Визит дамы

Хотя Украина на него очень рассчитывала. Как рассчитывала и на создание интерконнектора с Польшей, что позволяло Украине максимально диверсифицировать трубопроводную связь с европейской. Но поляки еще летом подтвердили, что не видят коммерческой целесообразности вкладывать собственные средства в украинско-польский приграничный соединительный газопровод…

Президент Словакии объяснила президенту Украины, что ее страна предпочла воспользоваться финансовыми возможностями Евросоюза для создания интерконнектора не с Украиной, а в рамках европолитики энергобезопасности — с Польшей. И что, увы, Украина в таком формате — третья сторона без права решающего голоса.

При гарантированном транзите российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины словаки тоже были звеном этой цепочке. И не менее Украины были заинтересованы в сохранении существенных объемов транспортировки российского газа по существующим трубопроводам на суше. И для Словакии это тоже был немалый доход, как и для Украины.

Но когда стало очевидно, что вскоре россияне достроят "Северный поток-2", и об этом говорит во всеуслышание Андрей Коболев, а "Нафтогаз" и "Газпром" буквально вошли в "транзитный" клинч, словаки быстро переориентировались внутри Евросоюза. И даже успели подписать меморандумы на транспортировку газа, который будет поставляться американскими компаниями (и не только ими) в Европу через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце. На этот же "терминальный" газ, но в тесном сотрудничестве с Польшей и Словакией, рассчитывала и Украина.

При всей дипломатичности госпожи Зузаны Чапутовой (Zuzana Čaputová) невозможно закрыть глаза на тот факт, что предметные переговоры о строительстве интерконнектора (соединительного газопровода) между Словакией и Украиной, который бы позволил увеличить транспортировку газа в Украину через Словакию и из нее, канул в Лету. Словакия и Польша смогут загрузить свои газотранспортные системы. А Украине придется уже им платить за транспортировку газа, будь то от терминала, или, как сейчас, от точки продажи газа в Европе (например от немецкого хаба).

Утешительным пряником от президента Словакии, очевидно, было заявление, что Братислава поддерживает продление санкций против России, пока Москва не выполнит Минские соглашения, и Украина не получит контроль над своей территорией в международно признанных границах.

На строительство интерконнектора между Польшей (членом ЕС) и Украиной, между Словакией (членом ЕС) и Украиной Евросоюз в ближайшие годы вряд ли расщедрился бы. Тем более что неизвестно, чем закончатся предстоящие переговоры Украины и РФ при посредничестве Еврокомиссии о транзите российского газа в ЕС через украинскую ГТС с 2020 г., когда истечет срок действия "транзитного" контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", по которому НАК еще взыскивает выигранные в Стокгольмском арбитраже миллиарды с российской компании.

Важно и другое: "Нафтогаз" и "Газпром" пока не могут (не хотят в силу разных обстоятельств) идти на компромисс. А Еврокомиссия, как и в январе 2009 г., меньше всего думает об интересах Украины, — ей подавай газ и его обязательную бесперебойную транспортировку для стран — членов ЕС. Ради этой "теплой цели" главы многих государств готовы уговаривать Украину пойти на компромисс с "Газпромом". И одновременно укреплять энергонезависимость ЕС, диверсифицируя газопроводы внутри Евросоюза. Своя рубашка ближе к телу…

Как сообщало ZN.UA, трехсторонние переговоры должны состояться 19 сентября в Брюсселе. Хотя еще недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев называл датой предстоящих "транзитных" переговоров 17 сентября.

Состоится ли этот раунд "транзитных" переговоров, и каковы будут его результаты, скоро узнаем. Одно дело — выставлять требования и ультиматумы, другое — вести переговоры и договариваться на взаимовыгодных условиях. Это искусство.