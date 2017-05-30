В Киеве неизвестные расстреляли мужчину

Злоумышленники уехали с места происшествия на автомобиле.
Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета.
"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. В столице объявлен план "Перехват"", - подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.
25 мая, на Харьковском шоссе в Киеве неизвестные расстреляли мотоциклиста и скрылись. В городе был объявлен оперативный план "Перехват".
По словам свидетелей, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора. Рядом с ним остановился автомобиль и раздались два хлопка.
По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК Украины.ZN.UA , Еспресо.TV ,