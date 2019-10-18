Транзит и распределение газа: готовы ли мы к 2020 году?

Казалось бы, это говорит о начале конструктивного диалога. Тем более что менеджмент НАКа отдает себе отчет в том, что в ходе переговоров с РФ и "Газпромом" по "транзитному" контракту даже при посредничестве Европейской комиссии без поддержки правительства не обойтись.

Дело не только в том, что единым фронтом отстаивать свои позиции разумнее и легче. Не идет речь и о протоколе. Похоже, новое правительство определилось с основной дилеммой: должен ли "Нафтогаз" работать исключительно на прибыль, как любое коммерческое предприятие, или все-таки выполнять социальные функции, как АО, учрежденное Кабмином, и в каком объеме.

Кроме того, "Нафтогаз Украины", по крайней мере внешне, не демонстрирует свою тактику — "кто не с нами, тот против нас". Это не значит, что НАК от нее отказалась, но еще несколько лет назад выглядело невозможным, чтобы в рамках одной дискуссии представили свое видение на газотранспортную и газораспределительную системы глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и глава "Региональной газовой компании" Олег Никоноров. И хотя каждый из них говорил о том, что больше всего беспокоит его компанию, это уже несомненный организационный успех Пятого украинского газового форума, традиционно организуемого октябре компаниями "Нефтегазстройинформатика" и "Грант Торнтон Украина".

Газовый форум всегда отличался изобилием мнений и персон. Но в этот раз за два дня работы форума обсудили максимум аспектов рынка газа за четыре года его существования. При этом звучали мнения от "рынок прошел главные испытания" до "о каком рынке речь при монополии "Нафтогаза"?". При этом каждое мнение было вполне аргументированным. Но все же подробнее остановлюсь на двух проблемах — перспективах газотранспортной системы (ГТС) и газораспределительных сетей (ГРС). Во многом они похожи, да и связаны одной трубой.

Нулевым транзитом "Газпром" теперь мало кого испугает

Первейшая задача сейчас — переговоры с "Газпромом" о транзите российского газа через ГТС Украины с 1 января 2020-го при активном участии Еврокомиссии и Энергетического сообщества. Трехсторонние переговоры в Брюсселе состоялись, но пока безрезультатно. Впрочем, это тоже результат.

Судя по высказываниям представителей европейских дипломатов и еврокомпаний в ходе Пятого Украинского газового форума, однозначного мнения нет, как и ответа на вопросы, будет ли, когда и на каких условиях подписан договор с "Газпромом" о транспортировке российского газа в ЕС через украинскую ГТС? Но однозначно ЕС готов к так называемому нулевому варианту транзита "газпромовского" энерготоплива через ГТС Украины. В этот раз РФ вряд ли так напугает и заморозит Евросоюз, как в январе 2009-го. ЕС основательно подготовился — запасся газом в хранилищах, построил и строит сеть интерконнекторов между государствами-членами ЕС, создает сеть LNG-терминалов, о чем неоднократно рассказывало ZN.UA.

Подготовилась и Украина, всегда первой принимающая "газовый" удар управляемой Кремлем российской монополии. Во-первых, в подземных хранилищах газа (ПХГ) "Укртрансгаза" накоплено свыше 20 млрд кубометров газа. На всякий случай. Во-вторых, в "трубе" — таможенном складе — еще не менее 6,7 млрд кубометров газа разных собственников, которые, думаю, не откажутся продать свой товар на пике. Если понадобится и будет выгодно.

Проще говоря, "таможенный склад" — это нерастаможенный газ. Его владелец может как продать газ в Украине (пройдя процедуру растаможивания), если сочтет это выгодным, так и экспортировать этот товар, заплатив только за его хранение на "таможенном складе" "Укртрансгаза".

В-третьих, с такой базой и моральной поддержкой Европейского Энергетического сообщества и Еврокомиссии Украина может более уверенно вести "транзитные" переговоры с "Газпромом". На своих условиях, и это будет важно уже на предстоящей трехсторонней встрече в конце октября.

Телеграфно напомню события января 2009 г. "Газпром" к тому времени все устроил технично и остался единственным, монопольным, поставщиком газа в Украину и ЕС через украинскую газотранспортную систему. Но его не устраивала цена — слишком мало, а за транзит — слишком много. На помощь "Газпрому" была брошена вся пропагандистская машина РФ, чтобы убедить европейцев в том, что Украина несанкционированно отбирает транзитный газ. И чтобы добиться увеличения цены и подготовить почву для лояльности к российским "потокам" (для начала — к "Северному потоку", затем — к монополизации мощностей газопровода OPAL, "Северному потоку-2", "Турецкому потоку"). И это подействовало: на фоне замерзания Европы в январе 2009-го. Европейцы буквально вынудили украинскую сторону срочно подписать десятилетние контракты с "Газпромом" на его условиях.

Хотя Украина, которая к тому времени усилиями своих инженеров газотранспортной отрасли ("Укртрансгаза") сумела развернуть свою ГТС для работы в реверсном режиме, чтобы не замерзал юго-восток страны, а также Молдова, Болгария и другие, могла бы еще поторговаться с "Газпромом". И неизвестно, как бы выглядели контракты с ним, если бы, во-первых, не давление европейцев, во-вторых, не внутриполитические разногласия.

Холодный январь 2009-го. "Газпром" настаивает на своей формуле цены для "Нафтогаза", а в украинском политикуме называют две разные цены. При этом рассматривались два контракта меду компаниями Украины и России — "транзитный" и купли-продажи с условием "бери или плати". Россияне потирали руки: вот это "обуем" украинцев!

В итоге 19 января между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" был подписан контракт купли-продажи газа с тем самым условием "бери или плати" и с формулой цены газа, базовой в которой и по сей день значатся 450 долл./тыс. кубометров.

Затем был подписан контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (тот самый, "транзитный"). И хотя украинская делегация пыталась хотя бы в этом случае отстоять свои позиции (и кое-чего таки добилась), в этом контракте нет такого же обязательства для "Газпрома", как в закупочном для "Нафтогаза", — "транспортируй или плати".

В 2014 г. "Нафтогаз" и "Газпром" оспорили условия обоих долгосрочных (заключенных до начала 2020 г.) контрактов в Стокгольмском арбитраже. Сумма исковых требований достигала 125 млрд долл.

Оба иска "Нафтогаз" выиграл, хотя по контракту купли-продажи не все его исковые требования арбитраж удовлетворил. Но еще надо постараться, чтобы "Газпром" выплатил отсуженные украинской компанией миллиарды. А главное, постараться не оставить вне рынка газа ГТС Украины, что, похоже, еще сложнее, чем выиграть арбитраж у "Газпрома".

9 октября, выступая на Пятом Украинском газовомфоруме, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не видит смысла и выгоды для страны продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях. Поскольку с 30 октября "Нафтогаз" должен будет передать управление украинской газотранспортной системой новому ее оператору — "Магистральным газопроводам Украины" (МГУ). Таково решение уже нового правительства.

"Мне тяжело представить, почему новой компании (оператору ГТС. — А.Е.), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично… что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", — заявил глава "Нафтогаза".

Коболев напомнил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), регулирующего вопрос присоединения сетей. Это базовые документы для всех операторов ГТС в Евросоюзе.

"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?" — добавил глава НАКа.

Глава секретариата Европейского Энергетического сообщества Янез Копач отметил, что в этой ситуации Украине не хватает реального анбандлинга "Нафтогаза" и действительно независимого регулятора, так как последний должен выдать обязательный сертификат новому оператору ГТС. Но энергорегулятор не может приступить к этой процедуре, поскольку полномочия нескольких членов НКРЭКУ закончились, и еще даже не объявлен конкурс на избрание новых. Но исправить ситуацию до начала 2020 г. можно успеть, и эти темы обсуждаются. Но, по мнению пана Копача, не хватает политической воли, чтобы обеспечить стабильное будущее газового рынка и нового оператора ГТС.

К слову, главе НАКа был адресован вопрос, насколько реалистично, что Украина станет частью газового рынка ЕС? На что Коболев ответил, что это вполне реально, но "нам не хватает договоров о присоединении". Имея такие договоры, по словам Коболева, "мы сможем оперировать10 млрд кубометров газа". "Хаб — это сложная конструкция, до нее еще надо дойти. Но с точки зрения присоединения к газовому рынку такие операторские услуги вполне возможны", — добавил он.

Газораспределительные сети нуждаются в инвестициях

Накануне Пятого Украинского газового форума, 8 октября, НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на доставку газа для операторов ГРС и одобрила проект тарифов. Прозрачный подход в установлении платы за доставку газа основывается на заказанной потребителем мощности и будет зависеть от объемов потребления.

Предложенная НКРЭКУ новая модель тарифа на распределение газа является более справедливой по сравнению с предыдущим подходом, который основывался на максимальной установленной мощности. Новой методикой предусмотрено, что оплата стоимости доставки газа будет происходить равными частями ежемесячно. Это сделает оплату простой и прогнозируемой, а также снизит финансовую нагрузку на потребителя зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года.

На заседании Нацкомиссии ее глава Оксана Кривенко отметила, что формирование тарифов на основании мощности предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа". Аналогичные подходы в оплате транспортировки газа уже применяют на рынке. По подобной методике сформированы тарифы государственного оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа как товара. Соответствующие шаги предусмотрены законом о рынке природного газа и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку и влиять на свои расходы. Такая методика давно действует в Европе.

Равномерные платежи потребителей в течение года позволят операторам ГРС получить ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей. В свою очередь, это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. Вместе с тем НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточной компенсации убытков газораспределительных компаний. Только в прошлом году они получили потери на сумму, превышающую 4,5 млрд грн. При предложенных темпах финансирования убытки будут возмещаться более 20 лет.

Но вот незадача, НКРЭКУ наконец-то решилась принять новую методику, а двое ее членов уже без полномочий. И теперь предстоит процедура конкурсного отбора новых членов регулятора. Так что когда новая методика реально будет применена, остается вопросом без ответа.

Выступая на форуме, директор "Региональной газовой компании" Олег Никоноров отметил, что в 16 регионах компания предоставляет 8 млн бытовых клиентов современные сервисы на европейском уровне (см. рис. 1). Но это не решает десятилетиями накопившихся проблем, в частности технических и долговых. 50% убытков газораспределительных компаний превращаются в долги. По мнению Никонорова, газораспределительная компания срочно требует изменения регуляторного подхода. В нынешних условиях РГК начала проекты переоборудования, в результате которых 50% мощностей газораспределительной системы должны быть сокращены из-за нерентабельности.

Тем не менее среди трех основных видов энергоносителей наивысшую оценку бытовые клиенты пока ставят газопоставкам (см. рис. 2).

Как и у ГТС, у газораспределительной системы сейчас проблема с избыточными мощностями. Эта система была рассчитана на потребление 120 млрд кубометров газа в год, хотя в 2018-м было потреблено всего 32 млрд. Поэтому сейчас, по мнению Никонорова, приходится обслуживать колоссальные избыточные мощности, и эти расходы закладываются в тариф, а значит, сказываются на потребителе. Для оптимизации системы до нынешних объемов потребления, по расчетам "Региональной газовой компании", необходимо вкладывать 10 млрд грн ежегодно в течение 5–7 лет.

"Сейчас на инвестиции в газораспределительные сети направляются амортизационные отчисления в размере 350 млн грн. Их объем остается неизменным с 1997 года. Только если 22 года назад это было 150 млн долл., то сейчас — менее 15 млн долл", — заявил на Украинском газовом форуме Олег Никоноров (см. рис. 3).

Если сравнить отдельного взятого оператора газораспределительных систем с оператором систем распределения, то окажется, что инвестиции в электрические сети в 10 раз больше капитальных вложений в газораспределительные сети.

За последние пять лет количество аварийных газопроводов увеличилось в десять раз. Если в 2015-м длина аварийных газопроводов составляла 1,6 тыс. км, то в 2020-м она может достичь 14,9 тыс. Система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования, и если ситуация не изменится, длина аварийных газопроводов будет расти в геометрической прогрессии.

По большому счету, и ГТС, и ГРС — в условиях снижения поставок и потребления газа — должны решить одну задачу: как выжить и быть рентабельными? "Нафтогаз" рассчитывает на инвестиции заинтересованных в транзите европейских и американских партнеров, на участие в европейском рынке газа. Но пока что те не торопятся. Между тем сокращение транзита однозначно скажется и на системе распределения газа: чтобы она работала без сбоев, давление в системе должно соответствовать техническим требованиям. И если газораспределяющей компании в Кропивницком, которой управляет "Нафтогаз", он еще попытается помочь, то что будет со всей газораспределительной системой страны при максимальном сокращении транзита или даже его отсутствии, трудно просчитать. Так что правительству, вероятно, предстоит спасать не только ГТС, но и газораспределительную систему. Тем более что она "заходит" буквально в каждый дом.