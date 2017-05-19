Взрыв автомобиля в Кропивницком оказался имитацией покушения на сотрудника пенитенциарной службы

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По данным следствия, убийство заказал один из заключенных.

Полиция инсценировала покушение в Кропивницком Twitter/ПоліціяКіровоградщини

Правоохранительные органы сымитировали покушение на одного из руководителей Кропивницкого учреждения исполнения наказаний №14, автомобиль которого взорвали в пятницу, 19 мая, в одном из спальных районов города.

Следствию удалось выяснить, что один из заключенных из-за конфликта с сотрудником пенитенциарной службы решил заказать его убийство. Орудием убийства должна была стать граната Ф-1, сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

Полиции удалось предотвратить покушение, а прокуратура проконтролировала осуществление преступления в форме имитации его обстановки.

Заказчик убийства и его организатор задержаны, их уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (подготовка к покушению на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемым также избрали меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком взорвали автомобиль государственного служащего, который получил тяжкие травмы. Взрыв прогремел около 5 часов утра, в одном из спальных микрорайонов города. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащей потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство.