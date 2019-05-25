"Зелено-угольный парадокс" украинской энергетики

С внедрением новой модели рынка электроэнергии большинство негативных нюансов выпадет на долю системного оператора — НЭК "Укрэнерго". Все небалансы, недовольство всех участников энергорынка. И особенно возможные штрафы и убытки (или недополученная прибыль). Причем сказать, что те же облэнерго или энерготрейдеры активно готовились к введению либерализованного рынка, язык не поворачивается. Многие из них до сих пор не верят, что все в энергетике изменится кардинально. Не сразу, не без набитых шишек, но изменится. Кто окажется с прибылью, а кому грозят убытки от работы на самом дорогом балансирующем рынке, время покажет.

Определенное время в шоколаде будут большие и малые производители солнечной, ветровой и биоэнергии. Но и это не продлится вечно, несмотря на мощнейшее лобби, в том числе со стороны доноров Украины.

Как ни удивительно, при увеличении доли "зеленой" энергетики имеют шанс неплохо заработать ГЭС и ТЭС. Парадокс — угольщики зарабатывают на солнце. Об этом, задачах системного оператора энергорынка, тарифах и многом другом — разговор корреспондента ZN.UA с временно исполняющим обязанности главы НЭК "Укрэнерго" Всеволодом КОВАЛЬЧУКОМ.

Почему энергосистема Украины может принять "зеленую" энергию с ограничениями

— Всеволод Владиславович, почему в Украине частные производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ — солнца, ветра и проч.) не могут, как в Европе, например, беспроблемно продавать излишки электроэнергии в объединенную/единую энергосистему страны?

— Могут. Но следует учитывать, что европейская энергосистема по сравнению с украинской очень гибкая и способна выдержать пиковые нагрузки (резкие перепады в энергосистеме. — А.Е.) за счет многих факторов.

Возможности нашей энергосистемы в этой части ограничены регулировочной способностью маневренных мощностей — тепловых электростанций, гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций.

— В чем проблемы? Парламентом принят закон №8449-д, призванный способствовать развитию "зеленой" энергетики и конкуренции в этом сегменте энергорынка.

— Чем закон №8449-д хорош, так это тем, что он вообще появился. И при всех нюансах он меняет модель развития отрасли ВИЭ в лучшую сторону. Это существенный шаг в урегулировании рынка и гармонизации национального законодательства с европейскими нормами.

— В чем же его минусы?

— Минус в том, что мы ждали принятия этого закона два года с момента первой дискуссии о необходимости урегулирования рынка ВИЭ. Причем об этом первыми заговорили наши доноры (Всемирный банк, ЕБРР, МВФ и другие). Потеряно много времени, пока этот документ прошел все парламентские комитеты и процедуры до утверждения, и на момент принятия закон №8449-д устарел. К сожалению, сегодня он не решает многих проблем этого сегмента рынка и рынка электроэнергии в целом. Поэтому я с осторожностью ожидаю, как долго и насколько качественно будут имплементировать положения этого закона.

— Объясните, почему не решает? Доля "зеленой" генерации пока минимальна — до 2% от общего объема генерируемой в стране электроэнергии, чтобы оказать существенное влияние на энергосистему страны и создать ей дополнительные проблемы — это слишком мало. Казалось бы, наоборот, увеличение производства электроэнергии из ВИЭ частными производителями — это прежде всего забота о потребителях электроэнергии и их вклад в энергетический баланс страны.

— Появление новых вызовов для энергосистемы, в данном случае в виде интенсивного развития ВИЭ, по времени должно совпадать с разработкой комплексного механизма решения появившихся проблем. Существует ряд факторов, которые непосредственно влияют на работу энергосистемы. Среди них ключевые — слабая прогнозируемость и большая неравномерность нагрузки солнечных и ветровых электростанций. Отклонение нагрузки и превышение выработки ВЭС и СЭС по сравнению с уровнем потребления энергии в некоторых случаях не могут быть скомпенсированы регулирующей способностью других энергетических объектов энергосистемы Украины.

