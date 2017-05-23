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МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

23 мая в 08:32

Во время катастрофы погибли не менее 19 человек, еще 59 получили ранения.

МИД
МИД определяет, есть ли среди пострадавших в Манчестере украинцы
Василий Артюшенко, ZN.UA
Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины сообщил в своем твиттере, что определяет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва на стадионе в Манчестере. Напомним, что не менее 19 человек погибло во время взрыва. Местная скорая помощь также сообщает о 59 раненных вследствие взрыва.

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Ранее сообщалось, что на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Во время взрыва погибли не менее 19 человек, не менее 50 человек получили ранения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв Украина Манчестер ранение погибли
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