На уровне СЦКК согласовано прекращение огня на Донбассе с первого июня – источник

Соответствующее решение должно быть утверждено на уровне военно-политического руководства.

Стало известно о новой договоренности по "режиму тишины" в зоне АТО Сайт СНБО

На уровне представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня достигнута договоренность о введении "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня.

"Договоренность достигнута на нашем уровне. Информация отправлена в Киев, решение должно быть утверждено на уровне военно-политического руководства", - заявил журналистам источник в украинской стороне СЦКК в среду.

В то же время, спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович в комментарии журналистов пока не подтвердил появившуюся в российских СМИ информацию о якобы договоренности о введении бессрочного режима прекращения огня с 1 июня.

"Мне пока что об этом ничего не известно. Однако противник обязан выполнять все договоренности о режиме тишины, которые были достигнуты ранее", - сказал А.Миронович.

Ранее российские СМИ со ссылкой на представителей ОРДО сообщили о том, что стороны договорились о бессрочном режиме прекращения огня с 1 июня.

Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".