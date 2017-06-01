В Киеве пытались убить чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева

В МВД сообщили ZN.UA, что у злоумышленника, который представился корреспондентом Le Monde, был украинский паспорт.

В Киеве неизвестный совершил покушение на убийство чеченских добровольцев – участников АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, которые в 2014 году служили в батальоне МВД "Киев-2" .

Как сообщил ZN.UA глава пресс-службы МВД Артем Шевченко, злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

На своей странице в Facebook Шевченко уточнил обстоятельства престпления.

Во время встречи на Подоле, назначенной якобы для проведения интервью, злоумышленник выстрелил в Осмаева, ранив его. Окуева открыла ответный огонь.

Киллер и супруг Окуевой с огнестрельными ранениями доставлены в 17-ю больницу. Их состояние оценивают как тяжелое.

На месте преступления находится журналист Айдер Муждабаев, который ведет трансляцию на своей странице в Facebook.

В России Адам Осмаев находится в розыске по подозрению в подготовке покушения на президента России Владимра Путина. В марте 2014 года Осмаев обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему украинское гражданство.

После гибели Исы Мунаева в 2015 году Осмаев взял на себя обязанности командира Международного миротвоческого батальона имени Джохара Дудаева.