Светлана Голикова: "До 13 марта 2018 г. Конкурсная комиссия обязана провести открытый конкурс кандидатов в НКРЭКУ"

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ 21 декабря на открытом заседании приняла решение об объявлении конкурсного отбора на пять вакантных должностей членов регулятора (НКРЭКУ). Прием заявок от потенциальных кандидатов начинается 29 декабря и продлится 45 дней. Сам конкурс будет проходить в несколько этапов, в результате чего конкурсная комиссия (КК) должна предоставить президенту двух кандидатов на каждую из пяти вакансий.

Пока же из-за отсутствия кворума работа энергорегулятора фактически заблокирована, и парламент в законодательном порядке дал президенту временно право доукомплектовать состав НКРЭКУ — до проведения конкурсного отбора, предусмотренного Законом Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Правда, президент не спешит этим правом воспользоваться — закончились доверенные укладчики конфет? Тем более накануне Нового года…

Конкурс объявлен на пять вакантных должностей в НКРЭКУ (всего их пока семь). Хотя до последнего момента конкурсная комиссия не знала, объявлять ли конкурс на три или сразу на пять должностей в регуляторе. Ведь сроки ротации членов Нацкомиссии, прописанные в законе, сорваны из-за того, что больше года после его принятия не была создана соответствующая конкурсная комиссия. Время и закон об энергорегуляторе не ждут... Уже в феврале должен быть объявлен следующий конкурс, но главу ведомства Дмитрия Вовка могут заменить, с учетом всех законодательных нюансов, не ранее мая 2018 г.

Кто будет выбирать членов НКРЭКУ?

Сколько платить за газ, холодную и горячую централизовано поставляемую воду, отопление и еще многое, определяет энергорегулятор — Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В ее власти принять как формулу цены угля "Роттердам+", цены природного газа "Дюссельдорф+", или "Дюссельдорф–", или любую другую, так и кодекс ГТС, установить тарифы для предприятий ЖКХ. Или не принять и отменить все, по ее мнению, экономически неаргументированные решения и предложения.

Но пока под вопросом законодательная дееспособность как минимум пяти членов НКРЭКУ. Плюс требование МВФ повысить цены газа в Украине, для домохозяйств — до импортного паритета.

Разрешить проблему (не цен, а назначений, а точнее, отбора кандидатов) призвана конкурсная комиссия, которая обязана избрать и предложить на утверждение президенту новый состав Нацкомиссии. Но окончательное решение все равно за президентом — именно он из двух отобранных конкурсной комиссией на каждую должность кандидатов будет предлагать парламенту одного. Или обоих, кто знает…

Назначение в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ год спустя после принятия соответствующего закона о регуляторе оставалось сериалом.

У парламента назначить своих представителей в конкурсную комиссию получилось с третьей попытки. Кабмин, а точнее, премьер Гройсман назначил своего представителя вслед за Верховной Радой и тут же попросил/потребовал у Порошенко определиться с членами конкурсной комиссии от президента, который назначил своих представителей, как говорится, в последнюю минуту.

Как сообщало ZN.UA, пятеро отважных и отважившихся отбирать кандидатов в члены НКРЭКУ — весьма профессиональные люди, каждый в своей сфере, сегменте энергорынка. В состав конкурсной комиссии от президента Порошенко назначены президент Всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко и президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация "Укргидроэнерго", Герой Украины Семен Поташник. Верховная Рада делегировала в конкурсную комиссию Светлану Голикову и Василия Яструбинского, Кабинет министров — Николая Ницака. Председателем конкурсной комиссии на первом ее заседании избран представитель президента В.Котко, секретарем — С.Голикова.

ZN.UA "с пристрастием" расспросило Светлану ГОЛИКОВУ об основных задачах комиссии на данном этапе, учитывая, что работать ей предстоит в крайне сжатых сроках. О том, чего нам ожидать и к чему готовиться. И еще о многом другом.

Условия для кандидатов на должности членов НКРЭКУ будут опубликованы в ближайшее время.

— Светлана Вениаминовна, когда вы (конкурсная комиссия) непосредственно приступите к отбору кандидатов на должности в энергорегуляторе?

— Согласно закону об НКРЭКУ этот процесс начнется через 45 дней после объявления конкурса.

— Но вы лучше меня знаете, что даты объявления конкурсов и выбора новых кандидатов, как минимум пятерых, уже просрочены.

— Да, к сожалению, мы вынуждены работать в условиях, которые законодатель не мог предусмотреть. Поэтому нам приходится работать быстро, но качественно, с перспективой на следующие этапы. Буквально накануне Дня энергетика, 21 декабря, мы провели открытое заседание, приняли окончательные версии Регламента работы и Порядка проведения конкурсного отбора, а также объявили, что прием заявок от претендентов на пять вакансий в НКРЭКУ начинается с 29 декабря 2017 г. На днях мы опубликуем все условия для претендентов в члены энергорегулятора, и в течение 45 дней, т.е. до 12 февраля, они смогут подавать свои заявки, как и предусмотрено законом.

