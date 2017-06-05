Боевики обстреляли позиции украинских пограничников вблизи Павлополя

Террористы снова нарушили договоренности о соблюдении режима "тишины".

Боевики в Донбассе обстреляли украинских пограничников Facebook/Олег Слободян

Российско-оккупационные войска вновь нарушили договоренности о прекращении огня ипозиции Вооруженных сил Укарины и пограничников в районе Павлополя, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Около 18:20 российско-террористические войска начали артиллерийский обстрел населенного пункта Павлополь. Частично повреждено здание отдела пограничной службы. Минимум один снаряд не разорвался. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Атака террористов завершилась после 19:30. Украинские пограничники привели подразделения и резервы отряда в боевую готовность.

Накануне боевики 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом девять раз боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".