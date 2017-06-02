Состояние Осмаева тяжелое, но стабильное – Окуева

Боец получил ранение в левое легкое.
Окуева рассказала о состоянии мужа
Facebook/ Артем Шевченко
Амина Окуева, жена раненого киллером в Киеве Адама Осмаева рассказала о его состоянии после стрельбы, об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия", - написала Окуева.
Адам Осмаев получил ранение в левое легкое. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации 17-й больницы.
Как сообщили Hromadskeradio
в больнице, Осмаев и нападающий были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями и большими потерями крови, поэтому их сразу поместили в операционную.
"После операции состояние пострадавших остается тяжелым. Но мы работаем над тем, чтобы они остались живы", - отметил ответственный хирург. Сейчас врачи не гарантируют, что пострадавшие останутся живыми. По словам друзей Адама Осмаева, ему врачи сшивали легкие и печень.
По материалам:
hromadskeradio.org
Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.
Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.
Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.