Как поделиться тем, чего нет?

Чиновники, занимающиеся развитием туризма в Украине, имитируют бурную деятельность, проводя собрания, посещая выставки, создавая новые структурные подразделения в составе департаментов и избирая их руководителей. Жаль, что в результате количество туристов, ежегодно посещающих Украину, не растет, состояние исторических и культурных памятников не улучшается, сфера не развивается. Тщательный анализ дает понять, что налицо дефицит не столько денег или идей, сколько профессиональных руководителей, понимающих, как именно можно развивать туризм в украинских регионах.

Недавно, например, в Збаражском замке состоялось мероприятие при участии заместителя министра экономического развития и торговли М.Титарчука, директора департамента туризма и курортов И.Липтуги, главы Тернопольской ОГА С.Барны, председателя Тернопольской областной рады В.Овчарука. А именно — очередное заседание Совета туристических городов и регионов Украины. Представители всех регионов страны приехали в Збараж, чтобы узнать о туристическом потенциале Тернопольщины и поделиться своим опытом развития туризма.

М.Титарчук позднее результативность собрания оценил высоко, правда, о конкретных достижениях промолчал: "Седьмое заседание Совета туристических городов и регионов мы решили провести в Збараже на Тернопольщине — в регионе, где сконцентрирована треть всех замков Украины. Регулярные заседания туристического совета — это обмен информацией о развитии и продвижении национального туристического продукта, обсуждение общих проблемных вопросов, гармонизация тем и дат ключевых мероприятий, обсуждение областных и городских бюджетов на маркетинг туризма, активизация сотрудничества власти с бизнесом".

В июне этот же куратор отечественной туристической сферы посетил (также, несомненно, в ходе оплачиваемой командировки) Херсон, чтобы "понять перспективы развития региона". И уже в облгосадминистрации на совещании по вопросам реализации в области государственной политики по развитию государственно-частного партнерства и определении пилотных проектов, М.Титарчук подчеркнул: "Если мы развиваем туризм, то он должен начинаться с аэропорта "Херсон". На этом же мероприятии речь шла о развитии Херсонщины как будущей туристической мекки. "Готовьте свои проекты и направляйте в министерство. Мы рассмотрим каждый, но будем работать с самыми интересными. Мы также подскажем относительно тех проектов, которые можно реализовывать без государственной поддержки, например, за счет кредитов", — отметил замминистра. Классика жанра!

Но времена, когда региональные чиновники обивали пороги столичных ведомств, ушли в прошлое с началом децентрализации, и большая часть налогов стала оставаться в местных бюджетах. И приглашать местных бюрократов в министерство за "советами" — шаг несколько странный, намного прогрессивнее разместить эти советы на сайте Минэкономразвития или на специально созданной для этого информационной платформе. Ведь только декларациями реформы не должны ограничиваться, и ради экономии времени и средств чиновникам следует при общении хотя бы друг с другом использовать достижения цифровой революции.

Кадры решают все...

Удивляться тому, что отечественная туристическая отрасль, несмотря на потенциал, которому позавидует немало мэтров мирового туризма, не одно десятилетие едва выживает, — себя не уважать. Поскольку, несмотря на мантру о "приоритете" этой отрасли, центральная власть по-прежнему относится к ней как к падчерице. А с "головы", в нашем случае — Минэкономразвития и профильного парламентского подкомитета, которые, в частности, должны были бы устанавливать ориентиры научной и образовательный деятельности в этой сфере, вся рыба гниет.

