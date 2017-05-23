Число жертв взрыва на стадионе в Манчестере выросло до 22 человек

Среди погибших есть дети.
Личности погибших не раскрываются, однако сообщается, что среди них есть дети.
Ранее сообщалось о 19 погибших и 59 раненных.
Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.
ZN.UA , Sky News ,
Greater Manchester Police says the 22 people killed in the Manchester attack includes children— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 травня 2017 р.