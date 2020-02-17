"Белая" смерть или смерть "белой" отрасли?

Государственное регулирование отрасли упразднено, а правительство и Верховная Рада не предложили никаких механизмов государственной поддержки возделывания и переработки сахарной свеклы. К тому же пищевая промышленность все больше использует вместо сахара дешевые сахарозаменители.

Падение после провала

В Украине недавно завершился очередной сезон производства сахара. Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" подвела его итоги: в 2019/2020 маркетинговом году в Украине изготовлено 1,48 миллиона тонн сахара, или на 19% меньше, чем в предыдущем (1,82 миллиона тонн). Негативные для отрасли тенденции продолжают усугубляться, ведь в 2018 году производство "белого золота" тоже снизилось в сравнении с 2017-м (2,1 миллиона тонн).

Свежие объемы производства сладкого продукта едва превысили самые пессимистичные прогнозы ассоциации — будет сварено 1,1–1,2 миллиона тонн сахара. Если перевести "валовые" цифры на язык производства, это означает: всего в сезоне 2019/2020 работало 33 сахарных завода (на девять меньше, чем годом раньше), переработавшие 9,84 миллиона тонн сахарной свеклы. К счастью, белой крысе не по силам сгрызть весь сахар, немного она оставила и потомству. Дефицита украинцы вообще не почувствуют, хотя нынешние объемы едва обеспечат внутриукраинские потребности в сахаре, которые на сегодняшний день оцениваются в 1,2–1,3 миллиона тонн (с учетом дальнейшего сокращения количества населения, миграции за рубеж и перехода на сахарзаменяющие продукты).

Однако есть и примеры "вопреки неблагоприятным обстоятельствам". Скажем, Староконстантиновский и Шепетовский сахарозаводы в Хмельницкой области, которые входят в группу компаний A'SPIK GROUP, в прошлогоднем сезоне увеличили производство сахара на 20%, или на 12 тысяч тонн, — до 72 тысяч тонн. Луч света в сахарную темную ночь блеснул потому, что эти заводы наладили партнерские отношения с сельхозпредприятиями, расширившими посевные площади под сладкие корни, а также благодаря модернизации производства. А сахароваренные компании "Астарта-Киев" увеличили производство сахара экстра-класса на 37%. Такой приток сахара наивысшего качества стал возможным благодаря введению Системы операционного усовершенствования "Астарты" (Сова).

Однако тенденция к сокращению потребления сахара в Украине не прекращается. Придется забыть еще и о значительном экспорте сахара, как, например, 560 тысяч тонн в 2017/2018-м или даже 426 тысяч тонн в 2018/2019 маркетинговом году. Экспортировать сможем в пределах 200 тысяч тонн белого продукта. Так предполагать побуждает статистика: за четыре месяца 2019/2020 маркетингового года из Украины на внешние рынки отправили почти 22 тысячи тонн, что почти в десять раз меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Скорее всего, внутренние цены на сахар, учитывая сокращение производства, тоже будут расти.

Уменьшение площадей посевов эксперты сахарного рынка объясняют профицитом сахара, наблюдавшемся в мире на протяжении трех последних лет, и вследствие этого — снижением цен на него. Правда, в декабре 2019-го цены на сахар на основных мировых биржах заметно возросли. Например, котировка белого сахара на Лондонской бирже повысилась с 376,8 доллара за тонну по состоянию на 10 января до почти 430 долларов на такую же дату февраля 2020-го. Так что мировые и украинские производители сахара в течение трех лет из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и роста финансовых затрат накапливали убытки от производственной деятельности.

Искусственные сахарозаменители

Производство кондитерских изделий из сахара тоже отреагировало снижением. В 2019-м оно сократилось по сравнению с прошлым годом аж на 27%. Но сладкая ниша должна быть заполнена! И потому импорт сахара и кондитерских изделий из него в январе-ноябре 2019-го вырос на 3,7%. Но даже импорт сахара и изделий из него ограниченный. Население все больше отдает предпочтение более дешевым продуктам с сахарозаменителями.

И пищевая промышленность гибко реагирует на низкую покупательную способность большинства украинцев, уверенно отказываясь от сахара, используя его искусственные заменители и подсластители. Эти суррогаты без стыда добавляют в кондитерские изделия, соки и колбасы, главное — чтобы они были более сладкими на вкус. При этом готовые изделия получаются значительно дешевле, чем с белым сахаром, ведь один килограмм некоторых сахарозаменителей может заменить до тонны сахара. Так что утилизированные сахарозаменители из Европы, где их использование запрещено, рекой плывут в нашу страну. И потому закономерно, что Украина по итогам 2019 года в Глобальном индексе продовольственной безопасности заняла 76-ю позицию среди 113 стран. Позади нас нет ни одной европейской страны! А потом мы удивляемся, почему кондитерские изделия с сахарозаменителями не только не снижают влечения к сахару, а разрушают гормонную систему, не нормализуют уровень сахара в крови, провоцируют диабет и приводят к ожирению. Яркий букет негативных последствий дорисовывают болезни печени, почек, кишечно-желудочного тракта.