Возьмем, например, столицу, которая, по логике, должна была бы стать примером для других украинских регионов. Столичный руководитель управления туризма по поводу своих достижений даст немалую фору кому угодно, правда, достижения эти в непрофильной сфере. Ведь в заделе руководителя почти "1000 мероприятий со звездами шоу-бизнеса", "10 событий международного значения" etc., на которые привлекли свыше миллиона человек. Страница в Facebook аспиранта столичного торгово-экономического университета (именно так, не одним же шоу-бизнесом жить!) также "радует" информацией об участии в многочисленных мероприятиях, на которых их участники "слушали, записывали, общались, объединялись, создавали, радовались, шутили, верили!". О том же, что от этих "жизнерадостных" событий получает столичный туризм, — ни единого слова. Красноречив и отчет руководителя туристического управления за первый квартал текущего года, сделанный им в начале июля на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики (желающие могут ознакомиться с ним по ссылке www.youtube.com/watch?v=QDR5QwYLVXQ&feature=youtu.be). Отчет вызвал немало вопросов не только у меня, но и — это радует — у членов указанной комиссии. Например, о несоответствии озвученного А.Тараненко и содержащегося в информационных материалах, предоставленных комиссии возглавляемым им управлением. Неизвестен и коэффициент полезного действия от участия чиновника в шести выставочных мероприятиях (в том числе пяти зарубежных), на что потрачено 630 тыс. грн. Кстати, практикуются ли отчеты чиновников об их участии в подобных выставках, а также — и это едва ли не самое важное — соответствующие выводы и рекомендации, которые должны были бы материализоваться в конкретных мероприятиях? Вопрос, очевидно, риторический...

По меньшей мере, странными были ответы А.Тараненко на логичные и аргументированные вопросы секретаря комиссии А.Поживанова: о столичном туристическом сайте (немецкий язык которого немецкоязычный потребитель поймет разве что с толковым словарем); туристических информационных центрах в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны), действующих, как мокрое горит; украиноязычных рекламно-информационных материалах, предназначенных для популяризации туристического потенциала за границей; городской туристической карте (брошюру-объяснение которой изготовили, проигнорировав столичные изюминки) и др.

Отдельного разговора (и, несомненно, внимания правоохранителей и налоговиков) заслуживает тендерная политика возглавляемого А.Тараненко управления, при которой почти все конкурсы на немалые суммы выигрывают ФЛП.

Так что при подобном руководстве не кажется странной тенденция уменьшения числа иностранцев, посещающих Киев, на фоне общенациональных показателей. Едва ли не все игроки столичного турбизнеса, с которыми пришлось общаться, жалуются, что уже не один год (и даже десятилетие) не везет ему с руководящим лицом "на своем месте". Что же касается нынешнего "руководителя", то за него, несомненно, следует "поблагодарить" заместителя городского головы А.Резникова, ответственного за развитие туризма и курортов.

Но на этом чудеса столичного туризма не заканчиваются. Несмотря на существование управления туризма в составе департамента экономики и инвестиций КГГА, столичные депутаты еще в конце прошлого года решили создать управление туризма и промоций в составе этого же департамента. Возглавить его должен нынешний в.и.о. его же отдела 34-летний воспитанник Луганской академии внутренних дел Александр Высоцкий. В послужном списке которого — ни единого дня причастности к сфере, которой его назначили заниматься.

Из этой же корзины и эпопея с назначением директора КП "Киевский городской туристско-информационный центр" (кстати, информация об этом учреждении отсутствует на сайте КГГА). После того, как состоялось рейтинговое голосование и были определены его победители (ими стали Романенко и Мазур, за которых проголосовали, соответственно, семь и пять человек), конкурсная комиссия (возглавляемая советником городского головы Галасем) без объяснения причин дала задний ход. Не потому ли, что победителем не стал нужный кандидат? Уже 17 июля городской голова распоряжением №551 назначает и.о. директора КП КГТИЦ 27-летнего воспитанника Киевской политехники Владислава Злочевского.

Красит ли человека место?

