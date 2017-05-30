В Киеве неизвестные расстреляли мужчину

Злоумышленники уехали с места происшествия на автомобиле.

В Киеве снова стрельба Оксана Блищик / Facebook

В одном из столичных районов неизвестные из огнестрельного оружия, сообщают " Вартові Еспресо ".

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. По предварительным данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета.

"Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета. В столице объявлен план "Перехват"", - подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

25 мая, на Харьковском шоссе в Киеве неизвестные расстреляли мотоциклиста и скрылись. В городе был объявлен оперативный план "Перехват".

По словам свидетелей, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора. Рядом с ним остановился автомобиль и раздались два хлопка.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 УК Украины.