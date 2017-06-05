За сутки боевики 60 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

Ранены двое украинских военных.
На мариупольском направлении, украинские позиции возле поселка Водяное обстреливали из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов. По позициям у Талаковки, Марьинки, Гнутового и Лебединского боевики вели огонь из пехотного вооружения, а возле Красногоровки и Широкиного из 82-мм минометов. Вечером возле Водяного боевики применили БМП и противотанковые ракетные комплексы, а возле Красногоровки стреляли из танковых пушек.
На донецком направлении, возле Авдеевки боевики использовали гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Украинские позиции в районе Верхнеторецького, Опытного и Троицкого обстреливались из минометов калибра 82 мм. Возле Зайцевого боевики стреляли из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.
На луганском направлении, возле Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов. Украинские позиции у Станицы Луганской и Новозвановки обстреливались из пехотного вооружения.