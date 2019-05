Транзитные дороги: планы на 2019 г.

Конечно, важную роль в этом играют непосредственно автомобильные дороги, по которым сырье перевозится к местам производства, а также транспортируется готовая продукция в порты и аэропорты.

2019-й является годом очень важных изменений для украинской дорожной отрасли. Во-первых, это второй год работы Дорожного фонда, в который теперь поступает не 50, а 75% от акциза на топливо. Также в этом году продолжает действовать децентрализация, поэтому все больше областных государственных администраций принимают на себя не только ответственность, но и непосредственное управление процессом ремонта дорог областного значения. Наконец, 2019-й входит в план "Укравтодора" на 2018–2022 гг. по ремонту дорог государственного и международного значения. Это едва ли не первый кейс за историю независимой Украины, когда определенные проекты имеют горизонт планирования на весь срок их реализации и точно будут выполнены, а не заморожены и не растянуты на десятилетия.

Одним из главных стейкхолдеров процесса восстановления дорог является бизнес. Для многих товаров и услуг на логистический компонент приходится весомая доля в структуре себестоимости. Качественная инфраструктура и продуманные маршруты могут оказать существенное влияние на эффективность бизнеса за счет снижения затрат производства. В свою очередь, недостаточно развитый транспортный компонент часто может становиться препятствием для бизнеса и быть причиной формирования дополнительных затрат. Среди них — увеличение расхода топлива из-за необходимости искать оптимальные маршруты не только по протяженности, но и по минимально пригодному для проезда качеству полотна. Также следует добавить усиленную амортизацию транспортных средств, увеличение времени доставки и, как следствие, снижение эффективности работы транспорта на единицу времени.

Особенно ярко выражено влияние компонента инфраструктуры на экспортеров. Конкурируя на международной арене, компании должны использовать все существующие преимущества, чтобы предложить клиентам лучшую цену при высоком качестве продукции и победить конкурентов при наличии на рынке многих альтернатив. Вот почему хорошая транспортная инфраструктура является сильной стороной страны базирования экспортера, которая потом легко трансформируется в его собственные преимущества. Вместе с тем низкий уровень развития транспорта, плохое качество дорог или невысокая пропускная способность портов и железной дороги сильно усложняют жизнь производителям, иногда нивелируя их другие сильные стороны.

Понимая это, в 2019 г. "Укравтодор" продолжил курс на восстановление транзитных магистралей, которые чаще всего используются отечественными экспортерами как при доставке товаров исключительно автомобильным транспортом, так и в случае их перевозки в морские порты.

Финансовые расчеты

В соответствии с предыдущими планами, в текущем году "Укравтодор" должен израсходовать на дороги более 50 млрд грн, что является рекордной для Украины суммой. Из них около 33 млрд грн составят поступления от акцизов, немногим более 14 млрд — субвенции, 2 млрд — фонд безопасности, а также 5 млрд грн выборки по кредитам в рамках проектов, финансируемых за счет международных финансовых организаций.

Первый из масштабных проектов, реализуемый еще с 2017 г. и включающий восстановление участков отдельных дорог за счет средств МФО, — это так называемый Go Highway. Основная цель Go Highway заключается в том, чтобы соединить порты Черного моря с польским портом Гданьска на Балтийском море. Планируется создать настоящий транзитный коридор протяженностью свыше 1000 км на территории Украины и еще около 650 км в Польше. В 2019 г. на проект Go Highway запланировано потратить 4 млрд грн. На эту сумму будет восстановлено почти 109 км дорог на участке от Николаева до Одессы, а также между Одессой и Уманью, Уманью и Винницей, Хмельницким и Тернополем. Следует отметить, что большая часть коридора на Западе страны уже была восстановлена в 2017–2018 гг. В будущем также запланированы работы на участках между Херсоном, Николаевом, Одессой и Уманью, завершающие этот коридор с украинской стороны. к тому же Go Highway можно считать проектом полноценной интеграции украинской дорожной сети в европейскую транспортную сеть.

Второй важный проект — это восстановление автомобильной дороги М-15 Одесса—Рени, финализация работ на которой запланирована именно на 2019-й. В рамках отдельной бюджетной программы на восстановление 31 км дороги запланировано выделить 1,5 млрд грн. После завершения реализации этого масштабного проекта появится надежный и удобный транспортный коридор между Одессой и, в частности, ее морским портом и Молдовой.

Также в 2019-м приблизится к завершению проект восстановления дороги Н-08 Запорожье—Мариуполь, которая сможет намного упростить доставку продукции от одного из наиболее индустриально развитых городов Украины в порт на Азовском море. В этом году на восстановление 45 км дорог в рамках отдельной бюджетной программы будет выделен 1 млрд грн, распределяемый между Запорожской и Донецкой областями.

