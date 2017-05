Число жертв взрыва на стадионе в Манчестере выросло до 22 человек

Число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек, сообщает Sky News со ссылкой на заявление полиции.

Личности погибших не раскрываются, однако сообщается, что среди них есть дети.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 59 раненных.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

