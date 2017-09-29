Камень преткновения — ГТС

Об этот "камень" который год спотыкаются власть имущие и бизнесмены высокого полета. Ведь посредством газотранспортной системы, управляеиой "Укртрансгазом", вполне безнаказанно некоторые "товарищи, которые нам совсем не товарищи" из обоих лагерей наживались годами. И только когда кому-то из них перекрывали доступ к многомиллионным тендерам "Укртрансгаза", "обиженные такой несправедливостью" спешили рассказать о "беспределе", в основном по отношению к ним. Но не правоохранительным органам, а ZN.UA и коллегам из других изданий.

ZN.UA в ответ на такие "откровения" предлагало считающим себя ущемленными в законных правах обратиться в Генпрокуратуру. Но почему-то о подобных расследованиях прокуратура молчит: то ли никто так и не обратился, то ли это такая тайна следствия, что прокуроры язык проглотили.

Но сегодня проблем в "Укртрансгазе" не меньше — по другим причинам. Кабмин и Минэнергоугольпром все еще дискутируют (если это так можно назвать) с руководством "Нафтогаза Украины" о способах и методах анбандлинга (отделения транспортировки природного газа от других видов деятельности "Нафтогаза"). Хотя и Еврокомиссия, и ЕБРР, и Всемирный банк, а также МВФ настаивают на проведении реформ в нефтегазовой отрасли и "Нафтогазе", а также на отделении транспорта газа. Не говоря уже о повышении цен на газ для населения.

Кредиты ЕБРР и Всемирного банка для "Нафтогаза", конечно, важны. Но в данное время в НАКе недееспособен наблюдательный совет и проблемы с анбандлингом. Без решения этих проблем кредиторы и "Нафтогаза", и Кабмина, основным из которых является МВФ, не дадут ни цента.

Пол Уорвик, глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины", сообщая о своей отставке 19 сентября вице-премьеру Кистиону и главе правления НАКа Коболеву, назвал, наверное, основную причину конфликта правительства и непосредственно Минэнергоугольпрома и "Нафтогаза" — анбандлинг, то есть отделение транспортировки газа от других видов деятельности компании. Отделение транспортировки (и хранения) газа, которая всегда приносила НАКу более 80% дохода.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" А.Коболев согласен с тем, что говорит об этой проблеме Пол Уорвик: "Нафтогаз" обеспокоен, в частности, "вмешательством правительства в деятельность "Укртрансгаза", включая решения по назначениям на должности президента газотранспортной компании и других работников, а также в планы осуществления отделения (анбандлинг) оператора газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза" (см. на сайте ZN.UA "Что сдерживает реформу "Нафтогаза Украины": личностный конфликт или конфликт мировоззрений?").

От оператора ГТС зависит стабильность рынка газа Украины

Это признают и правительство как учредитель и пока единственный акционер "Нафтогаза", и менеджмент компании. Но при этом каждый видит судьбу нынешнего оператора газотранспортной системы — ПАО "Укртрансгаз", корпоративным управлением которого напрямую занимается "Нафтогаз", и будущего оператора ГТС по-своему.

Кабмин свое видение этого процесса выразил в постановлении №496 "Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачке, отбору) газа" от 1 июля 2016 г., о чем ZN.UA своевременно и подробно рассказывало.

Постановлением №496 правительство утвердило план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению газа в отдельную компанию. Суть кабминовского решения: создать нового оператора ГТС на технической и технологической базе ПАО "Укртрансгаз" — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

ПАО "МГУ" формально создали, зарегистрировали устав и даже кое-какой капитал в виде стоимости офисного здания, и.о. главы этой компании назначили. Но когда дело дошло до перечня объектов, которые должны быть переданы из "Укртрансгаза" в МГУ, процесс остановился. Именно об этом, в частности, говорил в своем заявлении Пол Уорвик.

Но другой нюанс в том, что, как считает по крайней мере замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, Минэнерго объективно не может передать имущество хотя бы МГУ, так как в правительственном плане отделения транспортировки газа большинство пунктов привязано к решению Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом". А решение по "транзитному" контракту ожидается только в октябре.

"Нафтогаз" парирует: именно до вынесения решения арбитров по так называемому транзитному контракту и надо создать нового оператора ГТС, так как одно из требований НАКа — передать функции оператора по контракту с "Газпромом" "Укртрансгазу". И если транспортировка газа к моменту вынесения решения Стокгольмским арбитражем будет не отделена, а просто передана "Укртрансгазу", это может повлечь за собой крайне неприятные для Украины последствия. Ведь в "Газпроме" тоже смотрят, как идет реформа в нефтегазовой отрасли Украины и на каком этапе находится анбандлинг. И всякое событие, тем более фактически заторможенный анбандлинг, обернут против "Нафтогаза".

А Коболев к тому же обеспокоен следующим: "Отставка наблюдательного совета ("Нафтогаза Украины". — А.Е.) создает риски управления, поскольку управление переходит к акционеру — Кабинету министров". В общем, все возвращается на круги своя, как вроде бы никакая реформа "Нафтогаза" и не начиналась. Кабмин сможет продолжить рулить этой "зарвавшейся монополией" вручную. И это один из факторов, который, по мнению главы НАКа, может существенно повлиять на планы "Нафтогаза" по отделению оператора ГТС для того, чтобы сохранить транзит по территории Украины.

"Нафтогаз", ссылаясь на постановление правительства, которым утвержден план анбандлинга, говорит, что МГУ необходимо передать только те активы, которые имеют отношение к транспортировке и транзиту газа, а подземные хранилища позднее, возможно, выделить в отдельную компанию. При этом Кабмин и НАК обмениваются взаимными обвинениями в срыве реформы "Нафтогаза".

