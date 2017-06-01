Киллер, стрелявший в Осмаева, будет жить и даст показания – Геращенко

Советник главы МВД назвал злоумышленника агентом российских спецслужб.

Геращенко сообщил подробности покушения на чеченских добровольцев МВД Украины

Преступнику, который совершил покушение на чеченского добровольца Адама Осмаева и был ранен его супругой Аминой Окуевой, оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет, и он сможет дать показания правоохранителям, заявил народный депутат, советник министра внутренних дел

"Этот человек прислан российскими спецслужбами. Он будет жить. Находится под охраной полиции. Естественно, он даст показания и расскажет, как российские спецслужбы вербуют киллеров", – сообщил политик журналистам в четверг, 1 июня.

Геращенко уточнил, что местонахождение злоумышленника, который находится под охраной полиции, засекречено.

"Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства", – добавил депутат.

Глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, в свою очередь, допустил, что мотивами покушения на супругов стали их патриотическая позиция, участие в добровольческом движении и гражданская активность.

Он также сообщил, что в заграничном паспорте, изъятом у киллера, есть отметки о пересечении границы Украины с Россией и Беларусью в 2016 году.

По данным "Украинской правды", преступник недавно прибыл в Украину из Брянской области РФ.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.