Эти и другие факторы усложняют балансирование энергосистемы и создают дополнительные риски, затрудняют прогнозирование реальных объемов присоединения ВИЭ и необходимости в мощностях для балансирования.Об этом мы говорим на всех уровнях с марта 2018 года. Должен быть своевременно разработан механизм решения этой проблемы. Поэтому мы подавали несколько конкретных предложений правильного развития энергосистемы, в том числе и за счет возможности временных ограничений выдачи мощности ВИЭ.

— Это сложно назвать рыночным подходом и развитием конкуренции с учетом многочисленных жалоб частных владельцев мини-СЭС на проблемы с присоединением к системе. Тем более что согласно действующему законодательству вы обязаны принимать всю солнечную и ветровую электроэнергию.

— "Укрэнерго" не конкурирует с генерацией. Мы электроэнергию не производим, а транспортируем и диспетчеризируем. Поэтому мы точно вне подозрений в предвзятости. Однако именно мы отвечаем за балансирование и надежность энергосистемы, а вышеизложенные факторы негативно влияют на это.

По поводу мини-СЭС (в основном речь о них). Да, это очень прибыльный бизнес при нынешних тарифах. Но они-то как раз негативного влияния на энергосистему Украины не оказывают.

— Кто реально заработает на "зеленой" энергетике и кто заплатит?

— Спрос на электроэнергию имеет сезонные колебания и суточные. Самые проблемные с точки зрения режимов — это периоды низкого спроса. Они приходятся на май и сентябрь, когда кондиционерами еще или уже не пользуются, сезон отопления уже закончился или еще не начался. Плюс есть определенные бизнес-колебания, например, в конце августа и начале сентября. Период апрель—июнь усугубляется фактором паводков.

Теперь посмотрим, как при этих колебаниях на энергосистему влияют СЭС. Согласно законам "О рынке электрической энергии" и "Об альтернативных источниках энергии" мы, "Укрэнерго" - системный оператор, обязаны принимать всю электроэнергию производителей из ВИЭ, как бы они ни сформировали свой график. Пик производства солнечной электроэнергии также приходится на май, когда ярче и дольше светит солнце, но еще не так жарко, поэтому нет перегрева солнечных панелей, и их коэффициент полезного действия не падает. Этот пик производства для энергосистемы означает, что в ней должен оставаться достаточный резерв балансирующих мощностей, независимо от спроса, чтобы иметь возможность компенсировать "провалы". Такими балансирующими мощностями, как я уже говорил, являются ТЭС, ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирущие станции).

"Горячий резерв" ТЭС

— Получается, что здесь ДТЭК тоже имеет шанс прилично заработать…

— Следует учитывать особенности наших ТЭС с энергоблоками мощностью 200 и 300 мегаватт. Пуск такого оборудования занимает от 1,5 до 9 часов в зависимости от его теплового состояния. Поэтому для регулирования мощности необходимо нужное количество энергоблоков держать в "горячем" резерве, то есть недогруженными. Обычно запас регулирования составляет ±20% от максимальной мощности. Возьмем, к примеру, блок в 200 мегаватт. Его невозможно запустить за три минуты. Для того чтобы выдавать полную мощность в 200 мегаватт, он должен постоянно работать на уровне 120 мегаватт, чтобы при необходимости по команде диспетчера поднять свою мощность на 80 мегаватт. Но чтобы иметь 80 мегаватт резерва, надо поддерживать и оставшиеся 120 мегаватт.

Учтите, что при этом нет экспорта, трансграничных перетоков также практически нет. Мы обязаны поддерживать объем перетоков в плюс-минус 100 мегаватт в соответствии с соглашением с Беларусью и РФ.

В мае мы вынужденно поддерживаем систему, так как из-за паводков ГЭС просто забивают систему своей электроэнергией. Альтернативой является сливание воды, чего за последние годы ни разу не было, за исключением единичных случаев, когда просто не хватало мощности каналов ГЭС, чтобы безопасно отвести паводковую воду.

