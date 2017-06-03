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Боевики обстреляли Красногоровку

3 июня в 20:01
Пострадала местная жительница. 
Красногоровка обстрел
Красногоровка снова под обстрелом
Национальная полиция Украины
Боевики "ЛНДР" из минометов обстреляли Красногоровку, в результате чего пострадала женщина, сообщил на своей странице в Facebook начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
 
"Только что боевики из минометов обстреляли Красногоровку. В районе ул. Восточная осколочное ранение шеи получила женщина, 1952 года рождения. Скорая везет пострадавшую в Кураховской больнице", - написал он.
 
На место выехала следственно-оперативная группа Марьинского отдела полиции.
 
 
 
Двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в зоне АТО в Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
 
По материалам: ZN.UA
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