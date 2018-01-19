Новый оператор ГТС: без имущества, но с 50 претендентами в набсовет

Когда публично говорят о газотранспортной системе Украины, то вопрос лишь в том, кто будет стричь купоны с ГТС, как долго и что достанется/останется Украине?

Законодательно запрещено ее будущему оператору передавать даже в управление инвесторам-партнерам по управлению ГТС более 49% акций. Есть два механизма создания такого оператора — Минэнергоугольпрома и "Нафтогаза Украины". По сути, разница между ними в основном в том, кто будет контролировать потоки — газовые и денежные. Но тактика и значительно отличается по срокам, и скажется на результатах. Тем более что и "Нафтогаз", и Минэнерго — это инструменты в руках куда более мощных мировых игроков как из США, так и из Европы, а также РФ, которая не собирается уступать свою долю на энергорынке ЕС.

Инициировав процесс отделения газотранспортной системы (ГТС) и создание нового оператора транспортировки газа в январе 2016 г., новые менеджеры "Нафтогаза", очевидно, не предусмотрели одной детали, которая теперь позволила правительству, а точнее, Минэнергоугольпрому перехватить инициативу по созданию нового оператора ГТС и, собственно, возглавить этот процесс.

Согласно требованиям Третьего энергопакета ЕС и постановлению Кабмина №496 от 1 июля 2016 г. в Украине реализуется процесс отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа — "анбандлинг" НАК "Нафтогаз Украины". В ходе реализации этого процесса правительством создано, среди прочего, ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ"). Это юридическое лицо должно стать новым оператором ГТС Украины и должно быть сертифицировано согласно требованиям ст. 10 Директивы 2009/73/ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа.

Но постановление №496, достаточно подробно описывая поэтапность создания ПАО "МГУ" (и впоследствии возможность создания ПАО "Подземные хранилища газа Украины"), практически в каждом пункте учитывало, что новый оператор ГТС будет создан в течение

30 дней после окончательных процедур по двум спорам в Стокгольмском арбитраже между "Нафтогазом" и "Газпромом". Как сообщало ZN.UA, в декабре 2017-го первый стокгольмский тайм отыграли. "Нафтогаз" одержал существенную победу и, по словам его главы Андрея Коболева, сэкономил 1,8 млрд долл. Не считая других важных преимуществ, которыми еще надо суметь воспользоваться.

Правда, "Газпром" уверяет, что тем же решением определено, что НАК ему задолжала около 2 млрд долл. и что россияне за каждый день неуплаты начисляют пеню. Но в "Нафтогазе" уверены, что после решения Стокгольмского арбитража по "транзитному" контракту им не придется платить такие огромные суммы, а возможно, и вообще не придется ничего платить "Газпрому". Решение по "транзитному" спору ожидается 28 февраля 2018 г.

Надо заметить, что изначально стороны арбитражного разбирательства рассчитывали на более быстрое решение, поэтому в правительственном постановлении и указаны с учетом этого предполагаемые сроки формирования нового оператора ГТС. Но арбитражный процесс затянулся. А самое главное, что "Нафтогаз", в общем-то, не намерен уступать первенство в создании оператора ГТС, хотя правительство изначально подчинило будущего оператора и процесс его создания Минэнергоугольпрому. И к октябрю в основном все предусмотренные постановлением меры и процедуры были соблюдены. Кроме самой важной — передачи имущества ПАО "Укртрансгаз" новому оператору ГТС — ПАО "МГУ". "Нафтогаз" и Минэнергоугольпром обменивались взаимными обвинениями в затягивании этого процесса.

Но по сути нюанс в том, что избранный "Нафтогазом" процесс передачи имущества очень трудоемкий и, соответственно, продолжительный. Минэнерго предлагало более простой и короткий путь. Как видит создание нового оператора ГТС "Нафтогаз", ZN.UA подробно рассказывало в начале осени 2017 г (см. №36 от 30 сентября 2017 г., "Камень преткновения — ГТС").

Не найдя общего языка с Минэнергоугольпромом, "Нафтогаз" создал филиал в "Укртрансгазе", который практически готовил создание нового оператора ГТС (см. рис. 2). Ему передавались договоры и имущество, необходимое, по мнению НАКа и ее советников, для осуществления транспортировки газа с тем, чтобы затем привлечь к управлению ГТС заинтересованного европейского оператора, договороспособного для европейцев и "Газпрома".

То же самое намерено сделать и Минэнерго. Только привлекать иностранного заинтересованного партнера (партнеров) министерство намерено для совместной работы с созданным ПАО "МГУ" (см. рис. 1).

