Состояние Осмаева тяжелое, но стабильное – Окуева

Амина Окуева, жена раненого киллером в Киеве Адама Осмаева рассказала о его состоянии после стрельбы, об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия", - написала Окуева.

Адам Осмаев получил ранение в левое легкое. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации 17-й больницы.

"После операции состояние пострадавших остается тяжелым. Но мы работаем над тем, чтобы они остались живы", - отметил ответственный хирург. Сейчас врачи не гарантируют, что пострадавшие останутся живыми. По словам друзей Адама Осмаева, ему врачи сшивали легкие и печень.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.