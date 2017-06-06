Боевики обстреляли Богдановку из РСЗО и минометов, по Чермалыку били из ствольной артиллерии

Четверо украинских военных получили ранения.

Боевики в Донбассе снова обстреливают ВСУ из "Градов" inforesist.org

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 5 июня, 77 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня 1 июня,, ситуация усложняется, на отдельных участках линии столкновения боевики ощутимо повысили интенсивность и плотность огня. Все чаще бандформирования применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в том числе один раз и реактивные системы залпового огня.

На приморском направлении боевики 39 раз обстреляли позиции сил АТО, на этом направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов террористов. В районе Богдановки оккупанты впервые за несколько последних дней применили реактивные системы залпового огня. В этом же районе они использовали минометы калибра 120 мм для обстрела позиций украинских военных. Минометы того же калибра они использовали для обстрелов защитников Чермалыка и Красногоровки. По Чермалыку они также стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Неспокойно вчера было и недалеку от Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки, где боевики неоднократно осуществляли обстрелы опорных пунктов сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилые кварталы Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Утром две вражеские мины разорвались возле домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов разорвались в жилом секторе Павлополя. А около 21:00 захватчики из станкового противотанкового гранатомета открыли огонь по мирной улице Марьинки. К счастью, в результате этих обстрелов мирные жители не пострадали.

На донецком направлении оккупанты 26 раз открывали огонь по украинским военным. Наиболее сложной ситуация остается в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели плотный минометный огонь по укреплениям бойцов ВСУ. Кроме минометов калибра 120 мм и 82 мм они также стреляли из танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Из запрещенных минометов и вооружения танка террористы били по опорным пунктам украинских военных вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцево, Новгородского, Верхнеторецкого, Опытного и Невельского. Во время обстрела боевиками укреплений ВСУ неподалеку Верхнеторецкого, одна из мин калибра 82 мм разорвалась ближе к жилому сектору, в результате чего ранения получил местный житель.

На луганском направлении боевики также активизировались. Огнем из минометов калибра 120 мм они несколько раз накрыли защитников Крымского, Кряковки и Новотошковского. Кроме того, по укреплениям сил АТО в районе Крымского оккупанты стреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Время от времени террористы также применяли стрелковое оружие и гранатометы вблизи Станицы Луганской, станции "Донец", Новоалександровки и Попасной. Неподалеку Новоалександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм.

Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".