следствие уголовные производства по тем же обстоятельствам можно открывать неограниченное количество раз", - говорится в документе.

Проектом предлагается часть первую статьи 214 УПК Украины дополнить новым абзацем, который предусматривает, что в ЕРДР не вносятся сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, в отношении которых принято решение о закрытии уголовного производства или существует приговор суда по тому же обвинению, вступивший в законную силу.

Часть первую статьи 284 УПК Украины предлагается дополнить новым пунктом, который предусматривает, что уголовное производство закрывается в случае существования не отмененного постановления следователя, прокурора о закрытии уголовного производства.