Геращенко рассказал об основных версиях убийства экс-главы ГП "Укрспирт"

Полиция связывает убийство Панкова с его профессиональной деятельностью.
"Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт"", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Советник министра МВД напомнил о том, что ранее Панков дважды занимал пост главы ГП "Укрспирт"
"В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта. Приношу свои соболезнования родным и близким погибшего. Верю в то, что это заказное убийство будет раскрыто, а его заказчики, организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавил он.
Напомним, утром 30 мая неизвестные выстрелами в спину застрелили Панкова на улице Михаила Гришко в Дарницком районе Киева.
Судмедэксперт насчитал на теле убитого четыре огнестрельных ранения, полицейские изъяли с места убийства 9-миллиметровую гильзу.
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