"Зеленая" энергетика – семимильными шагами! Без компенсирующих мощностей…

— Изначально, по результатам совместного исследования, проведенного совместно с USAID с привлечением международных экспертов Tetra TechES и Mercados, которые мы представили в декабре 2018 года, предполагалось, что к концу 2020-го энергосистема Украины сможет принять не более 4750 мегаватт ВИЭ: 1750 мегаватт — ветер и 3000 мегаватт — солнце. Однако реалии таковы, что эти показатели будут достигнуты уже в начале 2020 года.

То есть в ближайшее время мы упремся в потолок. А отключать солнечные и ветровые электростанции от сети можно только в случае угрозы операционной безопасности энергосистемы.

И в то же время за всю выработанную энергию через тарифную систему в результате заплатит потребитель.

Если энергосистеме нужен резерв в 1000 мегаватт, его в первую очередь обеспечат десятки энергоблоков. Мы это назвали "зелено-угольный парадокс", когда резкий рост ВИЭ приводит не к декарбонизации, а к увеличению выработки и угольной генерации со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, тепловая генерация, в частности ДТЭК, может заработать дважды — на производстве солнечной и ветровой энергии, получая за нее "зеленый" тариф, и на производстве электроэнергии на своих угольных станциях, чтобы в том числе покрыть колебания выработки своей "зеленки".

— Как можно это урегулировать в законе?

— Министерство энергетики и угольной промышленности еще год назад должно было разработать и подать правительству на утверждение порядок проведения аукционов на строительство новых объектов генерации и системы управления спросом. По графику, утвержденному правительством, это решение должно было быть принято еще тогда. Мы, понимая, что нам крайне необходимы новые быстрые балансирующие мощности, еще весной 2018-го инициативно разработали проект такого решения и разослали его всем участникам энергорынка, в том числе и министерству. По состоянию на май 2019 года мы имеем откорректированный Минэнергоугольпромом документ, вроде как принятый только на этой неделе на Кабмине, с ручным управлением аукционным комитетом, который контролируется кем угодно, но не Оператором системы передачи.

А действовать нужно немедленно. С начала 2019 года мощность присоединенных к энергосистеме СЭС увеличилась более чем на 550 мегаватт, то есть за пять месяцев прирост составил 45%! Уже сейчас выдано технических условий и подписаны договоры на присоединение свыше 6330 мегаватт новых СЭС и порядка 4250 мегаватт ВЭС по старому высокому тарифу для объектов генерации, которые заявлены и только начинают строиться.

Мы посчитали, что если все эти объекты будут построены, то в энергосистеме мощность ВЭС и СЭС составит около 13500 мегаватт, а цена на электрическую энергию вырастет минимум вдвое. И это только за счет "зеленых"!

Одним словом, ситуация очень тяжелая. Но когда я публично говорю о проблемах, меня упрекают, мол, это же инвестиционный климат, надо быть более позитивно настроенным, посылать в публичную плоскость лишь позитивные месседжи о том, как прекрасна наша энергетика для инвесторов ВИЭ. Ведь сейчас инвестиции в "зеленую" энергетику — это один из наиболее привлекательных видов капиталовложений. Так и есть. 350% рентабельности где еще можно получить? Отличный бизнес. Но должна быть и ответственность инвестора, в данном случае — за создаваемые небалансы.

"Зеленое" лобби

— Эффективного механизма проведения "зеленых" аукционов нет. Как быть?

— Пока их нет. Но есть лоббисты, защищающие интересы тех, кому выгодно достроить те самые 11000 мегаватт ВЭС и СЭС и продавать электроэнергию по завышенным тарифам.

— Назовите их поименно.

— Из крупных, безусловно, лидером является ДТЭК. Если говорить о других участниках, то на рынке сейчас сотни игроков и наберется десятка полтора крупных западных инвесторов, которые привлекли крупное инвестирование, в том числе ЕБРР, OPIСO, — они все заинтересованы в том, чтобы эти "зеленые" проекты были завершены.

