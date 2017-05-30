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В Киеве неизвестные расстреляли мужчину

30 мая в 10:15

Злоумышленники уехали с места происшествия на автомобиле.

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В Киеве снова стрельба
Оксана Блищик / Facebook
В одном из столичных районов неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли мужчину, сообщают "Вартові Еспресо".

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета.

"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. В столице объявлен план "Перехват"", - подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

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25 мая, на Харьковском шоссе в Киеве неизвестные расстреляли мотоциклиста и скрылись. В городе был объявлен оперативный план "Перехват".

По словам свидетелей, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора. Рядом с ним остановился автомобиль и раздались два хлопка.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК Украины.

По материалам: ZN.UA , Еспресо.TV ,
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Тэги авто Киев расстрел план перехват мужчина
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