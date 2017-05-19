В ГПУ сообщили о задержании сотрудника НАБУ при получении взятки

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В НАБУ факт задержания сотрудника отрицают.

СБУ задержала вымогателя. В ГПУ утверждают, что это сотрудник НАБУ Лариса Сарган / Facebook

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании в Сумской области сотрудникапри получении взятки от местного предпринимателя.

"Сотрудник НАБУ вместе со своим сообщником вымогали у собственницы торговой марки 300 тысяч долларов за прекращения уголовного преследования и закрытие уголовного производства. В дальнейшем правоохранитель согласился на снижение этой суммы вдвое – до 150 тысяч долларов… При получении этой суммы сотрудник НАБУ и его сообщник были задержаны сотрудниками прокуратуры и СБУ", – написала Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 19 мая.

В пресс-службе НАБУ, в свою очередь, факт задержания сотрудника отрицают.

"Ни одного из сотрудников Бюро не задерживали по указанному вами факту", – сообщила сотрудник пресс-службы НАБУ Светлана Олифира.

В прокуратуре также не пояснили, как факт вымогательства денег у предпринимателя соотносится с подследственностью НАБУ.

Ранее СМИ сообщали, что 14 мая сотрудник НАБУ Алексей Довгий, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил памятник и врезался в микроавтобус. На следующий день НАБУ начало служебное расследование в отношении сотрудника, который стал участником ДТП.

После завершения служебного расследования, Управление внутреннего контроля предоставит выводы дисциплинарной комиссии НАБУ. Последняя будет принимать решение относительно наличия в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка.

Согласно сообщению, в настоящий момент уголовного производства по факту ДТП нет, а сам сотрудник, попавший в ДТП, находится на больничном.