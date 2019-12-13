"Укрупненная" децентрализация

Для этого президент поручил правительству пересмотреть перспективные планы формирования территорий громад областей и внести изменения в них. А правительство дало соответствующие поручения облгосадминистрациям.

Предполагается, что объединенными территориальными громадами (ОТГ) должно быть охвачено 100% территории областей, то есть к действующим ОТГ надо присоединить населенные пункты, которые пока еще никуда не вошли. С другой стороны, становится очевидным, что не удастся избежать слияния громад — включения малых в большие, чтобы они могли выполнять все полномочия нынешних райгосадминистраций и райрад. Ведь, по наброскам новой системы административно-территориального устройства, таких органов власти на уровне районов не будет. Ради ускорения этой реформы и снижения сопротивления на местах в конце сентября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №2189, принятый на днях во втором чтении, который предлагает упростить процедуру утверждения перспективных планов, внесения изменений в них и исключает из этого процесса (в частности, одобрения планов) областные рады. В связи с последним в регионах назревают серьезные протесты.

Впрочем, инициативы этого правительства не новаторские. Кабмин предыдущего состава летом 2019-го разработал законопроект, согласно которому планировал "добровольно" присоединить территориальные громады сел, поселков к территориальным громадам районных центров и городов районного значения. И при этом должен был признать на 2020 г. состоятельными только те громады районных центров и городов районного значения, которые согласно перспективным планам области определены админцентрами ОТГ. Нынешний Кабмин всего лишь развил эти идеи.

По моему мнению, мину замедленного действия заложили два предыдущих правительства. Они с 2015 г. утверждали перспективные планы областей, изменения в них и благословляли на жизнь любые ОТГ, не анализируя их состоятельности. На все, что предлагали региональные органы власти, Кабмин давал согласие; объединенные громады шли на выборы, начинали работать, переходили на прямые межбюджетные отношения с центром, получали субвенцию на развитие инфраструктуры и т.д. Всему этому способствовал и до сих пор способствует Закон "О добровольном объединении территориальных громад", где главным остается принцип добровольности. Очень часто он противоречит принципу состоятельности. Победил лозунг "даешь реформу децентрализации, и она является самой успешной".

Например, на Тернопольщине согласно действующему Перспективному плану, который с 2015 г. по меньшей мере пять раз был изменен, предусмотрено 59 ОТГ (охватывают приблизительно 90% территории). На сегодняшний день созданы 53 ОТГ, из которых 49 — действующие. Из них в 21 громаде численность населения менее 5 тысяч жителей.

По проекту административно-территориального устройства, размещенному на сайте Министерства развития громад и территорий, для Тернопольской области предусмотрены 47 ОТГ. Пока неизвестно, будет ли этот проект реализован. Но согласно инициативам правительства реформа субрегионального (районного) уровня не оставляет права на существование райгосадминистрациям и райрадам. Надзорные функции в объединенных районах будут выполнять префекты. А вот все полномочия райгосадминистраций должны быть переданы на уровень ОТГ. И они должны быть в состоянии их выполнять. А состоятельность большинства нынешних малочисленных ОТГ — под большим вопросом. Потому что большая часть их собственных доходов направляется на содержание админаппарата. По данным управления градостроительства и архитектуры облгосадминистрации, в самой многочисленной Теребовлянской городской ОТГ (почти 30 тысяч жителей) админаппарат "съедает" только 12% собственных доходов, тогда как в наименьшей по численности — Лопушненской сельской ОТГ (2,3 тысячи жителей) в Кременецком районе — на содержание чиновников приходится 65% этих доходов. Как видим, подавляющее большинство малочисленных ОТГ нужно будет объединить с большими. В значительной степени можно согласиться с главой Тернопольского регионального отделения Ассоциации сельских и поселковых рад Украины, главой Байковецкой ОТГ близ Тернополя Анатолием Куликом, который убеждал меня: "Слияние громад — это нормальный неизбежный процесс, чтобы они могли выполнять полномочия во всех отраслях. И здесь нужно руководствоваться государственным мышлением. Должны собираться специалисты, просчитывать состоятельность громад. Из этого процесса нужно исключить политическую составляющую…".