Если подсчитать проекты, которые должны быть закончены, то получается 6500–7000 мегаватт. Это проекты с подтвержденным финансированием либо объекты ДТЭК. Сюда же добавим позицию международных организаций, которые дают развиваться экономике Украины и соответственно рассчитывают, что их проекты здесь будут успешными. Это действительно крупные игроки неолигархической формы, классические инвесторы, а не переименовавшиеся бывшие украинские министры. Лобби мощное — и внутреннее, и внешнее. И только законодатель имел достаточное право это лобби удовлетворить частично и уравновесить интересы участников рынка, в частности возложив на них ответственность. Пока этого, к сожалению, не произошло.

А так практически до 2024 года, если внутрисуточный рынок электроэнергии не будет ликвидным, никакой ответственности за небалансы собственники СЭС и ВЭС, построенных по итогам аукционов, не несут.

— Какие риски видят инвесторы в этом вопросе?

— Инвесторы говорят, что пока нет балансирующего рынка, пока он реально не работает, ни один из них не в состоянии подсчитать, сколько будет стоить такая ответственность. Мы предлагаем им обсудить альтернативный сценарий. Все равно за дисбаланс кто-то заплатит. И этот кто-то — это будет компания "Укрэнерго", которая через свой тариф должна в таких условиях и при нестабильных графиках работы "зеленой" энергетики разработать соответствующий механизм и иметь возможность заплатить за дисбалансы энергосистемы. А также формировать графики производства и потребления, исходя из наших прогнозов. Если никто не хочет вкладывать в развитие балансирующего рынка, то дайте нам возможность его развивать. Инвестор еще долго не придет, пока не будет создан рынок вспомогательных услуг, НКРЭКУ не станет оперативно и независимо регулировать тарифную политику. "Укрэнерго" готова выполнять эту работу.

А пока этого нет, мы будем иметь "зелено-угольный парадокс" с резким ростом стоимости услуг тепловой генерации.

— И тут на сцену выходит ДТЭК…

— В том числе, и как лидер этого движения, контролирующий всю логистическую цепочку производства угля и тепловой электрической энергии. Поэтому доля ТЭС не в процентном, а в финансовом выражении будет расти. Они будут предоставлять дополнительные услуги, работая на самом дорогом балансирующем рынке, поэтому их прибыль будет расти. До тех пор, пока мы не сможем предложить свой вариант балансирования энергосистемы.

О малых СЭС замолвите слово

— Все сказанное выше касается в основном так называемой большой "зеленой" энергетики. А что же малая? Поставил себе человек солнечную батарею на крыше или ветряк. Почему он не может продать излишки в энергосистему? Тем более что чаще всего это региональная локальная система.

— Малая "зеленая" энергетика не имеет таких проблем, как большая, потому что так называемые крышные частные СЭС для присоединения не требуют технических условий. Законодатели только ограничили мощности таких частных СЭС — 50 киловатт и разрешили их установку на крышах и фасадах. Основным условием было наличие внутреннего потребления, так как в последнее время появились "инвесторы", которые покрывали в каком-то селе крыши жилых и нежилых домов солнечными панелями. Соответственно, потребление стремилось к нулю, а вся солнечная энергия направлялась в сеть. При этом такие "инвесторы" получали "зеленый" тариф даже выше, чем большие СЭС, — 17,4 евроцента за киловатт-час.

—Пока мы разговариваем, в парламенте уже зарегистрирован законопроект Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого №10318, которым разрешена установка частных СЭС и ВЭС и на земле, а также уточнены другие нюансы. Как вы прокомментируете изменения, вносимые этим законопроектом? В частности, перенесение даты внедрения новой модели рынка электрической энергии с 1 июля на 1 октября 2019 года? Хотя в нынешней ситуации сложно сказать, когда парламент рассмотрит этот документ. Но комитет рассмотрит этот законопроект на следующей неделе.

