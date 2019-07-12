Спасение придет из Поднебесной?

Падчерицы, золушки, гадкие утята… Только такими эпитетами с момента обретения Украиной независимости следует характеризовать статус сфер, которые могут, — но только (!) при соответствующей политической воле руководителей всех уровней, — стать локомотивами отечественной экономики и одними из главных бюджетонаполняющих факторов. Сегодня же потенциал отечественных туризма и курортов используется едва ли на 20–30%…

"Спасители" с Востока

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) недавно сообщила, что в прошлом году туристы во всем мире потратили 1,7 трлн долл., что на 4% больше, чем в 2017-м. Объемы международных туристских прибылей выросли на 6%. Быстрее всего доходы от туризма увеличиваются в Центральной и Восточной Европе, а также в Северо-Восточной Азии (плюс 9%).

Об огромном потенциале для развития отечественных туризма и курортов ZN.UA информировало уже неоднократно. Одних только запасов минеральных вод у нас — 70% от восточноевропейских. О них и в арабском мире известно: тамошние шейхи (нередко с собственными гаремами!) пьют их и принимают минеральные ванны в Немирове, Хмельнике, на закарпатских курортах.

Отдельная тема, которая тоже нами уже рассматривалась, — широкие возможности для развития военного туризма (напомню, что только в "Укроборонпроме" 124 профильных предприятия, которые до сих пор не видят денег потенциальных туристов). Как и то, что эта тематика (кроме ее исторической составляющей) для жителей Китая является табу. Поэтому на таком запрете неплохо зарабатывает страна-агрессор, многие туристические фирмы которой ("Комбат-Тур", "Тур Лэнд", "Воентур М" и др.) предоставляют соответствующие услуги — полеты на военных вертолетах и самолетах, посещение различных военных объектов и полигонов, танковые туры, боевые стрельбы, а также возможность пожить в армейских условиях, чтобы принять участие в программах военной подготовки.

Проведенный в мае этого года китайским туризмологом Чжибо Цуем опрос свидетельствует, что граждане его государства не равнодушны и к украинскому рынку (потенциальных) услуг военного туризма. Только 14% респондентов не знали об этом виде досуга и никогда не интересовались им, при этом 4/5 опрошенных активно проводят свободное время в этой сфере. А у 58% есть друзья, которые бы хотели стать "военными туристами".

Намного больше смельчаков (81% опрошенных) интересуются турами в зоны боевых действий с целью осмотра местных "памятных мест" и наблюдения за боевыми столкновениями. Также немало желающих полетать на боевых самолетах и вертолетах, посетить военно-исторические музеи и места боевых действий в разных регионах, а также принять участие в реконструкциях знаменитых битв.

Те же, у кого нет опыта в этой сфере (а таких 19% из опрошенных), хотели бы прежде всего посетить фортификационные сооружения (замки, форты, доты, дзоты, линии обороны) и военно-исторические музеи Украины. Также "неопытных" туристов интересует активный отдых, например, посещение военных полигонов, на которых они бы имели возможность ознакомиться со стрелковым и другим оружием и пострелять из него, а также покататься (как пассажиры) на боевой технике.

10% опрошенных хотели бы приобрести военную форму бывшего СССР.

И наконец 70% респондентов были уверены, что Украина обладает значительным потенциалом для развития военного туризма.

Китайцы "падки" не только на этот вид туризма. Прошлогодний чемпионат мира по футболу в России посетили свыше 100 тысяч визитеров из Поднебесной. Богата ли Украина на событийный туризм, вопрос из разряда риторических: каждый год на ее территории происходят сотни традиционных мероприятий, среди которых и пользующиеся большой популярностью у иностранцев (Сорочинская ярмарка, фестиваль дерунов в Коростене, " Карп-Фест" и "Борщїв" на Тернопольщине и др.). Но доля этих зарубежных "инвесторов" была бы намного большей (существенно обогащались бы и бюджеты), если бы надлежащими были промоция и организация указанных действ.