Так, малочисленным ОТГ не хватает финансов, квалифицированных кадров, чтобы исполнять даже нынешние полномочия. Маленьким громадам сложно вести образовательную и медицинскую бухгалтерию, за них эту работу часто выполняют райгосадминистрации. Но опыт четырех лет показал еще и иную картину: не в полной мере осваивали средства инфраструктурной субвенции на капитальные ремонты, реконструкции как малые ОТГ, так и большие.

Однако без политики в таких случаях не обходится. На недавних совещаниях в облгосадминистрации, на сессии облрады руководители малочисленных ОТГ, депутаты громад и облрады демонстрировали решительное несогласие с перспективой укрупнения громад. Они убеждали общественность и нового руководителя облгосадминистрации Игоря Сопеля: громады могут быть хоть и небольшими (2–5 сельрад), зато состоятельными, ведь на их территории зарегистрированы и действуют промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Поэтому у таких громад есть возможности для развития. За период своего существования (от одного до четырех лет) они многое успели сделать: отремонтировали и расширили инфраструктуру сел и поселков — детсады, клубы, создали центры первичной медико-санитарной помощи, центры предоставления административных услуг, приобрели транспорт для благоустройства территорий. Например, Настасовская сельская ОТГ в Тернопольском районе, состоящая из трех сел с суммарным количеством населения 2,6 тысячи человек, может похвастаться деятельностью на своей территории предприятий многоотраслевой корпорации "Агропродсервис". Эта громада даже имеет реверсную дотацию (почти 2 млн грн на 2019 г., 3,5 млн — на 2020-й). А ее хотят ликвидировать и присоединить к еще не созданной громаде с админцентром в поселке Мышковичах. Так зачем же, спрашивали руководители громад, присоединять нас к большим громадам, отдельные из которых еще реально не существуют? Ни для кого не секрет, что с присоединением к большим громадам малые ОТГ полностью теряют административную и финансовую независимость.

Действующая, утвержденная правительством еще в 2015 г., методика формирования состоятельных громад не является комплексной. В ней заложены критерии количества учеников и дошкольников для определения административного центра ОТГ, зоны доступности. Но эта методика не учитывает всех критериев и возможностей для развития громад. Потому что существует ряд показательных примеров, когда в административном центре ОТГ проживают менее 250 учеников (а методика требует минимум такого количества), но работают промышленность, люди остаются жить и работать в том поселке или селе, и наблюдается положительная динамика рождаемости. Или другие положительные истории: когда отремонтирована местная дорога и сокращено время проезда неотложного транспорта — пожарного автомобиля или кареты "скорой помощи" до административного центра громады, или закуплен новый "Школьный автобус", то это один из весомых показателей жизнеспособности громады, пусть и небольшой по количеству населения. Есть ли смысл лишать такую объединенную громаду права на самостоятельное существование?

Зачем же правительству и Минрегиону нужно было в течение последних трех лет проводить форумы громад, форумы децентрализации для всех громад, в том числе для малых, если последние должны быть ликвидированы? Не целесообразнее ли организовывать больше учебных семинаров и тренингов для руководства всех громад по вопросам бюджетного планирования (хотя бы на среднесрочную перспективу), управления бюджетными расходами, разработки и управления проектами местного развития?

Руководители малых ОТГ и местные депутаты твердо убеждены, что нужно завершить процесс создания ОТГ, присоединив никуда не вошедшие населенные пункты (так называемые белые пятна) к уже действующим объединенным, и создать еще и новые, но ни в коем случае не укрупнять громады административно-принудительным путем.

"Процесс добровольного объединения громад должен проходить на основе состоятельности громад. Но часто областные рады не руководствуются этим принципом, а преследуют собственные политические интересы по распределению на уровне региона сфер влияния", — такова позиция министра развития громад и территорий Алены Бабак. "Состоятельность — основной фактор развития громад", — повторяет эту мысль, но другими словами, новый губернатор Тернопольщины Игорь Соплей. И хотя он уверяет всех заинтересованных, что сейчас проводятся только консультации и нарабатываются предложения по внесению изменений в Перспективный план формирования территорий громад области, чтобы обеспечить стандарты доступности социальных и административных услуг в громаде, что никто ничего не ликвидирует, но инициативы "сверху" о перекраивании карты ОТГ уже сейчас провоцируют напряжение в области. Как и в других областях. Следовательно, совсем скоро волна "децентрализационных" протестов может накрыть всю Украину. И второй этап административно-территориальной реформы — субрегиональный уровень — может быть отложен в долгий ящик.