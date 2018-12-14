Дорога в 2019 год: какие автомобильные пути отремонтируют в Украине

Но даже в таких условиях отрасль показала довольно хорошие результаты. В свою очередь, планы на 2019 год еще более амбициозные, — по сравнению с ними даже хорошие текущие результаты могут оказаться всего лишь разминкой.

Победы и провалы 2018 года

В 2018 г. украинская дорожная сфера пережила сразу несколько новаций. Была проведена децентрализация дорожного хозяйства — 117 тыс. км дорог местного значения были отданы в распоряжение областных государственных администраций (ОГА). При этом на балансе у "Укравтодора" осталось около 52 тыс. км государственных и международных дорог.

Серьезные изменения претерпел и механизм финансирования сектора. В этом году в Украине официально заработал Дорожный фонд — структура, основная задача которой заключается в аккумулировании денег с акцизов на топливо, уплачиваемых каждым автомобилистом, а также некоторых других сборов. По идее, эти средства и так много лет должны были идти исключительно на нужды дорожной сферы. Но в Украине до 2018 г. они попадали в общий государственный бюджет, из которого финансирование дорог осуществлялось по остаточному принципу.

Дорожный фонд стал инструментом, позволившим сделать деньги на дороги целевым ресурсом. В 2018 г. его общий размер составил 32,6 млрд грн, или 50% от всех соответствующих поступлений. К 2020 г. долю акцизов и других сборов, поступающих в фонд, увеличат до 100%.

Если говорить о распределении денег из фонда, то 35% идут на местные дороги, 65 — на трассы государственного и международного значения, а 5% — на финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами.

На вопрос, почему все 100% акцизов нельзя было сразу направить в Дорожный фонд, лучше всего поможет ответить статистика освоения финансовых ресурсов на местные дороги по областям. За строительный сезон у нас появились лидеры — Хмельницкая, Винницкая, Черниговская, Запорожская, Львовская, Харьковская и Днепропетровская области. К примеру, в Хмельницкой области использовали все 100% денег, в Винницкой — 98, в Черниговской — 97, в Запорожской — 94, а во Львовской и Харьковской — по 92% средств. Что касается аутсайдеров, то ими стали Луганская, Одесская, Тернопольская и Николаевская области. Так, в Луганской области израсходовали только 46% доступных денег, в Одесской — 57, в Тернопольской — 64, а в Николаевской области — 69%.

На первый взгляд, такая ситуация может показаться очень странной. Почему в государстве, которому, по разным оценкам, требуются сотни миллиардов или даже триллионы гривен на полное восстановление дорожного хозяйства, отдельные области не смогли освоить по 700–900 млн за целый год?

Дело в том, что для многих ОГА необходимость заниматься ремонтом дорог стала "неожиданностью". Даже несмотря на то, что "Укравтодор" проводил соответствующие консультации еще с 2017 г., ОГА слишком долго определяли наиболее приоритетные участки, объявляли тендеры, выбирали победителей. В результате за время, оставшееся непосредственно на строительство, выбрать потенциально доступные суммы оказалось просто невозможно.

В целом по Украине на дорогах государственного и международного значения, относящихся к сфере ответственности "Укравтодора", были выполнены все запланированные работы. В то же время на местном уровне показатель составил всего 63%. Тем не менее существует большая вероятность, что уже в следующем году мы сможем значительно улучшить этот результат, поскольку сейчас чиновники в каждой области обладают уже не только теоретическими, но и практическими знаниями, касающимися необходимых процедур и подготовительных работ. И даже если в 2018 г. они допустили некоторые ошибки, в 2019-м можно будет предотвратить повторение подобного сценария.

Международные деньги

Один из серьезных источников финансирования дорожного строительства в Украине — деньги от наших международных партнеров. В их число входят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Вместе с МБРР мы реализуем сразу два проекта. Среди них — "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения", в рамках которого проводится капитальный ремонт участка трассы Харьков—Должанский, а также дороги Стрый—Знаменка. В целом в 2018 г. в рамках этого проекта выборка составила почти 1,8 млрд грн. Также МБРР финансирует "Проект развития дорожной отрасли", в рамках которого ремонтируются участки трассы Киев—Харьков, а общая выборка на конец года составит почти 860 млн грн.

