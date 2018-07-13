Вспахали земли, вспашем и дороги

Страда в этом году началась на две недели раньше обычного.

Как в целом в Украине, так и на Тернопольщине сбор урожая в эти дни уже идет полным ходом. По оперативной информации департамента агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации, к 10 июля намолочено почти 50 тыс. т ранних зерновых. Аграрии уже научились выращивать зерновые культуры по новейшим технологиям и значительно повысили урожайность: озимого ячменя — в среднем до 57 ц с гектара, пшеницы — почти до 60 ц, рапса — до более 28 ц/га.

Сельхозпредприятия области отчитываются, что сейчас у них имеется 1100 зерноуборочных комбайнов. Это означает, что средняя нагрузка на один комбайн — 270 га, но есть районы, где эта нагрузка вдвое больше — до 500 га. Минагрополитики приводит на своем сайте информацию о сельхозпредприятиях и предпринимателях из разных областей, которые могут предоставить в аренду комбайны тем, кому их не хватает. Инициатива правильная, потому что каждый день промедления с уборкой зерновых оборачивается потерями до двух центнеров с гектара: зерно осыпается, переувлажняется и т.д.

Сельхозпроизводители, у которых не хватает собственных средств на жатву, обычно берут кредиты. Они больше всего нужны мелким и средним хозяйствам. Интересно, как же действуют государственные программы удешевления кредитов? Для небольшой области в этом году предусмотрено 2,1 млн грн для возмещения кредитной ставки тем сельхозпредприятиям, которые имеют чистый доход от реализации продукции за предыдущий год до 20 млн грн. Но не все мелкие и средние аграрии воспользуются этим вроде бы привлекательным видом финансовой поддержки, потому что в постановлении КМУ от 7 февраля 2018 г. №254 сделано уточнение: предпочтение отдается заемщикам, которые выращивают нишевые сельхозкультуры — овощи в открытом грунте, сахарную свеклу, занимаются садоводством и выращиванием ягод. Поэтому документы на возмещение кредитных ставок аграрии подают очень вяло, на сегодняшний день меньше десятка предприятий воспользовались такой возможностью. Главная проблема в том, что мелкие хозяйства, имеющие преимущество при получении госпомощи, в основном работают в "тени" и не хотят светить реальные доходы.

Предусмотрено удешевление кредитов для сельхозпроизводителей еще и по другим государственным программам. На первый взгляд, условия выгодные, конечные ставки за пользование банковскими ссудами будут в пределах 1% годовых для фермерских хозяйств и 1,3% годовых — для других сельхозпроизводителей. Но возмещение со стороны государства по этим программам еще не проводилось, и неизвестно, будет ли оно вообще в этом году. Причина до боли традиционная — ограниченность госбюджетных средств.

Однако не кредиты заботят хозяйственников. Прежде всего, их беспокоит иногда слишком жаркая, а порой дождливая погода. Но посевы зерновых культур аграрии почти не страхуют. К сожалению, они не извлекли уроков ни из урагана в 2000-м, ни из наводнения в 2008-м. "Страхуют посевы только те немногие предприятия, которые берут в банке кредиты под залог будущего урожая, ведь одно из требований банков — страхование посевов. В 2004–2005 гг. действовала хорошая программа, когда государство компенсировало аграрию 50% уплаченных страховых премий. Затем программа перестала действовать, и требование Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства" в части страхования, к сожалению, не работает", — расставляет акценты исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации Владимир Стахив.

Тернопольщина с годами стала отчетливо зерновой областью. В регионе в этом году планируют собрать не меньше, чем в прошлые годы, — 2,3–2,4 млн т зерновых и зернобобовых культур. Почти столько же собирают на Львовщине, Прикарпатье и Буковине, вместе взятых. При общей потребности области на 2018/2019 маркетинговый год в 616 тыс. т, более 1,7 млн т нужно будет реализовать за пределами Тернопольской области. И тут возникает едва ли не наибольшая проблема для аграриев: необеспеченность железнодорожными вагонами-зерновозами и тепловозами для перевозки урожая.