Также важны для бизнеса объездные пути городов. Дело в том, что в Украине немало дорог национального или даже международного значения проходят через населенные пункты. Это означает, что в том числе транзитные грузовики должны курсировать через города. При существующем на сегодняшний день в Украине уровне автомобилизации это создает немало неудобств для всех участников дорожного движения из-за серьезных заторов, в которые попадают фуры, а потом усиливают их интенсивность из-за очевидной неприспособленности габаритов грузовиков к городским условиям. В 2019 г. в рамках отдельной бюджетной программы планируется провести новое строительство на обходе города Ровно. По планам, на 6 км объездной дороги будет потрачено около 200 млн грн.

Серьезным, с точки зрения положительного эффекта, является Львовский инвестиционный проект, включающий ремонт дорог на подъезде к Львову — одному из крупнейших туристических центров Украины. В планах на текущий год отремонтировать 11 км дорог, стоимость работ — около 500 млн грн.

Особого внимания требуют проекты МФО, которые в основном реализуются на главных торговых и транспортных магистралях Украины. Так, в 2019-м будет продолжен проект по содержанию 187 км дороги Киев—Чоп в рамках контракта OPRC (Output and Performance-based Road Contract, т.е. контракта, основанного на показателях качества). В рамках этого проекта подрядчик полностью отвечает за содержание автомобильной дороги и должен в короткое время устранять какие-либо ямы или даже трещины на полотне. Кроме этого, он занимается уборкой снега в зимний период и выполняет любые другие работы, необходимые для поддержания дороги в хорошем состоянии. Также в этом году продолжится реконструкция обхода города Житомира и трех населенных пунктов на дороге М-03 Киев—Харьков—Должанский. На этой же дороге в 2019 г. будет продолжен капитальный ремонт 85 км полотна. Капитальный ремонт также продолжится и на автодорогах международного значения Киев—Одесса и Киев—Чернигов. В свою очередь, на дорогах Киев—Чоп и Киев—Одесса планируется строительство развязок, основная цель которых — улучшить пропускную способность дорог, а также повысить уровень безопасности всех автомобилистов.

В целом в прошлом году Украина едва ли не впервые смогла полностью использовать доступные нам кредитные деньги в рамках проектов, финансируемых международными кредиторами. Это хорошее достижение, особенно если учесть, что раньше нам приходилось даже замораживать средства, доступные для государства, так как темпы строительства были ниже запланированных. Таким образом, в 2019 г. планируется использовать по проектам МФО 5 млрд грн, и с учетом положительного опыта прошлого года есть очень большая вероятность успешного выполнения такого плана.

Обоюдная ответственность

В последнее время эффективность работы "Укравтодора" вышла на новый уровень по сравнению с предыдущими годами. Это результат комплексных мероприятий — от создания Дорожного фонда и, как следствие, увеличения надежности финансирования дорожных работ для всех проектов и до децентрализации отрасли и особого акцента на контроле качества выполнения работ. Но на сегодняшний день у нас еще остается немало вопросов, одним из которых является весовой контроль на дорогах.

Дело в том, что для многих перевозчиков за годы независимости Украины стало нормальным явлением возить в фурах товаров или сырья в два или даже пять раз больше максимально допустимых показателей. Если учесть, что грузовой трафик может составлять сотни автомобилей в сутки, то получается очень неблагоприятная ситуация с точки зрения необходимости поддерживать удовлетворительное состояние дорог. Даже наилучший асфальт может выдерживать нагрузку только в пределах нормы и не способен противостоять ее значительному и систематическому превышению. Для сравнения можно взять США, где фуры становятся на специальные весы после каждой погрузки. Речь идет о том, что за рейс водители точно проедут через несколько пунктов взвешивания. И если инспекторы обнаружат нагрузку на ось свыше нормы, то водителей ожидают такие крупные штрафы, что результаты не только одной поездки, но даже недели работы до этого могут легко выйти в нуль.

Что касается Украины, то сейчас у "Укравтодора" есть четкое понимание критической необходимости усилить интенсивность весового контроля. В частности, это установление стационарных пунктов контроля в главных транспортных узлах, чтобы каждый грузовик взвешивался при движении и точно не мог обойти систему, кроме выполнения нормативов по нагрузке.

Однако главные изменения всей системы весового контроля все равно должны произойти в отношении бизнеса к собственной ответственности за состояние дорог. Конечно, можно долго критиковать украинские дороги и утверждать, что именно транспортный компонент оказывает очень негативное влияние на экспортный потенциал. Но если при этом выпускать в рейс автомобили массой 202 т при максимально возможных 40 т, то мы никогда не сможем достичь идеального полотна даже при условии его строительства иностранными подрядчиками и качественного содержания.

В 2019 г. украинская дорожная сфера продолжит взятый ранее курс на восстановление, и к этому времени она действительно набрала достаточные обороты. Если смотреть на планы "Укравтодора" на текущий год, то очевидно можно проследить акцент именно на транзитных дорогах, развитие которых будет способствовать интеграции Украины в европейскую транспортную сеть, а также поможет отечественному бизнесу в экспорте продукции за границу.