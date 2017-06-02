Окуева рассказала о "журналисте", стрелявшем в ее мужа

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Перед тем, как открыть огонь, убийца сказал супружеской паре, что у него для них есть "подарок".

Амина Окуева рассказала подробности покушения на Осмаева Facebook/ Артем Шевченко

Супруга чеченского добровольца Адама Осмаева, который пострадал от покушения, Амина Окуева, раскрыла подробности нападения на него, а также рассказала о личности киллера.

В комментарии "Эспресо ТВ" она рассказала, что всегда носит с собой наградное оружие и кровоостанавливающее средство Celox, которое помогло остановить у Осмаева кровотечение.

По словам Окуевой, убийца вошел к ним в контакт, сославшись на одного из журналистов "Шустер.Live".

"Поскольку единственный, с кем я общалась, "шустерлайфовским" был контакт – это Алексей Стукало, раньше он как-то был гостевым редактором, (у меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке) и я написала СМС. Попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты, и он подтвердил", – указала она.

Данная встреча была уже четвертой. Убийца рассказывал супружеской паре, что французская редакция хочет сделать с ними цикл интервью в связи с тем, что во Франции к власти пришли новые, демократические силы.

Окуева отмечает, что у нее были сомнения по поводу личности данного человека, хотя производил впечатление интеллигентного европейского человека. При этом, он хорошо говорил по-русски.

Перед тем, как открыть огонь, убийца, по словам Окуевой, сказал, что у него для них есть "подарок от редакции".

Она также рассказала, что после третьего выстрела ее оружие заклинило, однако убийца в тот момент уже закричал, что сдается, и просил больше не стрелять.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.