Боевики обстреляли позиции украинских пограничников вблизи Павлополя

Террористы снова нарушили договоренности о соблюдении режима "тишины".
"Около 18:20 российско-террористические войска начали артиллерийский обстрел населенного пункта Павлополь. Частично повреждено здание отдела пограничной службы. Минимум один снаряд не разорвался. Потерь среди личного состава пограничного подразделения нет", - написал он на своей странице в Facebook.
Атака террористов завершилась после 19:30. Украинские пограничники привели подразделения и резервы отряда в боевую готовность.
Накануне боевики 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом девять раз боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".ZN.UA