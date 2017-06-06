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Боевики обстреляли Богдановку из РСЗО и минометов, по Чермалыку били из ствольной артиллерии

6 июня в 08:44

Четверо украинских военных получили ранения.

БМ-21 Град
Боевики в Донбассе снова обстреливают ВСУ из "Градов"
inforesist.org
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 5 июня, 77 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня 1 июня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация усложняется, на отдельных участках линии столкновения боевики ощутимо повысили интенсивность и плотность огня. Все чаще бандформирования применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в том числе один раз и реактивные системы залпового огня.

На приморском направлении боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО, на этом направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов террористов. В районе Богдановки оккупанты впервые за несколько последних дней применили реактивные системы залпового огня. В этом же районе они использовали минометы калибра 120 мм для обстрела позиций украинских военных. Минометы того же калибра они использовали для обстрелов защитников Чермалыка и Красногоровки. По Чермалыку они также стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Неспокойно вчера было и недалеку от Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки, где боевики неоднократно осуществляли обстрелы опорных пунктов сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилые кварталы Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Утром две вражеские мины разорвались возле домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов разорвались в жилом секторе Павлополя. А около 21:00 захватчики из станкового противотанкового гранатомета открыли огонь по мирной улице Марьинки. К счастью, в результате этих обстрелов мирные жители не пострадали.

На донецком направлении оккупанты 26 раз открывали огонь по украинским военным. Наиболее сложной ситуация остается в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели плотный минометный огонь по укреплениям бойцов ВСУ. Кроме минометов калибра 120 мм и 82 мм они также стреляли из танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Из запрещенных минометов и вооружения танка террористы били по опорным пунктам украинских военных вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцево, Новгородского, Верхнеторецкого, Опытного и Невельского. Во время обстрела боевиками укреплений ВСУ неподалеку Верхнеторецкого, одна из мин калибра 82 мм разорвалась ближе к жилому сектору, в результате чего ранения получил местный житель.

На луганском направлении боевики также активизировались. Огнем из минометов калибра 120 мм они несколько раз накрыли защитников Крымского, Кряковки и Новотошковского. Кроме того, по укреплениям сил АТО в районе Крымского оккупанты стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Время от времени террористы также применяли стрелковое оружие и гранатометы вблизи Станицы Луганской, станции "Донец", Новоалександровки и Попасной. Неподалеку Новоалександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм.

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Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел боевики АТО Украина военный артиллерия ВСУ Донбасс РСЗО
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