Недалеко от столицы ушли и регионы. А некоторые, к сожалению, и превзошли ее. И "благодарить" за это провинция должна также "профессионалов" — региональных руководителей. В Житомирской ОГА это — автодорожник, который ждет — не дождется, когда же возглавляемый им департамент избавится от "бревна" под названием туризм, в Волынской — руководитель, болезненно воспринимающий конструктивную критику, но тем не менее млеющий от укулеле, в Тернопольской — слишком большой активист пластового движения (которому и уделяет немало времени и внимания, вместе с тем соответствующее управление в прошлом году трансформировалось в отдел с вдвое меньшим количеством работников), в Одесской — любитель лапидарных (почему, объяснение, несомненно, на поверхности) программ развития отрасли. В Закарпатской же областной исполнительной власти уже не один месяц нет руководителя соответствующего управления. Не потому ли, что руководство никак не найдет "нужного" человека? Действия же руководителей районов этого культового у отдыхающих и туристов региона когда-то все же войдут в учебники в раздел "анахронизмы". Ведь чего только стоят "субботники", на которых едва ли не вся чиновничья братия под руководством первых лиц библейским делом занята, убирая замусоренные в основном их же односельчанами территории...

А в Каневе, который должен был благодаря месту последнего упокоения Кобзаря стать туристической меккой прежде всего мирового украинства, городской туристско-информационный центр отцы города "спрятали" за "Кафе-Шкой" в комплексе "Авто-река".

Профессиональный уровень работников туристических структурных подразделений государственных администраций городского и районного разлива можно было оценить на семинаре, состоявшемся весной в Житомире. Все его участники едва ли не главной причиной неприглядного состояния этой сферы назвали отсутствие финансирования. А на вопрос: "Как зарабатывать, имея значительный потенциал?", ни один не дал вразумительного ответа.

Первые же лица в регионах, денно и нощно помня о своем статусе "калифов на час" и предпочитая "короткие деньги" (туризм же — из другой оперы), дадут фору кому угодно в искусстве создания красивой мины при плохой игре. Что и доказало мое общение с руководителями областных рад и государственных администраций Закарпатья, Запорожья, Житомирщины, Одесчины, Николаевщины и Херсонщины. Все эти вожди "за" развитие туротрасли, но обещать — не значит жениться. Пример — Херсонщина, в которой в прошлом году оздоровились 3,5 млн человек и которой в этом году на развитие потенциально мощной бюджетообразующей отрасли тамошние народные избранники выделили всего 200 тыс. грн.

Следовательно, сейчас только от активности громады и ее лидеров зависит ответ на вопрос: "Туризм скорее жив или наоборот?". Как, например, на Житомирщине инициативен и настойчив руководитель общественной организации "Френд" А.Шелестюк, который с единомышленниками занимается подготовкой к проведению в Житомире в ноябре первого Полесского туристического форума. В столице же это группа единомышленников-ученых, объединенных лозунгом "Город: развитие через туризм". Они уже не в одном населенном пункте страны ознакомили заинтересованных лиц с тем, как городской туристский потенциал (а он есть повсюду!) воплотить в весомые достижения.

Не плетутся в хвосте и туризмологи столичного Шевченковского университета, которые со следующего года вводят магистерскую программу (на основе бакалаврата) "Организация курортного дела". Потребность в этом очевидна: если специалистов для туристической отрасли учат в более чем 100 отечественных вузах, то для курортной (кстати, в составе Минэкономразвития существует соответствующий департамент туризма и курортов) — ни в одном из них (Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины во внимание не берется, поскольку образован он "с целью реализации государственной политики в сфере здравоохранения..."). Кстати, в Украине сосредоточено 47% всех природных лечебных ресурсов Европы, а значит, у нас под ногами лежат миллиарды долларов в минеральных водах и лечебных грязях.

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С супругами Терлецкими из канадского Торонто недавно посетил Тарасову гору в Каневе. Хозяева в лице генерального директора Шевченковского национального заповедника и его заместителя принимали нас со всей душой и гостеприимно. Но, как справедливо заметили потом наши зарубежные родственники, именно отсутствием надлежащей промоции этого культового для диаспоры места (прежде всего, современного сайта на нескольких языках с соответствующими мобильными приложениями и подачей в популярных соцсетях регулярно возобновляемой информации, в том числе календаря событий по меньшей мере на десять месяцев вперед) объясняется мизерное, по сравнению с иностранными аналогами, количество посетителей. И касается это, к сожалению, не только места упокоения Кобзаря...