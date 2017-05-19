В Кропивницком подорвали автомобиль госслужащего

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Владедец транспортного средства получил тяжкие травмы.

В городе Кропивницкий Кировоградской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения, в результате чего он получил тяжкие травмы.

Как отмечается в сообщении сектора коммуникации полиции Кировоградской области, происшествие случилось около 5 часов утра, в одном из спальных микрорайонов города. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащей потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. При взрыве мужчина получил тяжкие травмы.

По предварительной информации, потерпевший является сотрудником одного из государственных учреждений.

В результате взрыва транспортное средство получило механические повреждения. Правоохранители изъяли с места происшествия фрагменты взрывного устройства.

"С целью установления лиц, причастных к совершению преступления, ведутся все необходимые оперативно-розыскные меры. Решается вопрос относительно внесения информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицировано как покушение на убийство. На месте работают полицейские", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева прогремел мощный взрыв - неизвестные в ночь на четверг, 11 мая, взорвали двери в банк "Південний" на проспекте Центральный. Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме.