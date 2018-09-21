Газ: новые ценники старых проблем

Не пропетляли. Тарифы на газ для населения вырастут и очень скоро — с 1 октября.

Взамен мы получим (возможно) деньги от МВФ и вместе с ними шанс избежать резкой девальвации гривни. Правда, не сразу. Судя по всему, будет еще раунд переговоров с МВФ, но на повышение цен на газ для населения Киев согласился. В общем, хеппи-энд вполне возможен. Осталось разобраться, за чей счет. Хотя вопрос риторический.

То, что цены на газ для населения придется поднимать, было ясно с самого начала. По существу торг шел о том, насколько и когда. Кабмин отчаянно изобретал методы, чтобы повышение было чисто символическим, — резюмирует НБУ, и с ним сложно спорить.

МВФ, в прошлом году откровенно "прокинутый" с выполнением предыдущего обещания об индексации, жестко давил. И по формуле (утвержденной, заметим, самим правительством Украины) скачок цен получался вполне себе. Грубо — с почти 7 грн за кубометр газа сейчас до 11–12 грн после.

"На Банковой, по информации ZN.UA, уверены, что транш мы получим в любом случае. Поэтому ни парламент, ни правительство не спешат с выполнением ключевых требований — созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены газа" (подробнее см. статью Юлии Самаевой "Поймать МВФ за бороду", № 16, 28.04.2018).

Президент Порошенко, очевидно, был с этим согласен, потому и давил на премьера по газо-ценовой проблеме. Премьер спасался, как умел, но сбить цены на газ ему, очевидно, было не под силу. "При этом правительство продолжает настаивать на повышении минимальной заработной платы до 4100 грн, что еще больше увеличит потребительский спрос, что тоже будет иметь последствия", — писала Юлия Самаева.

Как отреагирует на это население, было совершенно очевидно, о чем в трагических тонах и рассказывали представителям МВФ. Тем более что выборы, рейтинги, реванш Оппоблока или Тимошенко, ну и все такое…

Сегодня, утверждают чиновники, субсидии получают 60% потребителей газа. По их же расчетам, после повышения цен газа для населения эта цифра уходила за 70%. Хотя украинские расчеты — вещь достаточно забавная. Например, на сайте Верховной Рады висит свежий проект госбюджета на следующий год. Там цифру субсидий, не мудрствуя лукаво, оставили на уровне нынешней — 56 млрд грн. Это при том, что в текущем году в нее точно не уложатся (хорошо, если выйдет не сильно выше 70 млрд). И это при еще нынешних ценах. Как будет при более высоких, вопрос, конечно, интересный.

Когда представители МВФ увидели эти замечательные цифры, появилось новое условие — принять госбюджет Украины до подготовки меморандума и обновленной программы финансирования и вынесения их на рассмотрение совета директоров Фонда. Не помог даже личный визит Петра Порошенко на переговоры с МВФ.

В ходе будущего визита в США Петр Алексеевич снова попробует использовать свой талант переговорщика по этой проблеме. Но будет сложно. На слово нам уже совершенно не верят и не считают нужным это скрывать.

Хотя то, что списки субсидиантов нужно плотно чистить, а критерии их выдачи ужесточать, понятно. Более того, потихоньку это делается. Но вероятность срезать в предвыборный год число субсидиантов вдвое (а целевая установка, звучавшая в ходе торгов с МВФ, — довести в светлом будущем их количество до 25%, см. статью "Живыми деньгами") — пока фантастика. Население реально не жирует, и те сотни субсидированных гривен в месяц для него точно не лишние. А повышение цен на газ (а значит, на тепло, горячую воду) сильно ударит по потребителям этих товаров и услуг.

Но деваться некуда, и премьер, весь год публично бивший себя пяткой в грудь, рассказывая, как он борется против роста тарифов, сейчас "с болью в душе" признает их необходимость. Во имя любимой Родины, естественно, которая станет сильнее.

Насколько известно, пока вышли на цифру роста в 23,5% (это около 8600 грн за тысячу кубометров). Но глава "Нафтогаза", озвучивший эту цифру 18 сентября, уже на следующий день сказал, что надо дождаться окончательных цифр. Мол, "Нафтогаз" не является стороной переговоров с МВФ, и названная им цифра — не константа и вырвана из контекста разговора. Нацбанк в своем прогнозе оперирует цифрой 25%, уточняя, что в следующем году к ней добавят еще 15%. На выходе это 10 грн за кубометр и выше. Второй этап повышения цен на газ — это уже после апреля, и однозначно после мартовских выборов.

Но это совсем не конец газо-ценового марафона. Целевая установка: выравнивание цен для населения и промышленности, а последняя газ уже покупает по 12–13 тыс. грн/тыс. кубометров, — ценам еще есть куда расти. Вопрос только: кто за это заплатит? О возможностях бюджета компенсировать рост цен — смотрим выше. Максимум частично и далеко не всем. Основной удар придется по остаткам среднего класса и бизнеса.

На Печерске по факту боятся даже озвучить реальную цифру. По ряду сценариев общие (с теплом и водой) расходы на субсидии доходили и до 115 млрд грн/год (это, кстати, 4 млрд долл. при нынешнем курсе). Ну а оценка в 80 млрд — это, скорее, нижний край.

В общем, основной массе работающего населения ничего хорошего не светит. Его успокаивают, что "а так было бы еще хуже, хотите доллар по 40–50?".

Нюанс в том, что проблема снова не решена, а скорее, отодвинута. Чем дальше, тем… Фактически имеем новую и более жесткую привязку цены газа к импорту и валютным рискам. Напомню, население зарплату получает не в валюте, а родными гривнями.

При всем этом 60% газа, используемого населением и предприятиями теплокоммунальной энергетики (горячее водоснабжение и тепло), — это все-таки газ своей, украинской, добычи, а в коммуналке — и вовсе за три четверти.

На благодатной теме роста тарифов в целом и преступлений перед народом очередной "злочинной влады", в частности, естественно, не потоптался только самый ленивый политик (даже вполне проправительственный). Ключевой тезис: в стране есть газ, причем дешевый. Это правда, но не вся.

Сейчас у пока государственной "Укргаздобычи" (УГД) газ покупают по 4,94 тыс. грн за 1000 кубометров (около 180 долл.). При этом его себестоимость очень сильно меньше. Даже в правительственных презентациях этого года мелькала цифра операционной прибыли 250%. Впрочем, Кабмин с "Нафтогазом Украины" в непростых отношениях, так что такие цифры не аргумент.

Однако в презентациях самой "Укргаздобычи" есть цифры и покруче. По идее, в настоящий момент в стране идет триумфальное выполнение программы по форсированному росту добычи природного газа.

Два года назад была поставлена задача выйти к 2020-му на добычу 27 миллиардов кубометров в год. И 20 млрд из них — это должно быть долей "Украгаздобычи". Приводились и соответствующие расчеты сил и средств. В 2016-м озвучили цифры, что на выполнение программы увеличения добычи газа в Украине требуется более 100 млрд грн. Это позволило бы освоить новые месторождения, что компенсировало бы падение добычи на старых и дало бы на выходе искомые 20 млрд кубометров.

Впрочем, основной прирост добычи традиционно обещали под самый занавес. Так что в итоге из 83 млрд кубометров обещанного к добыче за 2016–2020 годы газа новые месторождения дали бы менее трети.

А вот затраты на них планировались на уровне

84,5 млрд грн. Иными словами, газ выходил по 125 долл./тыс. кубометров. Причем в основном за счет предполагавшегося тогда массового освоения работ по газу плотных песчаников. Реально от тех планов остались рожки да ножки (те же плотные песчаники уже отложены на потом). Но верхний предел затрат на дорогостоящую разработку новых месторождений был именно такой. К слову, он в целом схож с затратами частных добытчиков на новых месторождениях.

