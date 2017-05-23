Взрывы на стадионе в Манчестере: главное

Вследствие взрывов погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

Ночью с 22 на 23 мая во время концерта американской исполнительницы Арианы Гранды на стадионе в Манчестере прогремел взрыв. В то время на стадионе находились около 21 тысячи человек, большинство из которых были дети. ZN.UA собрал информацию по трагедии.

Виновник теракта

Сразу после взрыва полиция сообщила, что основной версией расследования является теракт. Позже правоохранительные органы установили, что нападающий был один и, скорее всего, он погиб сразу после взрыва. Полиция заявляет, что у нападающего было самодельное взрывное устройство, которое взорвалось во время концерта. Несмотря на заявления о том, что нападающий, вероятнее всего, действовал в одиночку, полиция проверяет его возможных сообщников. Сразу после взрыва все дороги вокруг стадиона были перекрыты, а полиция Манчестера заработала в усиленном режиме.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Жертвы взрыва

Первыми данными про количество жертв было сообщение о 19 погибших и не менее 50 раненых, однако сотрудники спасательных служб отмечали возможность роста жертв и возможность неточности подсчетов. Позднее скорая помощь заявила о 59 раненых, которые попали к ним. После этого полиция заявила о 22 погибших, не называя числа раненых. Отмечается, что среди погибших есть дети.

Сразу после взрыва многие посетители концерта разбежались в разные стороны от стадиона, вследствие чего родители не могли найти своих детей. Местные жители, которые живут в перекрытой части города или возле нее, пустили в соцсети флешмоб предложением переночевать у них тем, кто не смог добраться домой.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что среди пострадавших украинцев нет.

Реакция на теракт

Первой отреагировала премьер-министр Британии Тереза Мэй, котораяи созвала экстренное совещание совета безопасности. После этого появилась информация, что партия Мэй приостанавливает свою избирательную кампанию. Позднее о приостановке своей избирательной кампании сказали и другие основные партии, среди которых Шотландская национальная партия, Лейбористы, а также Либеральные демократы.

Свои соболезнования высказали лидеры разных государств, среди которых премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Филипп отметил, что "самый подлый из видов терроризма" опять заявил про себя, напомнив атаки в Париже, который произошли год назад.

Поддержку британцам высказали и лидеры международных организаций и союзов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал свои соболезнования Британии и отметил про поддержку Альянсом страны в борьбе с терроризмом. Глава Европейского Совета Дональд Туск также высказал Британии соболезнования и отметил, что мысленно европейцы сейчас вместе с жертвами теракта.

Президент Украины Петр Порошенко также выразил поддержку и сочувствие Великобритании в связи с терактом в Манчестере.