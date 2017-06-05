Террористы применили минометы на всех направлениях зоны АТО

Трое украинских военнослужащих получили ранения.

Ситуация в пригороде Авдеевки остается напряженной Пресс-центр АТО/Facebook

В понедельник, 5 июня, боевики российско-террористических формирований 31 разв зоне проведения антитеррористической операции. Ситуация вдоль линии разграничения остается напряженной, с признаками обострения на отдельных направлениях. Около десяти раз боевики применяли и запрещенное Минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение. С начала суток, в результате боевых действий, ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении противник 15 раз применял оружие. Пророссийские НВФ наиболее активно вели огонь по оборонительным укреплениям украинских военных в районе Водяного, Павлополя, Чермаліка, Богдановки и Красногоровки, где применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра

Кроме того, еще до рассвета, во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки, под вражеский огонь снова попали жилые кварталы. По домам местных жителей террористы вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов по улице Ломоносова. В одном выбиты стекла и иссечен осколками фасад, в другом - взрывом мины повредило ворота. Жильцы обоих домов, к счастью, не пострадали.

На донецком направлении снова напряженная ситуация в пригороде Авдеевки, где боевики в течение дня вели интенсивный огонь из минометов калибра 120 мм и более легкого вооружения разных модификаций. Также под плотным минометным огнем противника оказались позиции ВСУ возле поселка Пески. Рядом, в районе Опытного, бандиты били из крупнокалиберных пулеметов. А из минометов калибра 82 мм и гранатометов наемники обстреляли защитников Зайцево.

На луганском направлении пророссийские бандформирования после обеда совершили обстрел из минометов калибра 120 мм позиций сил АТО в районе Новотошковского. За час до этого по бойцам ВСУ вблизи Богуславского боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Накануне боевики 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом девять раз боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".