Для справки:

Из докладной записки к проекту закона о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О рынке электрической энергии".

1. Обоснование необходимости принятия акта

Необходимость предотвращения, на начальном этапе внедрения полномасштабной модели либерализованного рынка, возможных злоупотреблений со стороны участников рынка при формировании ценовых предложений на разных сегментах рынка, а также обеспечения контроля над ценами в интересах конечных потребителей обусловила внедрение определенных регуляторных мер со стороны НКРЭКУ. С этой целью НКРЭКУ в проектах Правил рынка (обнародованы на веб-сайте НКРЭКУ 12 апреля 2019 г.) и Правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (обнародованы на веб-сайте НКРЭКУ 26 апреля 2019 г.) предусмотрено первые 6 месяцев установление предельных цен на электрическую энергию, которая продается и покупается на соответствующих сегментах рынка.

Установление предельных цен (максимальных или минимальных) в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О ценах и ценообразовании" является способом государственного регулирования цен. Следовательно, НКРЭКУ, в соответствии с нормами этого Закона, должна действовать согласно определенным полномочиям в данной сфере...

В связи с этим, а также с целью нивелирования негативных ценовых явлений на новом рынке электрической энергии после его открытия предлагается предоставить соответствующие полномочия НКРЭКУ по установлению предельных цен на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам. Указанные полномочия предоставляются исключительно как временная мера на переходной этап, который будет продолжаться 12 месяцев.

2. Цели и задачи принятия акта

Проект закона разработан с целью обеспечения прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашнюю солнечную электростанцию. Целью законопроекта является устранение несогласованности в определении порядка установления уровня "зеленого" тарифа для частных домохозяйств, генерирующие установки которых вырабатывают электрическую энергию из энергии солнечного излучения.

Кроме того, проект Закона разработан с целью уменьшения рисков неконтролируемого роста цен после открытия нового рынка электрической энергии, что обуславливает необходимость предоставления регулятору полномочий по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам. Указанные полномочия предоставляются исключительно как временная мера на переходной этап, который будет продолжаться 12 месяцев.

Также проект закона дает возможность провести полноценное тестирование готовности участников к работе на новом рынке электрической энергии, проанализировать финансовые последствия его внедрения (в первую очередь для потребителей электрической энергии)...

Временное, сроком на один год, предоставление регулятору полномочий устанавливать предельные цены на сегментах нового рынка электрической энергии должно минимизировать риски бесконтрольного значительного роста цен на электрическую энергию.

Законопроект откладывает внедрение нового рынка электрической энергии на 3 месяца, а именно — до 1 октября 2019 года.

— "Укрэнерго" выполняет все требования законодательства по внедрению реформы рынка электроэнергии. Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" новая модель рынка стартует с 1 июля 2019 года, и наша компания будет готова работать в условиях нового рынка на эту дату. Но мы будем полностью готовы и к решению Верховной Рады о переносе старта нового рынка на какую-либо другую дату. В любом случае решение за правительством и НКРЭКУ, а в случае необходимости переноса даты запуска — за парламентом. Мы в принципе публично об этом сказали на прошлой неделе на пресс-конференции, на которой показали конкретные риски каждого из возможных сценариев.

Но за это время (хотя прошло всего чуть больше недели) было проведено несколько круглых столов и совещаний в профильном комитете парламента, в ходе которых обсуждался вопрос нового рынка, принят ряд решений, не говоря уж о фундаментальных событиях на национальном уровне, таких как президентские выборы, отставка правительства и роспуск Верховной Рады. С учетом вышесказанного становится все более очевидным, что существует слишком много рисков, связанных с запуском новой модели рынка с 1 июля 2019 года.

Последние события, такие как вчерашнее голосование в Кабинете министров, показали, что до сих пор остаются многочисленные вопросы, в том числе к действиям полисимейкеров, их готовности и способности отстаивать идеи развития конкуренции и защиты интересов потребителя.

