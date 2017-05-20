Задержанный на взятке экс-сотрудник НАБУ получил 15,5 млн грн выходного пособия

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В ГПУ подтвердили личность задержанного.

В декларации Самкового есть упоминание о его увольнении Лариса Сарган / Facebook

Бывший заместитель начальника отдела оперативно-технического управленияАлександр Самковый, которого 19 мая задержали при получении взятки, получил более 15,5 миллионов гривень материальной помощи при увольнении.

В графе "Доходы, в том числе, подарки" его электронной декларации указано получение 15 миллионов 591 тысячи 679 гривень денежной помощи.

То, что сотрудники СБУ задержали именно Самкового, подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Вечером 19 мая ГПУ обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержаный вместе с пока еще неидентифицированным сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тысяч долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 миллиона гривень, зарегистрированного Государственной фискальной службой.

При получении 150 тысяч долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.