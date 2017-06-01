В штабе сообщили о практически полном соблюдении боевиками "режима тишины"

В СЦКК готовы работать над продлением режима прекращения огня.

В АТО долгожданное затишье Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в Донбассе преимущественно соблюдают "", сообщил " Украинской правде " спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

"В целом тишина. Только дважды боевики открывали огонь после полуночи на приморском направлении в Широкино и Павлополе. Но пока режим "тишины" соблюдается. Обстрелы, возможно, произошли, потому что они недисциплинированные", - пояснил Миронович.

В штабе надеются на то, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) повлияет на оккупантов и обяжет выполнять режим прекращения огня в полном объеме.

"Мы надеемся, что на них повлияет российская сторона СЦКК и эти обязательства сыграют решающую роль в вопросе соблюдения тишины", - подчеркнул он.

Тем не менее, украинские военнослужащие не исключают, того, что боевики могут использовать данное "перемирие" для осуществления провокаций, поэтому "не ослабляют бдительности и наблюдают за врагом".

Украинская сторона СЦКК пояснила журналистам, что "режим тишины" введен на такой короткий срок – всего лишь сутки - в связи с тем, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

"Это было пробное мероприятие. Но украинская сторона СЦКК настаивает, чтобы вообще режим "тишины" был продлен, но на это нужна воля двух сторон", - пояснили в Центре.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

Ранее российские СМИ со ссылкой на "представителей" ОРДО сообщили о том, что стороны договорились о бессрочном режиме прекращения огня с 1 июня.