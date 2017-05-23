МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Во время катастрофы погибли не менее 19 человек, еще 59 получили ранения.

МИД определяет, есть ли среди пострадавших в Манчестере украинцы Василий Артюшенко, ZN.UA

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 23 травня 2017 р.

Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины сообщил в своем твиттере, что определяет наличие украинцев среди пострадавших во время. Напомним, что не менее 19 человек погибло во время взрыва. Местная скорая помощь также сообщает о 59 раненных вследствие взрыва.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Во время взрыва