Боевики обстреляли Красногоровку

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Пострадала местная жительница.

Красногоровка снова под обстрелом Национальная полиция Украины Боевики "ЛНДР" из минометов обстреляли Красногоровку, в результате чего пострадала женщина, сообщил на своей странице в Facebook начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Только что боевики из минометов обстреляли Красногоровку. В районе ул. Восточная осколочное ранение шеи получила женщина, 1952 года рождения. Скорая везет пострадавшую в Кураховской больнице", - написал он.

На место выехала следственно-оперативная группа Марьинского отдела полиции.