Замечу, что заявки, включая мотивационное письмо, будут подаваться в закрытых конвертах, которые публично откроют по окончании срока приема. Потом в течение 30 дней конкурсная комиссия и будет проводить сам конкурс. Он будет состоять из двух или трех этапов (в зависимости от количества и качества участников). Собеседования будут проходить публично, так что все смогут оценить и кандидатов, и работу комиссии.

Конкурсная комиссия, будь она создана в начале года, как предусмотрено законом, могла бы ко времени начала законодательно предусмотренной ротации членов НКРЭКУ хотя бы теоретически и технически подготовиться…

— Вы, конечно, ассы. Но за месяц вряд ли сделаете то, что в законе об НКРЭКУ расписано на год-полтора.

— Представьте, что справились (улыбается), хотя многие относились к этому весьма скептически. Активно работали все члены комиссии, подключилась общественность. У нас есть группа по реформе рынка на Facebook, где я информировала ее участников о том, как идут дела, и получала очень полезные советы. Кроме того, на наших заседаниях с правом совещательного голоса, как предусмотрено законом, присутствуют представители Всемирного банка, ЕБРР, USAID, приглашены представители Еврокомиссии и секретариата Энергетического сообщества. От них мы тоже получали рекомендации и пожелания. Рассчитываем, что и в дальнейшем они смогут делиться с нами опытом.

Если бы конкурсная комиссия была создана хотя бы в марте-апреле 2017-го, она могла бы наработать программу тестирования и более глубоко обсудить процедуры конкурса с экспертами по отбору персонала. Теперь же все это придется делать очень быстро. И опыт наших партнеров нам весьма пригодится.

— Не случится ли, как с МВФ: сначала вроде обратились с просьбой, затем эта просьба превратилась в обязательства правительства Украины перед МВФ. И теперь МВФ спрашивает: почему не выполняете взятых на себя обязательств? Нет — и кредитов нет, и прежние кредиты погашать нечем!

— Нет, такая ситуация исключена. Полномочные представители международных донорских организаций будут иметь совещательный голос на заседаниях конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ. Более того, все наши заседания будут транслироваться, а протоколы заседаний публично оглашаться через три дня после заседания на сайтах Верховной Рады и президента Украины. О каждом следующем заседании КК будет заранее, за два дня, сообщаться публично, чтобы граждане сами могли убедиться в том, насколько открыто работает эта комиссия.

— На ваш взгляд, отсутствие кворума в НКРЭКУ с ноября оправдывает принятие парламентом закона, который дает право президенту Порошенко лично назначать членов НКРЭКУ, пока конкурсная комиссия не предложит отобранные кандидатуры?

— По сути, да, если президент берет на себя всю полноту ответственности. К сожалению, эта норма на практике быстро не сработала, и в оставшиеся до конца года дни новым комиссионерам придется, как говорят, работать в три смены.

И именно поэтому конкурсная комиссия работает ответственно и публично. Хотя это и непросто (все время быть, как говорится, под софитами, эмоционально некомфортно).

Сейчас важно, чтобы назначенные президентом члены НКРЭКУ не превысили свое пребывание более трех месяцев. Поскольку объявление конкурса уже состоялось, и это будет началом отсчета — 29 декабря, то есть 12 февраля 2018 г. — последний день приема заявок. И уже на следующий день, 13 февраля, конкурсная комиссия должна открыть конверты и до 13 марта провести конкурс и отобрать кандидатов.

— Вы говорите, что важно, что конкурс кандидатов на пять вакансий в НКРЭКУ будет проходить в несколько этапов. Почему это важно?

— Важно, что конкурс будет проходить минимум в два этапа, включая собеседование и проверку профессиональных знаний. Если потребуется, то будет еще и третье, дополнительное собеседование. Предполагается, что по каждому этапу будет рейтинговое голосование, а затем суммируется общий результат, и по два кандидата с высшим рейтингом конкурсная комиссия будет предлагать президенту.

Собеседования будут транслироваться, оценки кандидатов оглашаться в тот же день.

— Объясните, что в данном случае значит рейтинговое голосование по кандидатам?

— Например, каждый конкурсант оценивается по 10- или 12-балльной шкале (еще не решили, по какой методике, примем дополнительно). Каждый член комиссии ставит свою оценку, и они суммируются. Кто набрал больше баллов, тот и победит.

— А если на какую-то должность будет подана только одна заявка?

— Мы проводим конкурс на должность члена НКРЭКУ, точнее, на пять равноценных должностей. Правда, мы должны учитывать специфику работы регулятора по направлениям (газ, электроэнергетика, тепло и т.д.) и можем рекомендовать тех или иных кандидатов с учетом их опыта работы и знаний. Хотя в мотивационном заявлении кандидаты сами могут определиться, по какому из направлений деятельности у них больше знаний и желания работать.

