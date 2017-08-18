Чистая вода с горьким осадком

Проблема качественной питьевой воды уже много лет волнует жителей Тернопольщины. И для того чтобы использованная вода возвращалась к людям чистой, в малых городах и поселках области за средства Госфонда регионального развития, субвенции на формирование инфраструктуры объединенных громад и собственные средства местных бюджетов второй год подряд осуществляется реконструкция действующих или строительство новых очистных сооружений.

В Шумске, Збараже, Хоросткове, Скалате, Почаеве, Подгайцах неочищенные стоки уже перестали сбрасывать в водоемы, откуда население потребляет воду. Вскоре современные очистные сооружения будут введены в эксплуатацию в поселке Толстом и городе Лановцах. Но таковы уж традиции украинского строительства или ремонтов: любое благородное дело не обходится без того, чтобы хоть толику средств не использовали "налево" или просто "забыли" освоить. За опытом далеко ходить не надо.

В апреле прошлого года в городе Збараже были торжественно открыты новые очистные сооружения. Эта проблема поднималась на разных уровнях власти еще с 1980-х годов, но постоянно не хватало средств. И поэтому бытовые неочищенные стоки годами сбрасывали в реку Гнизна. Наконец это прекратилось. "Мы строим очистные сооружения, чтобы в будущем не строить больницы, чтобы люди были обеспечены качественной питьевой водой и не болели инфекционными заболеваниями. Когда другие политические силы только обещали это сделать, то мы взяли и сделали", — заявлял глава облгосадминистрации Степан Барна в ходе церемонии открытия очистных сооружений. И это мнение не лишено логики.

Из Государственного фонда регионального развития в 2015 г. для строительства современных очистных сооружений в Збараже было выделено 14,263 млн грн. Еще более 1,5 млн грн добавили городской и районный бюджеты — на пусконаладочные работы.

Управление капитального строительства Тернопольской ОГА провело закупку работ на 15,3 млн грн. Объявление о торгах на веб-портале госзакупок появилось 14 сентября 2015-го. Заказчик работ потрудился в слишком ускоренном режиме, потому что уже через две недели, 30 сентября, был объявлен победитель закупки — известное тернопольское ООО "Авакс Проф", имеющее неплохую деловую репутацию. Однако, осуществляя закупку работ, заказчик применил не процедуру открытых торгов, в которых могли бы принять участие несколько участников, а переговорную процедуру. А она, согласно действующему на то время Закону "Об осуществлении государственных закупок" (ст. 39), применяется при возникновении особых экономических или социальных обстоятельств. Начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Виктор Кузяк убеждал меня: "… такое решение продиктовано чрезвычайной ситуацией, ведь 500 кубометров неочищенных стоков ежедневно сбрасывались в реку, и надо было устранить ее в кратчайшие сроки, а не ждать два месяца, пока будут проведены все процедуры. Потому что жители Збаража десятки лет страдали от загрязнения реки неочищенными стоками".

Предприятие "Авакс Проф" выполнило общестроительные работы, а для других работ наняло субподрядчика. Проектировали, строили и монтировали очистные сооружения специалисты полтавской фирмы "Экология", использовавшие новейшие технологии очистки стоков. Основная из них — технология прикрепленных гидробионтов, позволяющая обеспечить почти 100-процентную биологическую дезинфекцию ила и стоков.

Однако к бочке меда была добавлена большая ложка дегтя. При проверке использования средств на строительство очистных сооружений ревизоры управления западного офиса Государственной аудиторской службы в области выявили, что должностные лица фирмы-подрядчика составили и подписали неправдивые акты о выполненных работах. На самом деле работы на сумму более 15 млн грн были выполнены не в полном объеме. Вследствие этого государственному бюджету нанесен убыток на сумму свыше 260 тыс. грн. И не удивительно, что в июне прокуратура области открыла по этому факту уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса (УКУ, "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах").

Фирма "Авакс Проф" стала подрядчиком по реконструкции очистных сооружений еще в одном городе — Подгайцах. В прошлом году за выполненные работы подрядчик получил из государственного и местного бюджетов почти 4,4 млн грн. И должностные лица заказчика — управления капитального строительства облгосадминистрации внесли недостоверные данные об объеме выполненных работ. Ревизоры того же управления Госаудитслужбы в области, проведя осмотр очистных сооружений, обнаружили: подрядчик не полностью выполнил работы. Госбюджету был нанесен ущерб на сумму 232 тыс. грн. По этому факту прокуратура области еще в феврале сего года открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ ("Злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям").

Современные очистные сооружения нужны были и в городке Скалате. Поэтому в прошлом году в июле служебные лица Скалатской городской рады провели переговорную процедуру закупки работ по реконструкции очистных сооружений и канализационно-насосной станции. Генподрядчиком работ стало ООО "Астерн". А под занавес года должностные лица городской рады подписали акты выполненных работ на сумму почти 4,4 млн грн. Специалисты Госаудитслужбы в области, проведя проверку, установили отсутствие условий для применения переговорной процедуры. Кроме того, при осмотре территории очистных сооружений выявлен факт выполнения работ не в полном объеме. Предварительно установленная сумма финансовых нарушений превышает 180 тыс. грн. На момент написания статьи следственный отдел Подволочисского отделения полиции осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УКУ ("Должностная халатность").

Упомянутый контролирующий орган — Госаудитслужба — проводил проверку использования средств на строительство очистных сооружений и в городе Почаеве, первая очередь которых мощностью 200 кубометров в сутки была открыта на днях. Открытые торги на эти работы в сентябре 2016 г. тоже выиграло ООО "Авакс Проф". Сумма закупки достигала почти 5 млн грн. В ходе проверки использования средств были выявлены финансовые нарушения на 620 тыс. грн. К сожалению, руководство фирмы-подрядчика не ответило на информационный запрос редакции ZN.UA в определенный Законом "О доступе к публичной информации" срок (пять рабочих дней со дня получения запроса) и не проинформировало, согласно ли оно с выводами Госаудитслужбы о нанесенных госбюджету убытках, а если согласно, то каким образом планирует устранять выявленные нарушения. Вне всякого сомнения, современные очистные сооружения в малых городах области стали одним из приоритетов деятельности местной исполнительной власти области, объединенных территориальных громад. Строительство и реконструкция систем очистки воды продолжится и в следующие годы. И для того чтобы нужное дело не стало кормушкой для будущих подрядчиков, не вполне чистых на руку, необходимо внимание не только со стороны контролирующих и правоохранительных органов, но и общественных организаций и всех неравнодушных граждан.