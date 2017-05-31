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ВСУ завтра будут придерживаться "режима тишины"

31 мая в 21:20
Армия будет открывать огонь только в случае угрозы жизни военным и мирным жителям. 
танкисты танки ВСУ
ВСУ с 1 июня не будут стрелять в зоне АТО
Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные силы Украины с 1 июня будут придерживаться "режима тишины" в зоне АТО, об этом сообщает пресс-служба украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на своей странице в Facebook.
 
Согласно информации, 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.
 
"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие", - подчеркивается в заявлении.
 
 
 
На уровне представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня достигнута договоренность о введении "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня.
По материалам: ZN.UA
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