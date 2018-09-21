Чем "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" НЕ отличаются от Apple

За красочными презентациями названных в заголовке украинских компаний и публичными заявлениями их PR-служб и топ-менеджеров сложно разглядеть опасный сигнал для владельцев и инвесторов. Хотя в любом случае результат их тактики и политики на рынке оплачивают потребители.

Вы можете не покупать смартфоны и компьютеры Apple, а выбрать другой вариант — не столь брендовый и дорогой, но не менее качественный. У вас есть не просто право выбора, но и возможность его реализовать! Чего не скажешь о праве выбора покупателей газа в Украине. Право есть — возможности им воспользоваться пока практически нет.

Населению (домохозяйствам) и предприятиям теплокоммунальной энергетики (ТКЭ) природный газ поставляет "Нафтогаз". В основном НАК закупает газ у своей дочерней компании "Укргаздобыча" (см. "Лакомый кусок" ZN.UA №31 от 23 августа 2018 г.,) и продает по фиксированным ценам через газораспределительную сеть, газосбытовые компании. (Для НАКа проблема заключается в том, что она не контролирует газосбытовые компании.) Зато НАК, в том числе и как поставщик последней надежды, получает за административно сдерживаемые цены и, соответственно, субсидии для населения и предприятий ТКЭ компенсацию из государственного и местных бюджетов (какие при этом могут быть нюансы и проблемы — см. статью Аллы Котляр и Юлии Самаевой "Живыми деньгами").

Тем не менее, похоже, что "Нафтогаз" исправно перекладывает свои проблемы на основных генераторов прибыли — "Укргаздобычу" и "Укртрансгаз" (хотя с такой трактовкой НАК не согласна в принципе), волею "Нафтогаза" (прежде всего) остающихся в этой группе компаний. О перипетиях "Укргаздобычи" ZN.UA рассказывает регулярно (см. статью Игоря Маскалевича "Газ: новые ценники старых проблем").

Самое время пристальнее посмотреть на "Укртрансгаз" и его отношения с НАКом и на давно обещанный анбандлинг (отделение транспортировки газа от других видов деятельности компании). По нескольким причинам.

22 августа от имени НАКа ее финдиректор г-н Коновец, на тот момент исполняющий обязанности председателя правления компании, предложил премьеру продать 49% акций оператора газотранспортной системы. За почти 7 млрд долл., исходя из общей оценки стоимости оператора ГТС в 15 млрд долл., проведенной советником "Нафтогаза" по анбандлингу — PricewaterhouseCoopers Polska Sp.z o.o. (PwC). Продать потенциальному инвестору, который заинтересован в транзите через Украину "газпромовского" газа. Хотя о претендентах — никто ни слова. (Интересно, возымело бы такое многостраничное письмо действие на запланированных трехсторонних переговорах, будь оно направлено премьеру в другое время и за подписью другого чиновника "Нафтогаза"? Похоже, это была стандартная арт-подготовка перед Брюсселем…)

Представители "Газпрома" на трехсторонние переговоры не приехали (хотя обещали), что ужасно разозлило энергоеврокомиссаров. Ведь основным вопросом повестки дня были поставки российского газа в ЕС через ГТС Украины. Приехал замминистра энергетики РФ Яновский. Да и то в основном, чтобы послушать.

При этом на недавних переговорах в Брюсселе (12–13 сентября 2018 г.) украинская сторона так и не дала, по мнению европейцев, четкого ответа на вопросы: как и с кем "Нафтогаз" планирует создание независимого оператора ГТС? И с кем, после окончания "транзитного" контракта, тому же "Газпрому" предстоит подписывать следующий "транзитный" контракт? (Хотя именно россияне изо всех сил стараются, чтобы не было с кем в Украине договариваться о транспортировке их газа в страны ЕС.) Этот же вопрос задавал и российский замминистра энергетики.

Впрочем, и украинской делегации было что ответить. Но об этом ниже.

Как и в Apple, в "Нафтогазе" ставку сделали на прибыль, а не на внимание к потребителям. Разница в том, что Apple — частно-акционерный бизнес международного масштаба, а НАК "Нафтогаз Украины" — государственная компания, учредителем которой является правительство Украины, при этом пафосно подчеркивают — народ Украины. Если Apple прогорит со всеми своими новоявленными сервисами по всему миру, ее место тут же займут более успешные в данный момент конкуренты.