Для перевозки зерна из области нужно более 1800 вагонов в месяц, при этом уровень обеспечения вагонами не выдерживает критики — 25–30%. ПАО "Укрзалізниця" за три последних года отремонтировала и добавила в обращение 8 тыс. вагонов, но все они переданы в Центр транспортной логистики, который их распределяет. Другие вагоны принадлежат частным компаниям. Но, как показывает практика, они не спешат предоставлять вагоны для загрузки зерном. Директор ЧАП "Агропродсервис" Андрей Баран говорит: "Операторы рынка отказываются отправлять вагоны на запад Украины, потому что здесь они застревают: не хватает тепловозов, нет тяги, не организована работа железной дороги. Дошло до абсурда. Мы построили возле станции логистический элеватор для хранения 20 тыс. т зерна, более полугода выбивали разрешение, чтобы построить весы, которые пришлось передать на баланс "Укрзалізниці". И вдруг получаем информацию, что станцию Денисов-Купчинцы планируют закрыть".

Аренда вагонов у частных компаний на полтарифа дороже, чем у ПАО "Укрзалізниця". И по опыту работы крупного сельскохозяйственного общества — Збаражского комбината хлебопродуктов — видно, что маневровый тепловоз, прибывающий на станцию Збараж, еще и нечасто подвозит эти вагоны под погрузку, мотивируя отказ просто: у него нет времени, он должен выполнить другие заказы.

Вагонов для перевозки лесопродукции также остро не хватает и лесному хозяйству, которое вместе с сельским хозяйством является одной из ведущих отраслей в экономике Тернопольщины. Например, в первом полугодии пять гослесхозов области недополучили почти 500 вагонов, в результате чего потери оцениваются в 40 млн грн. "Мы перед покупателями несем ответственность, — объясняет начальник Тернопольского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Олег Яремко, — а "Укрзалізниця" по условиям договора перед нами не несет ответственности. Да еще и зачастую случается, что вместо железнодорожных лесовозов-платформ железная дорога дает полувагоны, которые едут на приграничные станции Чоп, Порубное, Одесса и другие целых две недели. За это время усушка древесины в них достигает 5 кубометров на вагон, и гослесхозы платят заказчикам сотни тысяч гривен штрафных санкций за недопоставленные кубометры леса".

Сельхозпроизводителям не хватает еще и тепловозов. В июне "Укрзалізниця" добавила в локомотивное депо "Тернополь" пять разных тепловозов, а нужно хотя бы еще столько же. На областном совещании аграриев по вопросам эффективного проведения страды исполнительный директор регионального филиала "Львовская железная дорога" Владимир Крот предложил два варианта выхода из критической ситуации: "Первый ключевой момент заключается в том, что Львовская железная дорога будет довозить груз до опорных станций, с которых этот груз до грузополучателя будут доставлять локомотивом того или иного частного предприятия. А второй вариант — это обеспечение ремонта наших сегодня неисправных локомотивов представителями бизнеса. Официально заключенный договор станет гарантией того, что локомотив будет работать только на определенную группу клиентов того или иного направления". Но сегодня сложно спрогнозировать, будет ли хоть одна из этих моделей работать, по крайней мере, до конца 2019 г., когда, как заверил руководитель региональной дирекции "Укрзалізниці", будет решена проблема с тепловозной тягой.

Сложностей с автомобилями-зерновозами и грузовиками, чтобы завезти зерно от комбайна на зерновой склад или элеватор, в области, к счастью, нет. Крупные партии зерна, которые должны перевозиться по железной дороге, направляются в другие регионы или морские порты крупногабаритным автотранспортом. А это — одна из основных причин разбитых и разрушенных автодорог и мостов. И поэтому неудивительно, что от 1,5 до 2 млрд грн госбюджетных средств, которые идут на ремонт и строительство дорог в области второй год подряд, используются неэффективно. Пройдет еще год-другой, и их снова придется ремонтировать. Ситуация замыкается в порочный круг.

Пока же жатва набирает обороты. Областное руководство сельскохозяйственной отрасли не теряет надежды, что при дневной норме выработки 20–25 га на комбайн ранние зерновые и рапс (а их площади суммарно составляют 414 тыс. га) можно будет собрать в течение 12–14 погожих дней.