У СБУ нет доказательств причастности спецслужб РФ к покушению на Осмаева и Окуеву

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О новой информации пообещали сообщать дополнительно.

СБУ не может подтвердить причастность спецслужб РФ к покушению на участников АТО Оксана Блищик / Facebook

Служба безопасности Украины на текущий момент не может предоставить подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к покушению на участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву

"На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь подтвержденных данных", - заявил замначальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.

Данюков добавил, что если появится информация, подтверждающая либо опровергающая возможную причастность российских спецслужб – о ней будет сообщено дополнительно.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой. Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.