Чем закончится в итоге эта история, до конца не ясно. Но известно, что 18 января 2018 г. внесены, на первый взгляд, незначительные уточняющие поправки в вышеупомянутое постановление Кабмина №496, которые фактически должны поставить точку в споре, кому подчиняется новый оператор ГТС. Министерство энергетики и угольной промышленности в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" планирует стать органом управления имуществом, находящимся на балансе "Укртрансгаза". В дальнейшем это имущество будет передано новому оператору — ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Речь идет о таком имуществе, как магистральные газопроводы, газопроводы-отводы и сооружения на них, компрессорные станции, подземные хранилища газа (ПХГ), имущество сервисных подразделений, автотранспорт, и многом другом. Имущество, которое используется "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано ПАО "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения по сути арбитражных споров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".

Глава "Нафтогаза" за день до этого, 17 января, заявил на пресс-конференции, что передача подземных хранилищ газа и непрофильных активов ПАО "Укртрансгаз" новосозданной компании "Магистральные газопроводы Украины" оттолкнет иностранных партнеров от сотрудничества с Украиной по управлению газотранспортной системой. "Наши переговоры с заинтересованными иностранными компаниями, а их четыре, свидетельствуют о том, что если ПХГ и непрофильные активы будут переданы в МГУ, то эти компании потеряют интерес", — добавил Андрей Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", передача "токсичных" активов в ПАО "МГУ" приведет к катастрофическим последствиям для ГТС Украины. "Это будет означать, что в ближайшее время ЕС разочаруется в попытках стать нашим партнером и примет решение стать партнером "Северного потока-2", — констатировал он.

В Минэнергоугольпроме считают, что смогут привлечь инвесторов-партнеров и избежать угрозы перехода "токсичных" активов в управление МГУ. Более того, в конце декабря 2017-го министерство официально направило в представительство ЕС, посольство США, а также разместило на своем сайте приглашение потенциальным участникам газотранспортного сотрудничества с тем, чтобы обсудить его условия и услышать предложения.

Кроме того, 13 декабря 2017 г. правительство создало рабочую группу, в которую включены 20 представителей министерств, посольств, доноров Украины, ЕК и секретариата Энергосообщества, которые уполномочены провести, кроме прочего, отбор наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Кабмин обязан это сделать согласно своему же постановлению, предписывающему создавать набсоветы в компаниях, большая доля которых принадлежит государству. В случае с МГУ пока все 100% — госсобственность и таковой останется даже при передаче в управление иностранному партнеру 49% акций нового оператора ГТС и ПХГ Украины.

По информации ZN.UA, 19 января собеседования с почти 50 претендентами конкурсной комиссией завершены (шестеро претендентов не прошли первый квалификационный этап). Источник ZN.UA в рабочей группе, созданной правительством, рассказал, что среди претендентов (речь идет о четырех независимых директорах) оказались весьма интересные личности, которые обладают и достаточным опытом, и знаниями, и соответствующими личными характеристиками.

К 1 февраля конкурсная комиссия должна представить рабочей группе и на рассмотрение вице-премьеру Кубиву как минимум двух кандидатов на каждое из четырех мест независимых директоров в наблюдательный совет ПАО "МГУ". Пару недель кандидатуры будут обсуждать в Кабмине. К тому времени правительство должно назначить трех своих представителей в набсовет этой компании.

Интересная деталь: прием заявок был вынужденно продлен с учетом переноса срока решения Стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" по контракту купли-продажи газа до 19 декабря 2017 г. Хотя еще до этого на пролонгации срока приема заявок настаивали некоторые доноры Украины, в частности ЕБРР. Так вот, в последний день приема заявок было подано 25 заявок, в основном от иностранных претендентов на должности независимых директоров ПАО "МГУ".

Теперь интересно будет посмотреть, каким будет соотношение иностранцев и граждан Украины в набсовете МГУ. Будет ли важнейшие решения о судьбе нового оператора принимать набсовет с большинством иностранцев, или же правительство не рискнет повторить опыт отбора набсовета "Нафтогаза", в котором большинство голосов принадлежит иностранцам? Ответ на этот вопрос во многом объяснит, чьи интересы превалируют, какой группы: будут ли это американцы, стремящиеся вытеснить российский газ из Европы, или дружественные России итальянцы, которым проще договориться с "Газпромом"? Вступят ли в передел европейского газового и газотранспортного рынка весомые европейские игроки? Или газотранспортной системе останется через несколько лет всего лишь внутренний рынок транспортировки газа, а магистральные газопроводы, как мечтает "Газпром", придется сдать на лом?