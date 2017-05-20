Задержанный на взятке экс-сотрудник НАБУ получил 15,5 млн грн выходного пособия

В ГПУ подтвердили личность задержанного.
В графе "Доходы, в том числе, подарки" его электронной декларации указано получение 15 миллионов 591 тысячи 679 гривень денежной помощи.
То, что сотрудники СБУ задержали именно Самкового, подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Вечером 19 мая ГПУ обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержаный вместе с пока еще неидентифицированным сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тысяч долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 миллиона гривень, зарегистрированного Государственной фискальной службой.
При получении 150 тысяч долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.ZN.UA