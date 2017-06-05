В штабе показали последствия обстрела Красногоровки

Террористы били по населенному пункту из минометов.

Красногоровка снова страдает от обстрелов террористов facebook / Пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска вновьиз запрещенных Минскими договоренностями минометов и повредили жилые дома, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Террористы открыли огонь ночью, 5 июня, еще до рассвета.

"По жилому сектору Красногоровки НВФ ОРДО вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов по улице Ломоносова", - говорится в сообщении пресс-службы.

В одном из домов выбиты стекла, осколки повредили фасад здания. Во втором взрывом мины повреждены ворота. Мирные жители при этом не пострадали.

"Этот обстрел в очередной раз показал, что НВФ ОРДО не прекратили целенаправленных действий относительно дальнейшего обострения конфликта, а также продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

Накануне боевики 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом девять раз боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".