Если же политика "Нафтогаза" не оправдает себя, и он прогорит, то заменят, скорее всего, лишь топ-менеджеров и, возможно, набсовет НАКа. Но проблемы этой госмонополии (ах, простите, группы компаний НАК "Нафтогаз Украины") так и останутся проблемами Украины и украинцев. И никто за нас не возьмется решать наши проблемы — будь то незаконная аннексия Крыма, война с РФ или транзит газа. На фоне этого мнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева имеет смысл: "Не будь украинской газотранспортной системы и транзита российского газа через нее в Европу, вряд ли что бы еще сдерживало Кремль от полномасштабного вторжения в Украину".

Но той же ГТС Украины с успехом пользуется и "Нафтогаз".

Почему "Укртрансгаз" оказался убыточным?

Согласно отчетным данным "Укртрансгаза" (УТГ), по результатам 2017 г. эта компания получила 24,3 млрд грн… чистого убытка. Казалось бы, почему? Ведь транзит даже российского газа пока уменьшен не кардинально. Причина, очевидно, в другом.

В пояснительной записке к отчету о выполнении финплана "Укртрансгаза" за предыдущий год отмечается, что к такому крайне негативному финансовому результату работы физического оператора газотранспортной системы Украины привели два фактора, которые по сути не связаны с его производственной деятельностью. (Для "Газпрома" оператором ГТС остается НАК "Нафтогаз Украины" согласно действующему до конца 2019 г. "транзитному" контракту, и новые тарифы на точках входа/выхода из ГТС Украины он не признает. Надеемся, что только до окончания действия этого контракта.)

Итак, о двух основных факторах убытков "Укртрансгаза".

1. Основным фактором получения валового убытка "Укртрансгаза" за прошлый год является значительное увеличение суммы амортизационных отчислений по сравнению с 2016-м (на 16,5 млрд грн). Это результат решения мартовского (2018 г.) заседания правления УТГ, согласно которому уменьшен срок полезного использования активов, которые не будут задействованы в процессе обеспечения транзита природного газа по территории Украины, до трех лет начиная с 1 апреля 2017 г. (Это имеет прямое отношение к так называемой ускоренной амортизации объектов УТГ, введенной из-за опасений "Нафтогаза", что ГТС Украины после окончания "транзитного" контракта с "Газпромом" останется без существенных объемов и, соответственно, доходов от транзита.)

2. Формирование расходов на создание резерва сомнительных и безнадежных долгов — в связи с непризнанием кредиторской задолженности заказчиками услуг по балансированию газотранспортной системы (к этой теме мы еще вернемся, но в другой статье). Это еще минус 11,8 млрд грн от "Укртрансгаза".

Таким образом, суммарные издержки (увеличение амортизации на 16,5 млрд грн и формирование резерва сомнительных и безнадежных долгов на 11,8 млрд грн) составили в бюджете "Укртрансгаза" убытки в сумме 24,3 млрд грн.

Оба вышеназванных фактора увеличения долгов, которые привели "Укртрансгаз" к убыткам, по сути искусственно созданы и обусловлены насаждением агрессивной управленческой политики со стороны акционера "Укртрансгаза" — "Нафтогаза", который, похоже, благодаря этим факторам успешно продолжает "вымывать" средства из УТГ и даже избегает налогообложения. Ведь, с одной стороны, получается двойное занижение собственной базы для начисления дивидендов к оплате в госбюджет, с другой — уменьшение кредитной задолженности "Укртрансгаза" по отстроченным налоговым обязательствам.

Как эта схема работает в пользу "Нафтогаза"

Работает вполне законно, без изысков. Вот где умеют грамотно оптимизировать… многое. Нюанс в том, что плательщиком дивидендов в бюджет являются не отдельные предприятия группы НАК "Нафтогаз Украины" (например, "Укргаздобыча", "Укртрансгаз", "Укртранснафта" и другие, которые платят дивиденды своему учредителю), а именно тот самый учредитель — "Нафтогаз". Поэтому, вероятно, базой для начисления дивидендов является… чистая прибыль именно "Нафтогаза" как отдельного юрлица. А не вышеназванных компаний, входящих в группу НАК "Нафтогаз Украины".

Финансовый результат группы компаний, входящих в "Нафтогаз", по сути является частью финотчета самого "Нафтогаза" как отдельного юрлица. Разумеется, суммарно их отчеты отображаются в сумме (составе) доходов — в зависимости от участия каждой компании в общем капитале группы компаний НАКа.

Проще говоря, в случае формирования убытков у одного из предприятий группы "Нафтогаз" эти убытки суммируются с прибылью других предприятий группы. Не знаю, как аудиторов, но Государственную фискальную службу это, вероятно, должно заинтересовать.