Реально у "Укргаздобычи" новых месторождений с гулькин нос, копаются на старых. А вот себестоимость газа со старых по программе 2016-го была просто волшебной — менее 15 долл./тыс. кубометров. В цифрах это выглядело так: старые месторождения, получив в пять раз меньше (17 млрд грн), должны были выдать за четыре года 57 млрд кубометров, то есть более чем вдвое больше новых! И вот нынешняя добыча по сути — это как раз добыча на старых месторождениях.

Да, за счет затрат на новую технику и бурение себестоимость выросла, но отнюдь не так драматично. Газ там действительно недорогой. Есть цифры — 40 долл./тыс. кубометров в 2017-м. Правда, сказать, что там Клондайк, трудно. Государственную газодобычу плотно обложили налогами, она одна из немногих реальных наполнителей бюджетов всех уровней.

Впрочем, остатка (и нераспределенной прибыли) тоже хватает. Отсюда и желание всякого рода доброхотов как с киевских Печерска и Грушевского, так и близких к ним "припасть к источнику". Справедливости ради стоит отметить, что желания киевских варягов пока не сильно успешны, что несомненно плюс руководству той же "Укргаздобычи", да и "Нафтогаза".

У дешевого газа одна проблема — запасы старых месторождений уже исчерпываются. Мы добиваем еще "советские" месторождения. Естественное падение выработанных месторождений — более чем на три четверти, до миллиарда кубометров в год (в последний год оно даже каким-то волшебным образом выросло в отчетах до1,4 млрд кубометров).

Сергей Кузнецов

Новые месторождения придется осваивать, а это совсем другие затраты и цены. Было бы только что осваивать…

Еще при утверждении программы развития для "Укргаздобычи" под нее заложили бомбу. В программе 20/20 при расходах более 100 млрд грн была предусмотрена оплата за новые участки, то есть плата регионам за новые площадки, в сумме аж 96 млн грн (или менее 0,1%). Это звучало совсем не смешно. Два года назад ZN.UA уже писало: "…и в Кабмине, и в парламенте должны понимать, что если местные громады не получат 5%, а лучше 10% ренты, то все программы — это просто листы бумаги, которые можно повесить над умывальником. Не может громада, на территории которой добываются энергоресурсы, ничего не получать взамен, да еще и иметь при этом газ для потребления по ценам европейского хаба при украинских зарплатах и в хлам разбитых дорогах. Чтобы по этому поводу ни думали в уютных кабинетах Минфина".

Так и произошло: местные ответили — мало не показалось. Выдача новых участков для "Укргаздобычи" в ключевой Полтавской области была полностью парализована и не возобновлена до сих пор. Ни одного разрешения местной громады, облрады Полтавщины! Зато 61 отказ, на многие площадки — по два-три раза.

Причем местные жители хотели отнюдь не огромных денег, но и НАК, и УГД с упорством, достойным лучшего применения, сначала говорили, что действующее законодательство не дает возможности выделить той же Полтаве более 19 млн грн в год, ну максимум 30 млн — от щедрот.

Но то же законодательство позже вполне позволило оформить (и частично выдать) пресловутые "стокгольмские" премии на миллиарды. Было бы желание!

Проблему с рентой кое-как решили только в этом году (на два года позже). Теперь Полтава получит около 700 млн — раз в десять больше, чем просила поначалу. Но поезд уже ушел, а к местным фрондерам подтянулись желающие побороться с НАКом. Да и вообще — все вошли во вкус. В области сидят вовсе не ангелы, а люди из одной из самых коррумпированных стран мира.

Сейчас идет активный распил денег, поступающих в регионы. Оказалось, что самые важные проблемы ряда удаленных регионов — срочно "забабахать" новый офис и набрать штат с большой зарплатой или срочно поставить на подряд "дружественную" фирму.

Хотя сказать, что сама НАК использовала все возможности, сложно. Уже писали о судьбе трех площадок "Нафтогаза" в Полтавской области, на которых не делалось ровным счетом ничего, только многолетние рассказы о том, что и как ему мешает. В Полтаве компанию прямо обвиняли в стремлении забрать даром участки под будущую приватизацию "Нафтогаза", чтобы подороже продаться. Благо, цель вывода части акций на продажу иностранным инвесторам вполне официальна.

