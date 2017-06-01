В МВД сообщили обстоятельства покушения на Осмаева и Окуеву

Перестрелка произошла в автомобиле. На месте преступления нашли три пистолета.

Амина Окуева, на жизнь супруга которой и ее самой в четверг, 1 июня, было совершено покушение, дает показания в отделении полиции, сообщил глава пресс-службы МВД Артем Шевченко.

В частности, она заявила, что открыла огонь из наградного пистолета в целях самозащиты, и чтобы предотвратить убийство Адама Осмаева.

Во время стрельбы Окуева ранений не получила.

На месте преступления полиция обнаружила гильзы, два пистолета ПМ и один Glock, из которого стрелял злоумышленник.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – уточнил Шевченко.

Киллер успел сделать два выстрела, Окуева - четыре.

Поиск вещественных доказательств продолжается.

По данным полиции, угрозы здоровью участников перестрелки нет.

Народны депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, в свою очередь, сообщил, что раненных уже прооперировали.

"Сейчас должны переводит из операционной в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике", – написал политик об Осмаеве на своей странице в Facebook вечером в четверг, 1 июня.

Киллеру, по словам Мосийчука, удалили часть легкого.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.