Вместо "Магистральных газопроводов Украины" — новый оператор ГТС?

Не найдя союзников в правительстве, правление НАКа заявило, что создавать нового оператора ГТС надо, как и написано в постановлении Кабмина. Но только это должно быть уже не ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое, по мнению НАКа, автоматически унаследует все долговые проблемы "Укртрансгаза", а новая компания.

Такой совет "Нафтогазу" дала и PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., ставшая за 341,2 тыс. долл. советником НАКа по управлению проектами отделения деятельности по транспортировке газа до конца года. 9 июня между НАК "Нафтогаз Украины" и PwC Polska Sp. z o.o. был подписан соответствующий договор.

К слову, по мнению не только этого советника "Нафтогаза", процесс практического создания нового оператора ГТС и привлечения европейской газотранспортной компании для его успешной работы может занять до двух лет. Справедливости ради отмечу, что в соседних странах создание операторов ГТС также не было беспроблемным и вовсе не скорым.

Нужны ли будут новому оператору ГТС и подземные хранилища газа, еще вопрос. Как объяснял в своем интервью ZN.UA А.Коболев (см №33 от 8 сентября 2017 г. "Стратегия НАК "Нафтогаз Украины": от голубой мечты к "голубой фишке"), хранение газа в настоящее время — неприбыльный бизнес. К тому же если Коломойский и Фирташ решат вынуть козырь из рукава, то это может быть спорный газ в "подземках" "Укртрансгаза". И если подземные хранилища передать новому оператору ГТС, он автоматически, по мнению руководства "Нафтогаза", унаследует долговые проблемы "Укртрансгаза". Но о подземных хранилищах газа — отдельный разговор.

А пока продолжаются дебаты между Минэнерго, которое согласно вышеназванному постановлению правительства отвечает за отделение транспортировки газа от НАКа, и "Нафтогазом", последний решил создать в структуре "Укртрансгаза" отдельный филиал, который собственно и будет готовить почву для нового оператора ГТС. И когда наступит момент, останется только зарегистрировать "Оператора газотранспортной системы Украины" под этим или иным названием. Пример МГУ свидетельствует, что сделают это быстро, если захотят.

По замыслу инициаторов, процесс отделения ГТС и создания нового оператора должен состоять из четырех основных шагов. Причем первый из них — формирование основной команды оператора ГТС — должен завершиться в сентябре-октябре 2017 г. (см. рис. 1 на сайте ZN.UA). Предусматривается, что основная команда будущего оператора ГТС сформирует подкоманды, которые будут определять форму основных составляющих деятельности такого оператора. А именно: техническая команда, IТ команда, команда по стратегии и регулированию, коммерческая, юридическая, финансовая и команда по поддержке. Основная команда будет подбирать штат, разрабатывать и согласовывать корпоративные и бизнес-процессы и процедуры, обеспечивать правовое сопровождение, лицензирование, решать основные технические и финансовые вопросы, а также оказывать поддержку НАКу и "Укртрансгазу" в процессе коммуникаций при анбандлинге.

Вторым шагом должно стать непосредственное создание филиала по транспортировке газа в составе "Укртрансгаза". Предполагается, что произойти это должно в следующем месяце.

Третий шаг — формирование базового оператора ГТС на основе филиала "Укртрансгаза". Причем изначально предполагалось, что до 30 ноября 2017-го такой оператор уже будет готов к полному отделению.

К слову, в PwC говорят, что 73% операторов ГТС в Европе, входящих в ENTSOG, зарабатывают именно на транспортировке газа.

Четвертый шаг зависит по времени от того, как скоро будут сделаны первые три. Он предполагает, что через год-два базовый оператор ГТС будет расширен "до полноценного оператора ГТС с региональными структурами" в соответствии с ежедневными операциями.

20-тысячный коллектив "Укртрансгаза" во всех его подразделениях обеспокоен тем, что многие при таком анбандлинге станут безработными. Не так давно профсоюз УТГ протестовал против подобной перспективы. Но их пытаются успокоить, в частности, глава "Нафтогаза" А.Коболев, публично заговоривший о 20-тысячном коллективе "Укртрансгаза" (см. рис. 2 на сайте ZN.UA). Успокоила ли сотрудников УТГ публичная обеспокоенность их судьбами главы НАКа, доподлинно неизвестно. Но протестовать перестали. Видимо, глава НАКа все же объяснил, что с созданием нового оператора ГТС "Укртрансгаз" ликвидировать не будут. Но перемены ожидаются серьезные, что неизбежно повлечет за собой и сокращение сотрудников. Но не всех и не сразу.

Примером отделения транспортировки газа и формирования самостоятельного и эффективного оператора ГТС часто называют польскую Gaz-System, которая с 2004 г. начала отделяться от материнской компании PGNiG. Сегодня это полноценный оператор ГТС (см. рис. 3 на сайте ZN.UA). Но дорога к этому не была устлана лепестками роз. По информации источников ZN.UA, не обошлось без коррупционных скандалов и т.д. Но в целом на сегодняшний день оператор польской ГТС — компания Gаz-System вполне успешна. Хотя, как и "Нафтогаз", рискует пострадать в случае реализации "Северного потока-2", как и в ситуации с OPAL, что позволяет "Газпрому" практически монополизировать транспортировку газа, вопреки всем публичным и юридическим протестам Польши и Украины.

Возможен ли вариант создания независимого оператора ГТС Украины и насколько он будет эффективен, зависит не только от идеологов создания нового оператора ГТС, но и от реальной реализации корпоративной реформы всего "Нафтогаза" и его "дочек" и поддержки правительства. В противном случае это может оказаться очередной несбывшейся голубой мечтой.