По правде сказать, нужно быть честными, что, пожалуй, никто в Европе не запускал такую сложную реформу и не либерализовал огромнейший рынок, когда в стране правительство ушло в отставку, парламент распущен, президент только вступил в должность, а новые выборы в Верховную Раду назначены практически в момент самого запуска рынка.

Поэтому желание некоторых депутатов обезопасить рынок, не допустить его коллапса и неконтролируемого роста цен для потребителей понятно и логично.

В целом позиция "Укрэнерго" по срокам запуска нового рынка следующая. Мы поддерживаем перенос даты запуска рынка на несколько месяцев, если это время будет использовано правильно, и в законодательную базу будут внесены изменения, нивелирующие риски внедрения рыночной модели.

Долги, расчеты и тарифы

— Одним из проблемных вопросов для "Укрэнерго" была и еще остается оплата разработчику программного обеспечения для полноценного введения в работу и тестирования платформы участников рынка электроэнергии. Ситуация отчасти напоминала еще недавние проблемы с программным обеспечением оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза". На днях НКРЭКУ подписала субкредитное соглашение, которое позволит разрешить проблему.

— Надеюсь, что в ближайшее время разработчик программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка дополнительных услуг получит оплату. Хотя с "Укртрансгазом" ситуация схожа лишь формально. Потому что на сегодняшний день мы задолжали консорциуму разработчиков, в который входят Smart Tech, IP Systems и Siemens AG. Мы не могли расплатиться с разработчиками с ноября 2018 года. Потому что Минэнерго сознательно блокировало возможность проведения расчетов, пользуясь статусом ответственного исполнителя проекта.Проект реализуется за счет кредитных средств Всемирного банка и Фонда чистых технологий.

Правительство при содействии Минфина внесло изменения в постановление Кабмина №70 от 27 января 2016 года, что позволило назначить "Укрэнерго" распорядителем средств. Подписание нового субкредитного соглашения позволит проводить расчеты за выполненные консорциумом работы без согласования платежей с Минэнергоугольпромом.

Надеемся, Минфин вскоре полностью разблокирует счета, и консорциум разработчиков программного продукта получит оплату. Всего эта сумма с учетом новых актов составит около 3 млн долл.

— А если все же разработчикам программного продукта не заплатят?

— Тогда 1 июля, или 1 октября, если парламент отсрочит дату внедрения либерализованного рынка электроэнергии, разработчики могут просто отключить программу. О последствиях этого даже говорить не хочу.

— Выглядит, как маленькая месть Минэнергоугольпрома, которому после ухода вашей компании под парафию Минфина остались в основном долги государственных шахт.

— Ну не только. Вы почему-то забыли НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

— Кто ж министра Насалика подпустит к "Энергоатому"?! Еще раньше под крыло Минэкономразвития и торговли от Минэнерго ушла НАК "Нафтогаз Украины". К слову, вам не надоел, не тяготит статус временно исполняющего обязанности главы НЭК "Укрэнерго"? И кому вы "благодарны", что вас так и не назначают постоянным руководителем?

— Догадайтесь (улыбается). Контракт мог подписать глава Минэнерго… Сначала меня это тяготило, потом перестал реагировать. Полноценно работать это не мешает. Разве что не дает возможности получить бонусы за успешную работу компании (за 2016-й и 2017 год), — Минэнерго постаралось…

— Когда вы прогнозируете реальное присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E?

— Не ранее 2022–2023 годов.

— Выполнены ли все условия для этого?

— Существуют требования к технической и организационной частям. Если с технической мы справляемся и делаем большую работу, то вторая в значительной степени зависит от законодателей, которые должны урегулировать несоответствия в действующем законодательстве. "Укрэнерго" даже не может из-за этого закончить корпоратизацию. А для работы в единой энергосистеме наша компания должна быть полностью финансово самостоятельна и независима даже от собственника. Это одна из причин, по которой мы инициировали переход "Укрэнерго" из Минэнергоугольпрома в Минфин.

Для полноценной работы Оператор системы передачи должен иметь возможность заниматься реконструкцией и строительством новых сетей. Для этого должен работать собственный капитал. А мы даже кредиты вынуждены брать под госгарантии. Без выполнения этих и других условий "Укрэнерго" как системный оператор не будет сертифицирована, как того требует европейское законодательство. А это тоже часть наших обязательств, — пока мы не будем сертифицированы, никуда нас в Европе не возьмут.

— С финансовой независимостью у вас, похоже, большие проблемы. Недавно регулятор практически умножил на ноль многие составляющие тарифов "Укрэнерго" на поставку и диспетчеризацию. Что вы на это скажете?

Справка ZN.UA.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — государственное предприятие электроэнергетической отрасли, относящейся к сфере управления Министерства финансов Украины, системный оператор Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС).

В ОЭС Украины входят:

— электростанции энергогенерирующих компаний: 12 ТЭС, 4 АЭС, 7 ГЭС, 3 ГАЭС, а также 95 ТЭЦ, малые, мини- и микро-ГЭС, ВЭС, СЭС и другие;

— магистральные и межгосударственные электросети "Укрэнерго";

— электросети операторов системы распределения (облэнерго).

Суммарная установленная мощность ОЭС Украины составляет 49 730,1 МВт.

В 2018 г. электростанциями выработано 159,3 млн кВт∙ч электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" обеспечивает:

— сбалансирование производства и потребления электроэнергии и мощности в стране и регионах в режиме реального времени;

— эксплуатацию и развитие магистральных и межгосударственных электросетей;

— параллельную работу ОЭС Украины с энергосистемами соседних стран;

— экспорт электроэнергии в четыре страны Евросоюза.

В составе компании функционируют шесть региональных энергосистем, а также Крымская и Донбасская энергосистемы, расположенные на временно оккупированных территориях. Персонал компании численностью 8,6 тыс. работников обслуживает уникальное высокотехнологичное оборудование 137* подстанций 220–750 кВ и почти 22 тыс. км магистральных и межгосударственных ЛЭП, которыми ежегодно передается свыше 113 млрд кВт∙ч электроэнергии.

"Укрэнерго" строит новые подстанции и линии электропередачи, реконструирует действующие для повышения эффективности и надежности сети электропередачи, обеспечения выдачи дополнительных мощностей АЭС, возможности интеграции ВИЭ в энергосистему и обеспечения технического соответствия оборудования и работы сети стандартам и требованиям ENTSO-E.

Компания привлекает кредитные средства Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и немецкой группы KfW для реализации наиболее масштабных и ресурсоемких проектов. Кредитный портфель "Укрэнерго" составляет 1,3 млрд евро.

"Укрэнерго" активно работает над стратегической целью компании — интеграцией ОЭС Украины с объединением системных операторов европейских энергосистем ENTSO-E. 28 июня 2017 г. было подписано "Соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы". С тех пор компания системно движется в выполнении дорожной карты интеграции. Подписано Эксплуатационное соглашение о создании общего блока регулирования Украина/Молдова. Проведены испытания на 11 энергоблоках 8 электростанций по регулированию частоты и мощности для исследования возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

В реформе рынка электроэнергии "Укрэнерго" является одним из ключевых игроков с новыми функциями администратора коммерческого учета и расчетов. Компания разработала, а НКРЭКУ утвердила ряд документов вторичного законодательства для обеспечения функционирования нового рынка электроэнергии. Внедряется платформа Market management system (MMS) для проведения операций по купле-продаже электроэнергии на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг.

"Укрэнерго" расширило круг международного сотрудничества для интеграции лучшего мирового опыта в ходе технологического обновления, а также институциональной и корпоративной реформ в компании. Создан независимый наблюдательный совет и полноценный комплаенс-офис.

*34 подстанции расположены на территории временно оккупированной АР Крым и временно неподконтрольной Украине территории.

