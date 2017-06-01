В Украине отмечают День защиты детей

Впервые День защиты детей отпраздновали в 1950 году по инициативе Международной демократической федерации женщин.

1 июня - День защиты детей

Сегодня во всем мире уже в 67-й раз подряд отмечают День защиты детей. Дети составляют примерно 20‑25% населения в каждой стране. В разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо защищать: где-то от войн и голода, а где-то от пагубного влияния компьютерных игр.

Международный день защиты детей отмечается с 1950-года после того, как в 1949 году его утвердили на сессии Международной демократической федерации женщин.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Однако эта декларация имела только декларативный и рекомендательный характер, а для защиты и обеспечения прав ребенка необходимы были конкретные законы и международные договоры. Поэтому 20 ноября 1989 Генассамблеей ООН приняла Конвенци о правах ребенка, которая стала мировой конституцией для детей. Украина ратифицировала эту Конвенцию 27 сентября 1991.

С 1998 года в Украине также отмечается Международный день защиты детей, согласно Указу Президента №568 / 98 от 30 мая 1998 года.

За последний год ситуация с защитой детей в Украине ухудшилась. Главными причинами этого стали аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Востоке Украины. В таких условиях дети, проживающие в этих регионах, подвергаются постоянной опасности.

Кроме того, по данным ВОЗ, загрязнение окружающей среды ежегодно уносит жизни 1,7 миллиона детей.