Гордость, предубеждение и "анбандлинг"

3 октября НАК "Нафтогаз Украины" распространила информацию о том, что компания начала реализацию первого этапа собственного видения и плана отделения функции оператора ГТС ("анбандлинг"), а следовательно, транспортировки газа, вроде бы согласованного с секретариатом Энергетического сообщества.

Нам, конечно, хотелось бы думать, что НАК "Нафтогаз Украины" хочет помочь государству ускорить реформу, которую якобы уже второй год не могут реализовать. Но есть много вопросов и к "Нафтогазу", и к государственным институтам.

Во-первых, почему отечественные ведомства не форсируют реализацию плана отделения транспортировки газа по сценарию действующего постановления Кабмина №496 от 1 июля 2016 г.? Постановление никто не отменял.

Все ключевые меры можно осуществить на протяжении двух-трех месяцев:

— "Нафтогаз Украины" подает Минэнергоугольпрому (осуществляющему управление новообразованным оператором ГТС согласно правительственному постановлению) согласованный и "необрезанный" перечень активов (объектов газотранспортной системы, необходимых для полноценной работы системы);

— завершается конкурс (объявленный в конце августа) по избранию членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины";

— вступает в силу решение Стокгольмского арбитража (ожидается к 30 ноября).

Во-вторых, на сегодняшний день существует принципиальное несогласие между правительством и "Нафтогазом" в части перечня активов, которые должны быть переданы новообразованному оператору газотранспортной системы: полгода формировался перечень, в июне правительство его утвердило. Однако НАК "Нафтогаз Украины" передало неполный перечень активов Минэнергоугольпрому, "забыв" о газохранилищах и сервисных службах. Хотя результатов международной оценки о целесообразности выделения подземных хранилищ газа пока нет.

Напомню, что секретариат Энергетического сообщества специально для этого нанял за свои средства консультантов из Mckinsey&Company, которые должны проанализировать весь европейский рынок и его тенденции и предложить концепции о дальнейшей наиболее эффективной форме использования газохранилищ Украины.

Об имуществе сервисных служб вообще молчу. Кабмином была создана комиссия (в состав которой вхожу и я), которая, среди прочего, изучит факт "потери" части имущества, что привело к промедлению с реализацией реформы. Обязательно проинформирую общественность о результатах расследования.

Интересно также, почему государственный холдинг — НАК "Нафтогаз Украины" — начинает действовать вразрез с давно согласованным и утвержденным планом разделения ГТС и транспортировки газа буквально за несколько шагов до его реализации?

Почему только сейчас обнародована инициатива о необходимости двигаться по польскому пути отделения "Укртрансгаза" от "Нафтогаза" (см. ZN HYPERLINK ".UA" .UA №36, "Камень преткновения — ГТС": HYPERLINK "https://zn.ua/energy_market/kamen-pretknoveniya-gts-261498_.html" "_blank" https://zn.ua/energy_market/kamen-pretknoveniya-gts-261498_.html)?

Почему никто предварительно не обсудил и не согласовал этот вариант с основными стейкхолдерами, хотя бы с учредителем "Нафтогаза" — Кабинетом министров?

Напомню, эта новая модель распределения функций противоречит плану реформы, согласованному с Европейской комиссией, международными финансовыми организациями и, собственно, самим секретариатом Энергетического сообщества.

Теперь по существу новой модели, о которой правительство и парламентарии узнали в деталях из СМИ. Итак, был создан филиал в составе действующего оператора газотранспортной системы — компании "Укртрансгаз", который будет осуществлять функции диспетчерского управления и балансирования.

В этом контексте логичен вопрос: а в чем реформа? Где здесь "отделение деятельности оператора ГТС от "Нафтогаза", если сохраняется фактическая зависимость (административная, операционная и финансовая) от главного офиса "Нафтогаза", контролирующего всю цепочку: upstream, midstream и downstream.

По моему мнению, это, наоборот, напоминает цементирование монополиста ("Нафтогаза") и промедление с отделением ГТС. Хотя, учитывая, что до 80% прибыли "Нафтогазу" приносит ГТС ("Укртрансгаз"), то зачем НАКу анбандлинг?

Я еще раз предлагаю "Нафтогазу Украины" и Минэнергоугольпрому прекратить перетягивать одеяло и при медиации профильного парламентского комитета (если уж по-другому не получается) договориться об оперативных шагах по завершению отделения ГТС от НАКа. Не в интересах конкретных лиц, а ради успешного воплощения реформы рынка газа — в интересах народа Украины.