Топ Новости
<
>

Боевики обстреляли позиции украинских пограничников вблизи Павлополя

5 июня в 22:21

Террористы снова нарушили договоренности о соблюдении режима "тишины".

< >
111 < >
Боевики в Донбассе обстреляли украинских пограничников Фото Facebook/Олег Слободян

111
Боевики в Донбассе обстреляли украинских пограничников
Facebook/Олег Слободян
Российско-оккупационные войска вновь нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Укарины и пограничников в районе Павлополя, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Около 18:20 российско-террористические войска начали артиллерийский обстрел населенного пункта Павлополь. Частично повреждено здание отдела пограничной службы. Минимум один снаряд не разорвался. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Атака террористов завершилась после 19:30. Украинские пограничники привели подразделения и резервы отряда в боевую готовность.

Читайте также: Штаб сообщил об очередном обострении на мариупольском направлении

Накануне боевики 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом девять раз боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги пограничник обстрел Украина боевики
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...