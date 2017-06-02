Покушение на Осмаева: что известно

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Состояние Осмаева после покушения остается тяжелым. По данным СМИ, у него переломаны ключицы и пробиты легкие. а несколько пуль застряли в позвоночнике.

В Киеве неизвестный совершил покушение на убийство чеченских добровольцев – участников АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, которые в 2014 году служили в батальоне МВД "Киев-2" . В результате покушения Адам Осмаев и сам киллер получили тяжелые ранения, за их их жизнь борются врачи.

Что случилось?

Вечером 1 июня Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева встретились на Подоле в Киеве с человеком, который ранее представился супругам журналистом французского издания Le Monde.

Данная встреча, по словам Амины Окуевой, была уже четвертой. В ходе встречи, назначенной якобы для проведения интервью, преступник достал из коробки пистолет и сделал несколько выстрелов в Осмаева, пока они находились в автомобиле.

Его супруга Амина Окуева незамедлительно открыла ответный огонь из наградного оружия, ранив нападавшего. Она также оказала мужу неотложную медицинскую помощь. Осмаев и киллер доставлены в 17-ю больницу Киева, их состояние оценивают, как тяжелое.

Личность убийцы

Как сообщил ZN.UA глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

По словам Амины Окуевой, убийца вошел к ним в контакт, сославшись на одного из журналистов "Шустер.Live".

"Поскольку единственный, с кем я общалась, "шустерлайфовским" был контакт – это Алексей Стукало, раньше он как-то был гостевым редактором, (у меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке) и я написала СМС. Попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты, и он подтвердил", – рассказала она журналистам.

Киллер рассказывал супружеской паре, что французская газета хочет сделать с ними цикл интервью в связи с тем, что во Франции к власти пришли новые, демократические силы.

Окуева отмечает, что у нее были сомнения по поводу личности их собеседника, хотя он производил впечатление интеллигентного европейского человека. При этом, он хорошо говорил по-русски.

Перед тем, как открыть огонь, убийца, по словам Окуевой, сказал, что у него для них есть "подарок от редакции".

Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что преступник получил украинские документы на имя Александра Дакара в феврале прошлого года. Он добавил, что личность злоумышленника следствию еще предстоит установить, а также выразил уверенность, что преступник является агентом российских спецслужб.

Версии следствия

По словам Антона Геращенко, следствие будет разрабатывать различные версии, основной из которой является "российский след". Депутат убежден, что убийцу прислали российские спецслужбы.

Глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, в свою очередь, допустил, что мотивами покушения на супругов стали их патриотическая позиция, участие в добровольческом движении и гражданская активность.

Следует отметить, что в России Адам Осмаев находится в розыске по подозрению в подготовке покушения на президента России Владимра Путина. В марте 2014 года Осмаев обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему украинское гражданство.

После гибели Исы Мунаева в 2015 году Осмаев взял на себя обязанности командира Международного миротвоческого батальона имени Джохара Дудаева.

В то же время, Служба безопасности Украины на текущий момент не может предоставить подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к покушению на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Состояние пострадавших

По состоянию на утро 2 июня состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения остается тяжелым – по данным СМИ, у него переломаны ключицы и пробиты легкие, а несколько пуль застряли в позвоночнике. Сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.

У напавшего на него киллера - 4 пулевых ранения. Ему удалили часть легких.