Надо понимать, что команда Коболева—Витренко в "Нафтогазе" — прекрасные переговорщики (Стокгольмский арбитраж по искам и в ответ на иски "Газпрома" — это несомненный успех). Но в добыче они откровенно слабее и долгое время не считали это недостатком. Их довод, что "высокие профессионалы", сидевшие до них, осваивали деньги так, что "аж гай гуде", вполне справедлив. Но это слабое оправдание их действиям. Пока что нефтегазовая отрасль в 2016–2018 годах не смогла эффективно использовать тот ресурс, который привел бы компании "Нафтогаза" на месторождения. Резкого скачка добычи не вышло, а в последний год он вообще близок к нулю.

К сожалению, программа 20/20 в срок точно выполнена не будет. Уже сейчас объем добычи на ближайшие три года в 5,5 млрд кубометров газа считается проблематичным. Под эти объемы не получены площадки на местах. Стоимость этого газа — 1,6–2 млрд долл. Помните о 96 млн грн, которыми за них хотели расплатиться? Скупой платит, и не обязательно только дважды.

При этом задача балансирования потребления и добычи никуда не делась. И решать ее теперь придется в более сложных условиях пика внешних выплат, роста цен на импортный газ. А еще надо снижать потребление, наводить порядок в учете, проводить разделение (анбандлинг) и прочее, и прочее. И добывать.

Стокгольм уходит в историю, а проблемы остаются на месте и растут. Кстати, напомню, что прекращение транзита российского газа, а значит, и доходов от него — вполне-таки "базовый" сценарий "Нафтогаза".

Это правильно, что ориентироваться надо на самый сложный вариант. Но вот вопрос: готовы ли мы к нему? Правда, это отдельная тема. За каждый год промедления мы заплатим, в том числе и курсовыми скачками. Ведь недостающий газ "Нафтогаз" и другие трейдеры покупают за валюту. А концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 г. (распоряжение Кабмина №1079 от 28 декабря 2016 года) надо как минимум адаптировать к новым реалиям.

Но если честно — это тоже проблемно. В Верховной Раде и в лучшие времена в теме (если не "посодействовать" родной фирме) разбиралось человек 30–40 максимум. А в канун выборов любое обсуждение быстро сведется либо к истеричному наезду на Коболева и Витренко и попытке урвать кусочек для себя, фирмы, партии, либо к столь же эмоциональному месседжу в ответ, что все вокруг — проделки Фирташа.

В Кабмине ситуация ничуть не лучше. С профессионализмом там примерно так же, а НАК часто воспринимают, как дойную корову. И еще хорошо, если для бюджета. Попытки урвать у НАКа и УГД лучшие месторождения под низконалоговый (аж 1,25%) "раздел продукции" — это вполне так свежо.

А скоро закончится контракт Коболева, и в лучших традициях Кабмина его могут просто подвесить в статусе "и.о." до ноября следующего года. С аппаратными играми у нас все прекрасно. Вот так бы работали по добыче…

Чтобы завалить дело, нужно создать рабочую группу. Но разбор полетов за 2016–2018 годы необходим. Бесконечные рассказы, как все хорошо, на фоне срыва всех сроков — это уже чересчур.

Придется подключать внешних доноров, не забывая, что часть их представителей (после отставки) тоже не прочь отхватить кусочек себе лично. Это тот случай, когда внешний арбитр не помешает. А главное — делать, работать. Мир меняется, и нас никто ждать не будет. "Турецкий поток" уже почти готов, "Северный поток-2" все более реален, да и на западной границе строятся все новые трубопроводы, снижающие необходимость в транзите через Украину. На днях стартовало строительство польско-словацкого интерконнектора. А вот польско-украинский завис на стадии бумажек и до металла в ближайшие годы вряд ли дойдет. Пока попытка форсирования газодобычи показала, что делить шкуру неубитого медведя у нас умеют хорошо. Проблема в том, что шкура все меньше. Времени тоже остается совсем в обрез.