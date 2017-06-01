Стрелявший в Осмаева киллер получил украинские документы в феврале 2016 года

За преступлением могут стоять российские спецслужбы.

У преступника обнаружили паспорт на имя Александра Дакара РБК-Украина

Преступник, совершивший, получил украинские документы на имя Александра Дакара в феврале прошлого года.

"Паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт – 15 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде – 11 февраля 2016 года", – сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook вечером в четверг, 1 июня.

Политик добавил, что личность злоумышленника следствию еще предстоит установить, а также выразил уверенность, что преступник является агентом российских спецслужб.

"Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович. А совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра", – подчеркнул Геращенко, уточнив, что последний раз преступник пересекал украино-российскую границу в мае этого года.

По словам советника главы МВД, следствие будет разрабатывать различные версии, основной из которой является именно "российский след".

"Киллера ждет суд и, скорее всего, пожизненное заключение, если он не будет сотрудничать со следствием и не расскажет о деталях его вербовки и организации покушения", – подытожил Геращенко.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.