Показательным в этом контексте является финотчет за 2017 год "Нафтогаза" как отдельного юрлица. В этом документе в строке "Доход от участия в капитале" отображена относительно скромная цифра 2,47 млрд грн. Фокус в том, что эта цифра — суммарное значение прибыли предприятий группы НАК "Нафтогаз Украины", таких как "Укргаздобыча" и "Укртрансгаз", с убытками УТГ.

То есть, если бы в "Укртрансгазе" искусственно не создали убытки (24,3 млрд грн), то доход от ее участия в капитале для "Нафтогаза" мог бы быть большим — приблизительно на 20 млрд грн! И в таком случае чистая прибыль НАКа, с которой платят дивиденды акционеру — в данном случае Кабмину, увеличилась бы на эту сумму. То есть чистая прибыль "Нафтогаза" за 2017-й составила бы не 39,3 млрд грн, а около 60 млрд. И именно исходя из этой прибыли НАК должна была бы выплатить дивиденды. Но не сложилось — для госбюджета.

Зачем НАК "усыновила" МГУ?

Возможно, ошибаюсь, но все банально — деньги. Предложив членам набсовета "Магистральных газопроводов Украины" зарплату вдвое выше (кто же публично признается?!), "Нафтогаз" почти не сомневался в успехе этой затеи. И перед иностранными экспертами, PwC и "Ротшильдами" не стыдно, и планам НАКа за такую зарплату они точно не помешают. Надоели, видимо, "Нафтогазу" безденежные и столь же бессмысленные войны с Кабмином и потенциальными… партнерами/конкурентами. На данный момент НАК не прогадала. По крайней мере, нивелировала конкурентов — "Магистральные газопроводы Украины". Что дальше — посмотрим.

Впрочем, и к "Нафтогазу", и к "Укртрансгазу" накопилась масса вопросов.

Маленькая пока деталь. Перед тем, как набсовету "Магистральных газопроводов Украины" "Нафтогаз" сделал предложение, от которого не отказались, пост главы МГУ покинул Валерий Ноздрин и принял Александр Лисниченко. Теперь все прошедшие непростой конкурсный отбор в МГУ — советники набсовета и "Нафтогаза". А так все начиналось…

Анбандлинг? Не раньше января 2020-го!

Более того, 19 сентября была презентована очередная дорожная карта. Но не "Нафтогазом" и "Магистральными газопроводами Украины". Дорожную карту отделения транспорта газа и создания отдельного оператора газотранспортной системы до 1 января 2020 года презентовали представители PwC.

19 сентября 2018 года наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" провели встречу с заинтересованными сторонами для презентации Дорожной карты процесса отделения оператора газотранспортной системы в Украине.

"Нафтогаз" определил проведение анбандлинга своим стратегическим приоритетом. Успешный процесс отделения оператора газотранспортной системы представляет собой как формальную цель, так и личное стремление руководства "Нафтогаза", в частности Андрея Коболева", — отметила глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд.

Алла Еременко Клэр Споттисвуд, Фабрис Нуайлан и Андрей Коболев

"Благодаря меморандуму о взаимопонимании мы нашли способ работать вместе для того, чтобы обеспечить Украину полностью функциональным и независимым оператором ГТС. Мы поставили перед собой четкие цели и знаем, кто отвечает за каждый шаг в реализации плана. Общая приоритетная задача обеих компаний заключается в том, чтобы обеспечить эффективную работу системы и беспроблемный переход функции оператора. Конечно, в этом процессе мы полагаемся на поддержку наших основных внешних партнеров", — сказал член наблюдательного совета МГУ Фабрис Нойлан.

"Анбандлинг — это проект, имеющий для нас большое значение, и обе компании — "Нафтогаз" и МГУ — решительно настроены сделать все правильно. Я считаю, что этот процесс будет завершен, когда мы привлечем квалифицированного международного партнера. Такое партнерство даст Украине возможность сохранить транзит российского газа и создать прозрачный и конкурентный рынок", — подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

У "Нафтогаза" и МГУ одинаковое видение по выполнению этой задачи. Оба наблюдательных совета подписали Меморандум о взаимопонимании, устанавливающий новые рамки для эффективного сотрудничества. Две компании постоянно сотрудничают для упорядочения подготовки и обеспечения постепенного перехода.

"Нафтогаз" привлек к процессу опытных консультантов, которые будут заниматься юридическими, техническими и операционными аспектами анбандлинга. Руководство компании обеспечивает скоординированную работу всех сторон и своевременную реализацию всех практических шагов для создания полностью функционального и обособленного оператора ГТС в Украине до 1 января 2020 г.

Итак, до 2020 года анбандлинг — условный, сколько бы средств на это ни тратил "Нафтогаз". А там… слепой говорил — увидим.