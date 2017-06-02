Стрелявший в Осмаева киллер причастен к убийству чеченцев в Европе – Окуева

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Осмаев пришел в сознание, однако говорить пока не может.

Супруга Осмаева раскрыла новую информацию о стрелявшем в него киллере Оксана Блищик / Facebook

Киллер, стрелявший в чеченского добровольца – участника АТО Адама Осмаева, причастен к убийству нескольких чеченцев в Европе, заявила супруга Осмаева Амина Окуева.

В своем сообщении в Facebook она указала, что Осмаев пришел в сознание, однако говорить ему пока мешает аппарат искусственного дыхания. Состояние пострадавшего в данный момент стабильное.

"А киллер оказался очень непростой штучкой - на ошмётках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе.Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации он будет "ходить под себя" весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)", – указала она.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. В результате покушения Адам Осмаев и сам киллер получили тяжелые ранения.

Подробнее о деталях покушения читайте в материале ZN.UA "Покушение на Осмаева: что известно".