Киллер, стрелявший в Осмаева, будет жить и даст показания – Геращенко

Советник главы МВД назвал злоумышленника агентом российских спецслужб.
"Этот человек прислан российскими спецслужбами. Он будет жить. Находится под охраной полиции. Естественно, он даст показания и расскажет, как российские спецслужбы вербуют киллеров", – сообщил политик журналистам в четверг, 1 июня.
Геращенко уточнил, что местонахождение злоумышленника, который находится под охраной полиции, засекречено.
"Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства", – добавил депутат.
Глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, в свою очередь, допустил, что мотивами покушения на супругов стали их патриотическая позиция, участие в добровольческом движении и гражданская активность.
Он также сообщил, что в заграничном паспорте, изъятом у киллера, есть отметки о пересечении границы Украины с Россией и Беларусью в 2016 году.
По данным "Украинской правды", преступник недавно прибыл в Украину из Брянской области РФ.
Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.
Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.
Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.Интерфакс-Украина , Украинская правда ,