В 2017-м за границей путешествовали 140 млн китайцев, потративших 258 млрд долл. (пятая часть всех мировых расходов путешественников). Только в Москве они оставили в том году 1 млрд долл., в том числе покупая и украинский янтарь (о происхождении которого они также узнавали в белокаменной). Исследователи отмечают, что в среднем за одну поездку один китайский путешественник тратит 5 тыс. долл., в европейских столицах — больше (в частности, в Париже до 12 тыс. евро).

"Специалисты"

Правда это или нет, но поговаривают, что в одном из зоопарков на вольере со страусом видели табличку с надписью: "Голову не прятать: пол бетонный". Общаясь с чиновничьим людом, почти всегда вспоминаю это.

Ответственный за развитие туризма и курортов на Закарпатье на мой вопрос: "В Сваляве десятки и сотни отдыхающих разного возраста в течение трехминутной(!) стоянки должны найти свой вагон; что это собой представляет, надо видеть, так почему бы не позаимствовать опыт зарубежья, где на перронах обозначают места стоянки вагонов?" "порадовал" ответом: "Это — ответственность "Укрзалізниці". Когда же я заметил, что речь идет о рекреантах (формирующих, в частности, и туристский сбор), то ответа не дождался.

Ответ руководителя департамента туризма и курортов Минэкономразвития на мои замечания о "надлежащей" деятельности региональных органов власти, ответственных за развитие этих сфер, тоже "повеселил". Оказывается, этот вышестоящий орган исполнительной власти страны "не может указывать, что нужно делать" провинциалам. По крайней мере странным выглядит такое утверждение, поскольку в положении об этом департаменте указано, что его главной целью является "обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов". А среди задач — "обеспечение разработки и выполнения программ развития туризма и курортов", "проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского рынка", "содействие координации деятельности органов исполнительной власти", "обеспечение координации деятельности курортных заведений (независимо от форм собственности)" etc. и, прошу внимания, "участие в подготовке предложений по согласованию кандидатур на должности руководителей структурных подразделений по вопросам туризма и курортов областных государственных администраций".

Едва ли не у всех руководителей есть страницы в соцсетях, но коммуникация с ними пробуксовывает, как только речь заходит о конкретике. Кто-то вообще игнорирует вопросы, касающиеся сферы, за которую они отвечают (и получают за это, не забываем, деньги налогоплательщиков).

Что же касается упомянутой промоции, то примеры инновационно-креативной деятельности как столичного чиновничества, так и его регионального братства еще стоит поискать. Так, в вагонах киевской подземки мониторы извещают пассажиров о биоразнообразии Коста-Рики, достижениях британских ученых, туристско-рекреационной привлекательности Польши (со слоганами "Хорошо!", "Близко!", "Удобно!"), о вреде курения и т.п., при этом никакого упоминания об уникальных объектах и местах Киева и страны. А они, вне всякого сомнения, задержали бы на день-два в столице (и не только) не только иностранцев, но и обычных украинцев, для многих из которых открытием стала бы информация о самой глубокой в мире станции метро, первом самом длинном в мире цельносварном мосте, о родившихся на украинской территории нобелевских лауреатах, днепровской колыбели мощнейшей в мире ядерной ракеты (известной на Западе как "Сатана"), музее ракетных войск стратегического назначения, аналог которого есть лишь в США, и многих других интересных объектах.

Не раз приходилось писать об отсутствии национального туристского сайта (его еще несколько лет назад должен был создать департамент туризма и курортов Минэкономразвития) и местечковости столичного. В этом году на нем появился китайский (который раскритиковал упомянутый Ч.Цуй), но четырехязычие — это не 12- и 14-язычные берлинский и лондонский (между прочим, сайт Туристского информационного центра Одессы — на девяти языках).

Одессу же в Польше — на туристской выставке — городская власть рекламирует (внимание!) на русском, английском и немецком языках. Та же жемчужина у моря "приятно" удивляет отдыхающих ценами на шезлонги, которые в шесть раз выше, чем на Кипре. А чего только стоит почти криминальная история создания самой длинной в Европе набережной, которая, очевидно, сказалась на имидже не только причерноморской области!

