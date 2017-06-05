За сутки боевики 60 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

Ранены двое украинских военных.

Боевики активизируют обстрелы с наступлением сумерек vk.com/strelkov_info

За сутки в зоне АТО боевики обстреляли позиции украинских военных 60 раз, 9 раз из которых боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. За этот период были ранены двое украинских военных.

На мариупольском направлении, украинские позиции возле поселка Водяное обстреливали из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов. По позициям у Талаковки, Марьинки, Гнутового и Лебединского боевики вели огонь из пехотного вооружения, а возле Красногоровки и Широкиного из 82-мм минометов. Вечером возле Водяного боевики применили БМП и противотанковые ракетные комплексы, а возле Красногоровки стреляли из танковых пушек.

На донецком направлении, возле Авдеевки боевики использовали гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. Украинские позиции в районе Верхнеторецького, Опытного и Троицкого обстреливались из минометов калибра 82 мм. Возле Зайцевого боевики стреляли из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении, возле Крымского, Катериновки, Новоалександровки и Богуславского боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия и гранатометов. Украинские позиции у Станицы Луганской и Новозвановки обстреливались из пехотного вооружения.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК)

. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".