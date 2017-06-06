Из-за обстрела боевиков серьезно повреждена школа в Павлополе

Из РСЗО, артиллерии и танков террористы также стреляли по Богдановке, Пескам и Чермалыку.

Террористы в Донбассе опять палят по мирным Facebook/Олег Слободян

После обстрела боевиками российско-оккупационных войск, серьезные разрушения получило здание местной школы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Около 18-ти часов 5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение большого калибра. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот самый вечер террористы атаковали позиции ВСУ сразу в нескольких местах линии соприкосновения. При этом во время обстрелов использовалось запрещенное Минскими договоренностями оружие. В частности, под огнем РСЗО террористов оказалась Богдановка, по Пескам стрелял танк, по окрестностям Чермалыка – артиллерия крупного калибра.

В настоящее время сотрудники украинской стороны СЦКК выясняют последствия обстрелов.

Утром боевики снова обстреляли Красногоровку и повредили два дома. В одном из домов выбиты стекла, осколки повредили фасад здания. Во втором взрывом мины повреждены ворота. Мирные жители при этом не пострадали.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".