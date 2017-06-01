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В "день тишины" террористы не прекратили обстрелы позиций ВСУ

1 июня в 18:39

В штабе АТО назвали самый неспокойный участок на линии разграничения.

ВСУ АТО
В Международный день защиты детей количество обстрелов в зоне АТО сократилось
Пресс-центр АТО/Facebook
Боевики российско-террористических формирований продолжили вооруженные провокации в зоне проведения антитеррористической операции, несмотря на объявленный в четверг, 1 июня, "день тишины".

С начала суток террористы девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе, из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров. Потерь среди украинских военнослужащих не было, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее неспокойным участком на линии разграничения остается приморское направление. Около 2:00 в районе Павлополя был замечен снайпер противника. В течение дня снайперская активность террористов была зафиксирована возле Водяного и Марьинки. Опорные пункты ВСУ под Чермалыком террористы дважды накрывали минометным огнем. По Широкино оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета.

Малиновое на Луганщине трижды подверглось обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении вооруженных провокаций зафиксировано не было.

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Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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