В свою очередь, ЕБРР и ЕИБ финансируют "Проект улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к городу Киеву". В частности, выборка доступных кредитных ресурсов от ЕБРР должна составить 1,25 млрд грн до конца года, а от ЕИБ — почти 1,35 млрд в случае поступления очередного транша. В этот проект, к примеру, входит строительство обхода города Житомира, который мы реализуем вместе с китайским подрядчиком. Также это транспортные развязки на дорогах Киев—Одесса и Киев—Чоп. Проект даже включает содержание участков дороги Киев—Чоп частным подрядчиком на основании конечных результатов, — так называемые контракты OPRC. За несколько лет они прекрасно зарекомендовали себя как пилотные инициативы, и в дальнейшем планируется расширить использование такого подхода к содержанию дорог.

Что касается работы с международными кредитами, то в целом выборка составляет почти 100% от запланированных показателей. Это очень хорошо, ведь ранее Украина не могла похвастаться такими результатами. Поэтому нам приходилось платить за реально не израсходованные средства, как прямо теряя деньги на выплате процентов, так и недополучая положительный экономический эффект из-за меньшей скорости строительства дорог. Конечно, такая ситуация была невыгодна для государства, поэтому улучшение показателей выборки — действительно хорошее достижение, результат слаженной работы команды специалистов.

Международные кредиты на 2019 год

Что касается проектов, финансируемых иностранными кредиторами, в 2019 г. не стоит ждать каких-либо сюрпризов. Впрочем, в случае с дорогами именно отсутствие непредвиденных событий — позитивное и желаемое состояние. Дело в том, что раньше Украина часто не могла дофинансировать те или иные проекты. Например, в одном году планировали построить дорогу. Это было заложено в бюджете на следующий год, и строительство начиналось. Но через год находились другие приоритетные проекты. Работа останавливалась, а недострой оставался стоять в лучшем случае год. В худшем — к трассе возвращались только тогда, когда это было уже не актуально, а выполненная перед этим работа была полностью утрачена.

Напротив, у проектов за средства международных доноров подобных преград нет. Поэтому в 2019 г. мы планируем окончательно завершить работы на трассе Киев—Одесса в рамках проекта с ЕБРР и ЕИБ. Также в 2018 г. был подписан контракт на ремонт участка дороги Киев—Чернигов, начало работ по которому запланировано именно на 2019 г.

Другой иностранный подрядчик начнет работы по капитальному ремонту дороги Киев—Харьков. В свою очередь, будет полностью восстановлена дорога первой категории Киев—Должанский. Наконец, планируется окончательно завершить работы, не выполненные итальянским подрядчиком — фирмой Todini.

Также будет продолжена реконструкция Северной объездной дороги Житомира, в рамках которой расширяют проезжую часть с двух до четырех полос, а финансирование осуществляется за счет кредитных средств от ЕБРР и ЕИБ.

В целом в 2019 г. запланировано выбрать около 5 млрд грн кредитных ресурсов, что приблизительно равно показателю 2018 г. Подобная динамика —индикатор стабильных темпов, на которые выходит украинская дорожная отрасль.

Проекты "на старте"

В 2019 г. будет продолжена реализация пятилетней "Программы развития дороги 2018–2022". За это время в стране планируется восстановить большое количество трасс и магистралей.

Как рассказывалось ранее, сейчас в Украине у каждой области — собственный дорожный бюджет. Именно поэтому регионы разработали собственные планы работы на 2019 г. с учетом местных потребностей и приоритетов развития.

Так, во Львовской области на следующий год запланирован ремонт дороги Львов—Меденичи. Это трасса, которая обеспечит сообщение между Львовом и Трускавцом по кратчайшему маршруту. Также построят дополнительные съезды на объездной дороге Львова и планируют начать ее расширение. Кроме того, в области хотят достроить и реконструировать сразу несколько мостов.

