В НАБУ расследуют участие своего сотрудника в ДТП

В данный момент ведется сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП.
Согласно сообщению на сайте ведомства, расследование осуществляет Управление внутреннего контроля при НАБУ (УВК).
"В данный момент происходит сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП: проводятся опросы очевидцев и участников ДТП, сотрудников Национальной полиции, анализируются записи с видеокамер наблюдения и т. д.", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после завершения служебного расследования, УВК предоставит его выводы дисциплинарной комиссии НАБУ. Последняя будет принимать решение относительно наличия в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка.
Согласно сообщению, в настоящий момент уголовного производства по факту ДТП нет, а сам сотрудник, попавший в ДТП, находится на больничном.
В НАБУ также напомнили, что в состав дисциплинарной комиссии, в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", входят представители общественности – члены Совета общественного контроля при НАБУ.
Ранее СМИ сообщали, что 14 мая сотрудник НАБУ Алексей Довгий, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил памятник и врезался в микроавтобус.ZN.UA