А кто слышал о деятельности Украинского института (под зонтиком МИД)? Как и о намерении внешнеполитического ведомства на официальных сайтах украинских посольств рекламировать-информировать о туристско-рекреационных примечательностях нашего государства? Но стоит ли удивляться? Ведь и теперь отечественные диппредставительства возглавляют в основном не профессиональные дипломаты, а свато-кумовская братия. Свежий пример — назначенный в прошлом году послом в Армении брат экс-спикера В.Литвина Петр. У этого "дипломата" за плечами — Киевское высшее танковое инженерное училище, Национальная академия обороны Украины и Одесский государственный университет внутренних дел. Из других достижений — звание генерал-лейтенанта, орден "Звягель" и отличие "Патриот города" в рейтинге популярности "Гордость города". Что же касается владения (или хотя бы словарного знания) иностранными языками — об этом "молчит наука".

Другой, несомненно, еще более важный фактор скромного присутствия Украины в мировом информпространстве — деятельность возглавляемого кумом бывшего президента Министерства информационной политики. Руслана, находясь в 2015-м в Брюсселе, отметила, что о событиях в нашем государстве тамошнее население узнавало исключительно (!) из российских массмедиа. А бывший посол Индии в Украине заметил, что нынешнее незначительное количество его сограждан во Львове объясняется прежде всего отсутствием надлежащей рекламной кампании в его же стране.

К слову, глава немецко-украинского информационно-культурного центра из Дюссельдорфа О.Шиян отметил, что с начала июня посольство Украины в столице ФРГ регулярно извещает общественность о "туристских возможностях Берлина" (#ВідпусткаВБерліні), обращаясь к тем же широким массам: "Если у вас есть интересная информация, которая имеет отношение к содержанию постов, делитесь, пожалуйста, ею в комментариях".

Чиновники на местах пилят деньги, аж гай шумит. К примеру, в Житомире руководительница управления культуры ОГА (именно ему поручили заниматься туризмом) при должностном окладе в 9 тыс. грн получает 54 тыс. А на проведение мероприятий, рыночная стоимость которых достигает нескольких тысяч гривен, получает их в десятки и сотни раз больше. Не потому ли, что она — сестра жены вице-премьера Г.Зубко, которого с Житомиром связывает не один год профессиональной деятельности?

Активистка соцсетей Анна Романова (она же — глава парламентского подкомитета по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности) рекламирует Грузию на своей странице в Facebook. На мой вопрос: "А кто же в Грузии рекламирует Украину?" ответа жду до сих пор…

Президент меняет глав ОГА, но будут ли новички уделять внимание туризму и курортам? Пока же мой собственный опыт общения с такого ранга руководителями (из Тернополя, Хмельницкого, Винницы, Одессы, Житомира, Запорожья, Херсона, Николаева, Харькова, Закарпатья) — негативный.

Если вас не знают — вас боятся

В течение столетий лучшим подарком считалась (и обоснованно) книга. Этой традиции и сегодня придерживаются руководители многих государств (в том числе и ведущих), даря современные издания об уникальных местах и объектах в своих странах в ходе официальных визитов или же принимая высоких иностранных гостей. И таким образом повышая осведомленность и интерес противоположной стороны, а также демонстрируя верность традициям (а это очень ценится во всем мире!).

Печально, но почти 30-летняя эпоха независимости Украины свидетельствует не только об отсутствии указанного, но и об игнорировании соответствующих инициатив (в частности, автора к администрации предыдущего президента).

Очевидно, что те, кому действующий гарант и другие украинские чиновники высокого ранга будут дарить соответствующие издания, надлежащим образом оценят не только их полиграфическое и текстовое совершенство. К слову, директор Украинско-израильского института стратегических исследований имени Голды Меир А.Фельдман назвал едва ли не главной причиной неинформированности граждан Израиля об Украине отсутствие изданий (и их электронных версий) именно такой тематики.