Что касается Днепропетровской области, то в государственном бюджете Украины на 2019 г. предусмотрена отдельная бюджетная программа для продолжения строительства, в частности, скоростного шоссе Днепр—Решетиловка. Продолжатся работы на участке дороги Днепр—Кривой Рог—Николаев и строительство Южного обхода Днепра, цель которого — создать вокруг областного центра полукольцо и увеличить пропускную способность дорог.

В рамках отдельной бюджетной программы в размере 500 млн грн будет также отремонтирована дорога от Кропивницкого до границы с Николаевской областью на Кировоградщине. Стоит добавить, что отдельная бюджетная программа предусматривает выделение 500 млн грн на капитальный ремонт этой дороги в Николаевской области, где она запланирована в бетоне. Таким образом, в рамках двух областей к концу 2019 г. должно быть отремонтировано 2/3 общей протяженности дороги.

В Ивано-Франковской области планируют продолжить ремонт дорог Стрый—Ивано-Франковск, Татаров—Каменец-Подольский и Криворовня—Черновцы. Также в области нацелились на ремонт мостов, в частности, разрушенных паводками еще в 2008 г. Здесь мы видим яркий пример того, как на сектор влияет децентрализация. На местах гораздо лучше видны потребности и проблемы региона, которые зачастую было просто невозможно рассмотреть и учесть из Киева.

Ремонт участка дороги Н-08 от Запорожья до границы с Донецкой областью в 2019 г. предполагается финансировать за счет отдельной бюджетной программы и средств Дорожного фонда. Всего в пределах области расположено 170 км дороги. Согласно ожиданиям, в 2019 г. будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние более половины ее общей протяженности. Также запланирован ремонт дороги Васильевка—Бердянск, средства на который предполагается получить от таможенного эксперимента.

Возвращаясь к дороге Н-08, ее ремонт станет приоритетным и в Донецкой области. В рамках отдельной бюджетной программы 600 млн грн будут направлены на капитальный ремонт участка этой дороги в области общей протяженностью 31 км. Также в регионе пообещали обратить внимание на дороги третьей и четвертой категорий. С момента начала АТО именно на них пришлась основная нагрузка трафика, что привело к их преждевременному разрушению. По словам представителей области, большинство дорог нуждается в капитальном ремонте, то есть работы надо выполнять фактически с нуля.

В Житомирской области в следующем году планируют работы по среднему и капитальному ремонту участков дорог Житомир—КПП Выступовичи и Житомир—Винница. Также будет продолжен ремонт дороги Н-03 (Житомир—Черновцы), где основной объем работ будет сконцентрирован на участке Житомир—Чуднов.

В 2019 г. на Волыни приоритетным проектом должна стать международная дорога М-19 по маршруту Ковель—Луцк с интенсивностью движения от 8000 до 10000 авто в сутки. Также в следующем году планируется продолжить работы на дороге Р-15 от Луцка до Нововолынска до границы со Львовской областью. Кроме того, запланированы работы на трассе М-07 по маршруту Ковель—КПП Ягодин. Именно этот КПП является крупнейшим в Украине на украинско-польской границе.

Наконец, в Винницкой области в следующем году продолжат реализовывать проект Gо Highway на маршруте от Винницы до Умани.

В целом 2019-й имеет все шансы стать действительно успешным годом для украинской дорожной сферы. Общий объем финансирования на уровне озвученных 56 млрд грн — рекордный. И учитывая, что ОГА набрались опыта, есть надежда, что средства Дорожного фонда будут использованы если не 100%, то по крайней мере на 85–90.

И именно в 2019 г. мы сможем, наконец, окончательно согласовать все вопросы по концессионному законодательству, и Украина сможет начать реальные переговоры по проектам платных дорог, которые будут строиться полностью или частично за счет частных инвесторов. А водители, наконец, получат альтернативные — платные, но быстрые — маршруты с качественным дорожным покрытием между городами.

В целом 2019-й может стать первым непереходным годом со стабильным и прогнозируемым финансированием, когда результаты работы дорожников будут уже реально видны не только в рамках отдельных проектов, но и по всей территории Украины.