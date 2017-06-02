У СБУ нет доказательств причастности спецслужб РФ к покушению на Осмаева и Окуеву

О новой информации пообещали сообщать дополнительно.
"На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь подтвержденных данных", - заявил замначальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.
Данюков добавил, что если появится информация, подтверждающая либо опровергающая возможную причастность российских спецслужб – о ней будет сообщено дополнительно.
Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой. Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.Интерфакс-Украина