С учетом этого команде В.Зеленского предложил создание украинско-английской серии об уникальностях Украины (тома: "Постаті і народи", "Історія", "Культура і мистецтво", "Природа", "Економіка", "Діаспора"). Ответ: "Благодарим за предложение! Обсудим это с командой" — оставляет надежду…

Также иностранцев (и не только) не оставят равнодушными и издания об "их" адресах в нашем государстве. Наглядный пример — популярность не только у жителей Эллады недавно изданного украинско-греческого путеводителя "Грецькі адреси Києва". Инициатором его создания стало не украинское государство, а наша соотечественница Анна Святенко (сегодня жительница Греции, известная там как Анна Маниати, которую волнует незнание греками Украины). Благодаря ей же в скором времени должен быть издан "греческий" путеводитель по Одесчине. Предложения по созданию подобных работ я также отослал команде действующего президента.

Уверен, что и регионы выиграют от подобных инициатив.

Какой век на дворе?

"Загадочная славянская душа" — это не только о наших соседях. И вокруг нас немало тех, кто остался в прошлом веке. Например, некоторые учреждения Природного заповедного фонда Украины на своих страницах в соцсетях приглашают желающих порыбачить, указывая, что "подробную информацию можно получить по телефону".

Что же касается дня сегодняшнего, то показательна история одесского IT-предпринимателя Ярослава Дяченко. В прошлом году он озаботился вопросом "В чем причина медленной реализации туристского потенциала в нашей стране?". Анализируя, выделил следующие проблемы:

1. Отсутствие у громад системного и целевого канала коммуникаций с внутренней и внешней средой. Такой канал мог бы эффективно транслировать возможности, нужды и проблемы громад потенциально заинтересованным участникам рынка. Назначение канала коммуникаций — реализация потенциала, стимулирование предпринимательства, реализация и промоция новых турпродуктов, привлечение инвестиций, экспертов и т.п.

2. У представителей местного самоуправления отсутствуют эффективные инструменты, направленные на объединение местных жителей вокруг идей и инициатив. Также существует проблема с привлечением членов громад к процессам реализации потенциала своего региона.

3. Процесс популяризации предпринимательства требует от местного самоуправления значительных ресурсов и креативных подходов, а недорогие и системные инструменты для решения этой задачи сейчас отсутствуют.

4. Для развития рынка сегодня не задействован потенциал краудсорсинга, который может возместить дефицит отраслевой экспертизы, консалтинга, креатива и других знаний в громадах.

5. До сих пор отсутствует эффективный образ масштабирования знаний и опыта участников рынка по реализации туристского потенциала. Это один из главных сдерживающих факторов для динамичного развития.

После систематизации этих проблем Я.Дяченко понял, что для их решения необходима специализированная платформа. Так возникла идея создать Tourbooster. Сейчас готовность платформы к запуску составляет более 90%. Не хватает только средств, чтобы завершить разработку и запустить проект в ближайшие 2–3 месяца. Tourbooster — это некоммерческая и общественная платформа, призванная помогать реализовывать туристский потенциал в каждом уголке Украины. Также деятельность платформы будет направлена на эффективную реализацию реформы децентрализации. Подробная информация об Tourbooster — по ссылке www.facebook.com/tourbooster.org.

Интересуют ли отечественных чиновников проблемы, которые пытается решить (на сегодняшний день — за собственный счет) Ярослав Дяченко? На свои обращения к ним ответа он не дождался. А от проекта команды Зеленского LIFT, который "объединяет квалифицированных специалистов и направлен на положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", получил отказ. Между тем отмечу: от туристских госпредприятий Казахстана, Грузии и Азербайджана, которых заинтересовала идея одесского предпринимателя, ему поступило предложение о сотрудничестве. Но команда "Турбустера" (к которой присоединился и я) сначала родному государству совет даст, а потом, может, и зарубежью поможет.