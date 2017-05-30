Геращенко рассказал об основных версиях убийства экс-главы ГП "Укрспирт"

Полиция связывает убийство Панкова с его профессиональной деятельностью.

Панкова могли убить из-за работы ТСН

В Министерстве внутренних дел Украины озвучили основные версиибывшего и.о. ГП "Укрспирт" Виктора Панкова, сообщил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт"", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Советник министра МВД напомнил о том, что ранее Панков дважды занимал пост главы ГП "Укрспирт"

"В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта. Приношу свои соболезнования родным и близким погибшего. Верю в то, что это заказное убийство будет раскрыто, а его заказчики, организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавил он.

Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.

Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Правоохранители объявили в городе план "Перехват".