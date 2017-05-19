Взрыв автомобиля в Кропивницком оказался имитацией покушения на сотрудника пенитенциарной службы

По данным следствия, убийство заказал один из заключенных.
Следствию удалось выяснить, что один из заключенных из-за конфликта с сотрудником пенитенциарной службы решил заказать его убийство. Орудием убийства должна была стать граната Ф-1, сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.
Полиции удалось предотвратить покушение, а прокуратура проконтролировала осуществление преступления в форме имитации его обстановки.
Заказчик убийства и его организатор задержаны, их уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 348 (подготовка к покушению на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемым также избрали меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком взорвали автомобиль государственного служащего, который получил тяжкие травмы. Взрыв прогремел около 5 часов утра, в одном из спальных микрорайонов города. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащей потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство.ZN.UA