И из всего видно, что эпоха производства сахара в Украине приближается к завершению. "Существенное уменьшение количества сырья потянуло за собой сокращение производственных мощностей и как следствие уменьшение производства сахара в целом", — подводит итоги последнего сахарного сезона заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

Низкорентабельная культура…

А разве следует особенно удивляться? Если еще два десятилетия назад, например в 1999 году, сахарной свеклой в Украине сельхозпредприятия и хозяйства населения засаживали более одного миллиона гектаров, то сейчас эти посевы уменьшились в пять раз — до 220 тысяч гектаров. К тому же площади под сладкими корнеплодами стремительно тают с 2017 года — ежегодно ориентировочно на 50 тысяч гектаров. В индивидуальных хозяйствах свеклу уже почти не сеют. Сельхозпредприятия тоже сокращают посевы. А зачем им лишняя морока — расширять зону свеклосеяния? Сахарная свекла — затратная и низкорентабельная культура. Для ее возделывания нужно накопить средства для приобретения импортной техники (сеялок и комбайнов). Отечественная селекция семян свеклы почти уничтожена, аграрии вынуждены покупать нидерландские, немецкие и другие иностранные гибридные сорта. А это — дополнительные затраты, которые окупятся при условии, что жара не высушит, а дожди не вымоют сахар из корнеплодов. И ничего удивительно, что в Украине в прошлом году уменьшились посевы сахарной свеклы — аж на 20%. Аграриям выгоднее засеять большие земельные площади техническими культурами — высокорентабельными рапсом или подсолнечником (например, рентабельность рапса — 70–80%, а прибыльность семян подсолнечника даже в неблагоприятные периоды не опускается ниже 32%). Рапс из Украины для переработки на биодизель европейские страны радостно возьмут, а украинские маслозаводы или маслоэкстракционные заводы будут загружены семенами подсолнечника, а Украина и в дальнейшем будет держать марку крупнейшего экспортера растительного масла в мире. Ведь она доказала, что умеет приобретать такую славу, ведь в последнее время из нашей страны подсолнечного масла вывозят более пяти миллионов тонн ежегодно.

"Затраты на возделывание сахарной свеклы сегодня составляют около 40 тысяч гривен на гектар, то есть вдвое больше, чем, например, на один гектар подсолнечника", — рассказывает директор департамента обеспечения сахарной свеклой компании "Укрпроминвест-агро" Павел Лымарь. И потому сельхозпроизводителей сложно убедить в необходимости засевать свеклой большие площади.

И результаты не заставили долго себя ждать: если еще десять лет назад, в 2009-м, посевы подсолнечника в Украине составляли 4,2 миллиона гектаров, то в 2018 году они превысили шесть миллионов гектаров. Но ни для кого не секрет, что монокультурное земледелие истощает и обедняет почвы. И не удивительно, что в последние 12–13 лет подсолнечник заметно перекочевал из южных и восточных регионов Украины (где истощенная почва уже не обеспечивает высоких урожаев) в регионы западные, где для него еще есть резерв. Даже в нетрадиционной для возделывания подсолнечника Тернопольской области посевы этой культуры, по данным статистики, за последнее десятилетие возросли почти в 14 раз — с 5,5 тысячи гектаров в 2009-м почти до 60 тысяч в 2018-м.

Щедрых урожаев подсолнечника на западе Украины, где не хватает солнечных дней, аграрии достигают за счет опрыскивания головок спецпрепаратами в последние недели перед сбором урожая. Этакая интенсивная технология, которую ни за что не применить при возделывании сахарной свеклы. А пройдет еще несколько лет, и подсолнечник переместится с истощенных почв на западе Украины в северные регионы государства — на последний плацдарм, где он еще может давать значительные прибыли.

Сельхозпредприятия, которые дорожат своей репутацией, еще не отказываются сеять сахарную свеклу ради соблюдения севооборота, их руководители и агрономы знают, что свекла является хорошим предшественником для более рентабельных зерновых культур — пшеницы и ячменя.

Два года назад была упразднена государственная поддержка сахарной отрасли, а также минимальные цены на свеклу и сахар, гарантировавшие их производителям минимальную рентабельность. Тогдашнее правительство под руководством Владимира Гройсмана внедряло полную либерализацию разных рынков, в том числе сахарного. Но правительство и Верховная Рада не предложили взамен хоть каких-то механизмов государственной поддержки возделывания и переработки сахарной свеклы. Пусть себе как хотят?

Наверное, правительству следует задействовать механизмы поддержки возделывания этой культуры, в частности, возродить бюджетную дотацию на гектар посевов сахарной свеклы для всех сельхозпроизводителей, действовавшую в 2007–2008 годах. Но для того чтобы этот вид государственной поддержки дал положительные результаты, нужны своевременно предоставленные и ощутимые, а не почти символические дотации. Возможно, при таких условиях свекловозделывающая отрасль продемонстрирует признаки оживления.

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