— Регулятор предложил утвердить тариф на передачу электроэнергии на уровне 11,3 копейки за киловатт-час и тариф на диспетчерское управление — 0,8 копейки за киловатт-час. А это в разы меньше необходимых расходов. Более того, одобренные НКРЭКУ проекты тарифов несут серьезные риски для запуска нового рынка электроэнергии, надежной работы энергосистемы и могут привести к банкротству "Укрэнерго" как Оператора системы передачи.

В утвержденном тарифе отсутствуют расходы на уплату отчислений части чистой прибыли в бюджет (3,3 миллиарда гривен), на урегулирование системных ограничений в результате повреждения сети в Донбассе (4,2 миллиарда гривен), более чем в 13 раз уменьшены расходы на приобретение вспомогательных услуг и вдвое — расходы на услуги администратора коммерческого учета и администратора расчетов.

В условиях нового рынка электроэнергии это прямая угроза финансовой стабильности "Укрэнерго" как Оператора системы передачи и надежности работы энергосистемы.

И если возникнет дилемма, на какие цели направить средства в случае их дефицита — на выполнение инвестпрограммы или на уплату налогов и выплату заработной платы, мы выберем второй вариант.

Поэтому наша позиция очень четкая: новый тариф не позволит нам работать полноценно в новой модели рынка с 1 июля 2019 года. Дабы избежать возможных рисков старта и работы нового рынка, мы продолжим обсуждение проектов тарифов компании с регулятором.

— На заседании Кабмина 22 мая было принято ряд постановлений, в том числе по рынку электрической энергии, можно сказать, почти тайно. Речь идет о спецобязательствах для обеспечения населения, которые Кабмин возлагает на субъектов рынка электроэнергии. В чем недостатки такого решения правительства, в частности для "Укрэнерго" и всех участников рынка электроэнергии?

— Решение было принято без учета предложений участников рынка электроэнергии. А ведь работать по этим документам нам. Постановления пока не опубликованы, поэтому трудно давать оценку.

В частности, утвержденное положение предусматривает продажу электрической энергии "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" по двусторонним договорам с поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах.

Этот механизм исключает возможности выполнения спецобязательств в "Острове Бурштынской ТЭС". "Остров" имеет отличные от основной части энергосистемы Украины параметры сети, работает синхронно с сетями ENTSO-Е и не имеет электрических связей с основной частью энергосистемы Украины, где физически работают "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это делает невозможным физический переток электроэнергии между "островом" и основной частью энергосистемы Украины. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогут технологически передать свою электроэнергию поставщикам универсальных услуг, работающих в "острове". То есть потребители "острова", которые имеют право на получение универсальных услуг, с начала действия нового рынка электроэнергии могут получать электроэнергию от источников генерации, работающих исключительно в "острове" (Калушская ТЭЦ, Бурштынская ТЭС, Теребле-Рицкая ГЭС и ВИЭ).

Кроме того, в порядке КМУ фактически дает поручение НКРЭКУ принять порядок предоставления прогнозируемых данных поставщиков универсальных услуг (п. 5 положения) и установить порядок определения компенсации субъектам рынка, на которых возлагаются спецобязательства (п. 7, 8 положения).

Это противоречит требованиям закона Украины о НКРЭКУ о независимости регулятора и идентифицируется как попытка влияния на него.

Кроме того, несмотря на законодательные сроки внедрения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, эти документы не будут приняты НКРЭКУ в такой критически короткий срок с соблюдением соответствующих регламентов.

Итак, принятый порядок делает его выполнение в полном объеме невозможным и имеет признаки воздействия на регулятора.

Причиной этого стало прежде всего несогласование порядка на стадии проекта с ключевыми его участниками ("Укргидроэнерго", "Энергоатом" и "Укрэнерго").

Документ нуждается в существенной доработке и в таком виде может негативно повлиять на работу отрасли в условиях нового рынка электроэнергии.