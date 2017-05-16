В НАБУ расследуют участие своего сотрудника в ДТП

В данный момент ведется сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП.

В НАБУ устанавливают все обстоятельства ДТП со своим сотрудником НАБУ / Flickr

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 мая начало служебное расследование в отношении своего сотрудника, который накануне стал участником ДТП в Киеве.

Согласно сообщению на сайте ведомства, расследование осуществляет Управление внутреннего контроля при НАБУ (УВК).

"В данный момент происходит сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП: проводятся опросы очевидцев и участников ДТП, сотрудников Национальной полиции, анализируются записи с видеокамер наблюдения и т. д.", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после завершения служебного расследования, УВК предоставит его выводы дисциплинарной комиссии НАБУ. Последняя будет принимать решение относительно наличия в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка.

Согласно сообщению, в настоящий момент уголовного производства по факту ДТП нет, а сам сотрудник, попавший в ДТП, находится на больничном.

В НАБУ также напомнили, что в состав дисциплинарной комиссии, в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", входят представители общественности – члены Совета общественного контроля при НАБУ.

Ранее СМИ сообщали, что 14 мая сотрудник НАБУ Алексей Довгий, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил памятник и врезался в микроавтобус.