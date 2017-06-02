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У СБУ нет доказательств причастности спецслужб РФ к покушению на Осмаева и Окуеву

2 июня в 11:40

О новой информации пообещали сообщать дополнительно.

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СБУ не может подтвердить причастность спецслужб РФ к покушению на участников АТО
Оксана Блищик / Facebook
Служба безопасности Украины на текущий момент не может предоставить подтвержденной информации  о причастности российских спецслужб к покушению на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь подтвержденных данных", -  заявил замначальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.

Данюков добавил, что если появится информация, подтверждающая либо опровергающая возможную причастность российских спецслужб – о ней будет сообщено дополнительно.

Смотрите фото: В МВД сообщили обстоятельства покушения на Осмаева и Окуеву

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой. Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе  паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Осмаев спецслужбы Киев СБУ
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