— То есть многим из нынешних или бывших, например, энергетиков и газовиков нечего и потыкаться? Почти шутка, но все же…

— Закон не предусматривает возрастных ограничений, но говорит, что минимум пять лет работы в области энергетики или коммунального хозяйства, два года работы на руководящих должностях. Нужны кадры с инженерным, экономическим или юридическим образованием. Не последнюю роль будут играть и их моральные качества.

Но если будет подано менее десяти заявок, то конкурс не состоится. Но почему-то у меня есть предчувствие, что у нас будет гораздо больше кандидатов, хотя критерии отбора довольно жесткие.

Зачем избирать конкурсную комиссию на три года?

— Конкурсная комиссия в ее нынешнем составе назначена на три года. Понятно, что это требование закона. Но в чем суть?

— Фактически первый состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ не только должен провести ротацию регулятора, но и отработать систему, которая бы в дальнейшем позволяла избегать ситуации, созданной сейчас. И ротация членов НКРЭКУ должна проходить согласно закону, независимо от того, как долго и кто будет обсуждать, кто должен выбирать и назначать членов КК и НКРЭКУ.

— В Верховной Раде спустя год после принятия закона об НКРЭКУ растет недовольство тем фактом, что, несмотря на то, что выбирают кандидатов представители и парламента, и президента, и правительства, последнее слово в выборе членов НКРЭКУ остается за президентом. Не логичнее ли передать это право парламенту?

— Мне также доводилось слышать подобные мнения. Но я обязана выполнять закон. Если депутаты примут другой или внесут поправки в действующий, будем выполнять их. Хотя, на мой взгляд, в парламентско-президентской республике дополнительные обязанности президента выглядят, мягко говоря, перегруженными.

— Действительно ли кандидаты в члены НКРЭКУ обязаны будут, кроме прочих документов, представить справку от психиатра?

— Да, официально это называется "медицинская справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, относительно пребывания лица на учете в психоневрологических или наркологических заведениях здравоохранения". Но публикации подлежат только данные, не имеющие личного характера, согласно Закону "О раскрытии публичной информации". (Впрочем, публикация только мотивационных заявлений кандидатов в НКРЭКУ даст массу интересной информации. — А.Е.)

— При том, что бюджетное финансирование для конкурсной комиссии фактически не предусмотрено, как вы можете упредить утечку данных? Для этого нужны как минимум недешевые технические средства.

— Есть секретариат комитета ТЭК Верховной Рады, он обеспечивает техническую и организационную работу. И делает это очень качественно. Пока что мы работаем в локальной системе.

Все заявки будут в закрытых конвертах, никакие документы члены конкурсной комиссии (особенно о претендентах) выносить не могут. Если нужно работать с документами, уже сейчас члены КК работают в помещении комитета. Мы работаем над тем, чтобы предотвратить всякую возможность утечки информации и другими способами.

Но главное, что решения будет принимать каждый член комиссии самостоятельно. И от его личной позиции, опыта и порядочности и будет зависеть результат голосования по каждому кандидату и вопросу.

— В конкурсной комиссии всего пять человек. Если кто-то заболеет, не случится ли, что, как и НКРЭКУ, эта комиссия не будет иметь кворума для голосования?

— В регламенте мы постарались предусмотреть такие случаи. Член КК может принимать участие в заседаниях и дистанционно, используя скайп-конференцию. Голосование по регламентным вопросам — квалифицированным большинством. И хотя голос председателя конкурсной комиссии Василия Котко превалирующий при равном распределении, думаю, он сам заинтересован в том, чтобы никто его не заподозрил, так сказать, в злоупотреблении властью главы конкурсной комиссии.

Мы настроены на конструктив. В конечном итоге личная репутация стоит гораздо больше, чем должность.

— Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ работает на общественных началах. При этом от вас в значительной мере зависит, кто будет оперировать рынками и денежными потоками в объеме свыше 25 млрд грн. Вы ощущаете давление для принятия определенного решения? И что может быть, когда очередной конкурс в разгаре, а конкуренция зашкаливает? Предусмотрены ли меры защиты конкурсной комиссии? Судей, например, защищает госохрана. А вас?

— Даже не думала об этом, о защите. Пока никакого давления я лично и мои коллеги в комиссии не испытываем. А то, что работаем на общественных началах, это вопрос морали и норма закона.

— Не думаете, что кого-то купят? Ведь речь о рынках с оборотом в десятки миллиардов.

— Вряд ли, учитывая, что все члены конкурсной комиссии — состоявшиеся личности и профессионалы. Мы дорожим и интересами страны, и своим собственным именем. В противном случае не согласились бы работать в столь напряженных условиях.

P.S. Когда интервью со Светланой Голиковой уже было сверстано, стало известно, что 23 декабря президент Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ — Викторию Морозову (уволенную согласно ротации членов НКРЭКУ 13 декабря) и Вадима Таратуна. Срок их работы, согласно законодательству о регуляторе, не должен превысить три месяца с дня назначения. Президент может назначить еще трех членов регулятора до окончания конкурса по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ.